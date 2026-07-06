Marco Basoccu ferito prima del derby di Torino, niente arresto per il poliziotto che ha colpito il tifoso

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Niente arresti domiciliari per il poliziotto accusato di aver colpito Marco Basoccu, il tifoso juventino rimasto gravemente ferito negli scontri prima del derby di Torino. Il gip ha respinto la richiesta della misura cautelare avanzata dalla procura nei confronti dell’indagato, su cui pesa “un grave quadro indiziario”. L’agente in servizio al reparto mobile è accusato di aver sparato ad altezza uomo il lacrimogeno che ha centrato in testa il 36enne.

Il ricovero di Marco Basoccu

Marco Leonardo Basoccu era rimasto ferito gravemente alla testa nel corso degli scontri tra ultras e forze dell’ordine prima della partita di Serie A tra Torino e Juventus del 24 maggio.

Il 36enne è stato dimesso dopo diversi giorni di terapia intensiva all’ospedale Molinette di Torino, dove era stato messo in coma indotto e aveva subito un delicato intervento alla calotta cranica.

ANSA

Le indagini sul tifoso ferito nel derby di Torino

Secondo quanto ricostruito dagli accertamenti realizzati da procura e polizia, il tifoso sarebbe stato colpito dall’involucro in acciaio di un lacrimogeno sparato da una distanza troppo breve, alcune decine di metri, con traiettoria orizzontale, che non avrebbe avuto il tempo di aprirsi.

Una modalità “non conforme” alle normative che ha portato all’accusa di lesioni aggravate nei confronti dell’agente responsabile dello sparo.

Anche se inizialmente era stata avanzata l’ipotesi che Basoccu fosse stato colpito da una pietra o una bottiglia durante i tafferugli, il poliziotto è stato individuato grazie all’analisi della squadra mobile delle immagini delle telecamere nella zona di piazza San Gabriele di Gorizia, a poca distanza dallo stadio Olimpico, dove sono avvenuti gli scontri.

A supporto della ricostruzione dei fatti dei pm anche le testimonianze raccolte dall’autista del pullman del gruppo ultras bianconero Viking Milano, oltre a quelle di alcuni agenti della Mobile e della Digos.

La decisione del gip

Alla luce delle evidenze la procura di Torino aveva chiesto per il poliziotto gli arresti domiciliari, respinti dal gip che ha però deciso per una misura cautelare non custodiale come la sospensione per un anno dal servizio.

“Valuteremo nei prossimi giorni se presentare un ricorso al Tribunale della Libertà – ha detto a La Stampa l’avvocato Paolo Chicco che difende l’agente con la collega Lucietta Gai – ma prendiamo atto che la misura disposta è molto meno afflittiva di quella richiesta dall’ufficio di procura”.

Secondo quanto riportato dalla redazione del Tgr Rai Piemonte, nel registro degli indagati sarebbe stato iscritto anche un altro poliziotto con l’ipotesi di reato di favoreggiamento: sarebbe infatti accusato di aver mentito nella stesura della relazione di servizio sugli scontri per nascondere l’identità del collega.