Marco Benedetto morto a 80 anni, ad della Stampa e di Espresso-Repubblica ma anche capo ufficio stampa Fiat

È morto a 80 anni Marco Benedetto, figura centrale dell’editoria italiana: giornalista ANSA, capo ufficio stampa Fiat, poi amministratore delegato della Stampa e del gruppo Espresso-Repubblica dal 1992 al 2008. Manager schivo, ha guidato innovazioni organizzative e tecnologiche nei grandi quotidiani e fondato nel 2009 la testata online BlitzQuotidiano.

Morto Marco Benedetto, una figura centrale dell’editoria

Marco Benedetto è morto nella notte a Roma, nella sua abitazione, all’età di 80 anni. La notizia è stata diffusa dall’ANSA. Nato a Genova il 26 gennaio 1945, Benedetto è stato una delle figure più influenti e al tempo stesso meno esposte dell’editoria italiana della seconda metà del Novecento.

La sua carriera si è sviluppata tra giornalismo, comunicazione d’impresa e management editoriale. Laureato in Scienze Politiche, aveva iniziato il percorso professionale come giornalista all’Agenzia ANSA, lavorando prima nella redazione di Genova e successivamente a Londra. Da lì il passaggio a ruoli manageriali che lo hanno portato al centro dei principali gruppi editoriali italiani.

La sua scomparsa segna la fine di una stagione dell’editoria caratterizzata da figure di gestione fortemente strutturate, che hanno coniugato scelte industriali, innovazione tecnologica e peso politico dei grandi quotidiani nazionali.

Dall’ANSA alla Fiat, poi la guida di Stampa, Espresso e Repubblica

Dopo l’esperienza giornalistica, Benedetto aveva ricoperto l’incarico di capo ufficio stampa della Fiat, lavorando a stretto contatto con i vertici del gruppo torinese. Successivamente era diventato amministratore delegato dell’Editrice La Stampa, contribuendo a una fase di profonda trasformazione del quotidiano torinese.

Nel 1984 il passaggio al Gruppo Espresso, inizialmente come amministratore delegato, con responsabilità estese anche alla Finegil, la società che gestiva le testate locali. Dal 1992 al 2008 Benedetto ha guidato l’intero gruppo editoriale facente capo a Carlo De Benedetti, negli anni di massima espansione di Repubblica e del sistema dei quotidiani locali.

Terminata l’esperienza manageriale, nel 2009 Benedetto aveva fondato BlitzQuotidiano, una delle prime esperienze italiane di testata nativa digitale, che ha diretto fino al 2018, tornando anche all’attività giornalistica.

L’eredità professionale di Benedetto

Pur avendo lavorato con figure centrali della storia industriale e editoriale italiana, Benedetto ha mantenuto un profilo personale riservato, restando sempre un manager capace di costruire strutture e sistemi editoriali duraturi.

Tra i contributi dati c’è anche l’introduzione dei computer nelle redazioni de La Stampa e l’uso sistematico del colore a Repubblica, scelte che hanno inciso sul modo di fare giornali in Italia.

Negli ultimi anni, con BlitzQuotidiano, aveva puntato su un modello leggero e digitale, affidandosi a redazioni giovani e a costi contenuti.