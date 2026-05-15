Marco Bocci, l’intervista all’attore: “Non definirsi ma continuare a cercare”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento, nelle interviste, in cui le risposte smettono di essere semplici dichiarazioni e iniziano a diventare tracce. Non tanto di un percorso professionale, quanto di un modo di stare al mondo. È lì che il dialogo si sposta altrove: dalla promozione al racconto, dall’immagine alla sostanza. Questo incontro con Marco Bocci nasce in un contesto veloce, quasi sospeso, come quello di un press junket. Pochi minuti, tempi serrati, pochissimi giornalisti, domande che devono arrivare dritte al punto. Eppure, durante l’On Air Festival, a Palermo, qualcosa rallenta. Non fuori, dove tutto continua a scorrere, ma dentro lo spazio della conversazione. Perché parlare con un attore come Marco Bocci, soprattutto dopo anni di carriera, significa inevitabilmente attraversare strati diversi: il lavoro, certo, ma anche le scelte, le rinunce, le pause. E quelle pause, in un mestiere come questo, non sono mai davvero vuote. Sono attese, dubbi, tentativi di ridefinirsi. Sono, in fondo, una forma di esposizione silenziosa. Marco Bocci non costruisce risposte per impressionare. Le lascia emergere, con una misura che sembra quasi una forma di cautela, ma che in realtà è consapevolezza. C’è l’idea molto chiara che ogni parola abbia un peso, non solo per ciò che rivela all’esterno, ma per ciò che restituisce a chi la pronuncia. E allora anche i temi più prevedibili (il successo, i progetti, i ritorni possibili) si spostano su un piano più personale, meno lineare. Si parla di precarietà, ma non come condizione da subire: piuttosto come elemento strutturale, con cui imparare a convivere. Si parla di entusiasmo, ma senza retorica. E soprattutto si parla di ricerca. Una ricerca che non riguarda soltanto i personaggi, ma la persona stessa. In questo senso, l’intervista per Virgilio Notizie a Marco Bocci diventa quasi un esercizio di osservazione reciproca. Da una parte chi domanda, cercando di andare oltre la superficie; dall’altra chi risponde, senza mai chiudere davvero il discorso, lasciando sempre uno spazio aperto, come se ogni risposta fosse solo una tappa intermedia. Forse è proprio questo l’aspetto più interessante: la sensazione che non ci sia una versione definitiva da offrire. Che tutto sia ancora in movimento. E che, anche dopo anni di lavoro, il punto non sia arrivare a una definizione, ma continuare a interrogarsi.

È sul set della miniserie internazionale The Emperor’s Stone, che vedremo sulla Rai. Può anticiparci qualcosa?

“Quando si gira, soprattutto una serie, è necessario prestare grande attenzione a ciò che si rivela. Basta una parola fuori posto e si viene subito richiamati per aver diffuso informazioni non autorizzate. Di conseguenza, è opportuno muoversi con cautela. Posso dirle che le riprese si sono svolte e si stanno svolgendo a Palermo, ma non mi è consentito fornire ulteriori dettagli. A breve proseguiranno a Roma, anche in questo caso senza possibilità di entrare nello specifico. Si tratta, comunque, di un’importante produzione internazionale, un progetto molto coinvolgente, con ottime prospettive di risonanza”.

Intanto, a breve, la vedremo come protagonista di Alex Bravo, nuova serie di Canale 5. Di che si tratta?

“Su Alex Bravo potrei condividere diversi aspetti, ma anche in questo caso non è semplice stabilire fin dove sia possibile esporsi. Non è ancora certa nemmeno la data di uscita. Posso però affermare con sicurezza che è stata un’esperienza estremamente divertente, una di quelle lavorazioni in cui, a un certo punto, si sviluppa una dinamica particolare: non ci si limita più a interpretare, ma si contribuisce attivamente alla creazione, in modo spontaneo e quotidiano, insieme all’intero gruppo di lavoro. È stato un percorso condiviso con editor, sceneggiatori, regista e colleghi attori: un processo collettivo, costruito giorno dopo giorno, in continua evoluzione. Una condizione piuttosto rara. Anche il contesto ha inciso positivamente: le riprese si sono svolte lungo la costa adriatica, in un ambiente molto favorevole, con persone di straordinaria gentilezza, poco abituate alla presenza di set cinematografici. Questo ha reso l’esperienza ancora più libera e creativa. Nel complesso, si è trattato di un progetto altamente creativo sotto ogni aspetto, ma soprattutto di una serie originale e fuori dagli schemi rispetto al panorama generalista italiano. Proprio questa libertà ha contribuito in modo significativo al coinvolgimento di tutti i partecipanti”.

US: Mediaset

In molti continuano a chiedere nuove stagioni di Squadra Antimafia. Tornerebbe su quel set?

“Squadra Antimafia è stata una delle esperienze più significative della mia vita. Quando ho lasciato la serie, l’ho fatto con grande dispiacere, anche perché era ancora in corso e continuava ad avere successo. La decisione, però, è maturata per senso di responsabilità: ritenevo che il personaggio di Domenico Calcaterra avesse ormai esaurito il proprio percorso narrativo. Quando un ruolo non ha più sviluppo, rischia di perdere credibilità. Per questo, pur con fatica, ho scelto di uscire di scena. Sono consapevole di aver lasciato parte del pubblico insoddisfatta, ma anche per me è stato un distacco importante. Detto ciò, tornare su quel set sarebbe senza dubbio un grande piacere. Mi piacerebbe, però, farlo con lo stesso spirito degli inizi, e oggi ricreare quelle condizioni è più complesso. Resta comunque un contesto estremamente stimolante. Uno degli elementi più interessanti della serie, così come del mio personaggio, era la componente quasi fumettistica: figure dai tratti marcati, inserite però in una narrazione realistica. È proprio questo contrasto, a mio avviso, ad aver contribuito al successo. In sintesi, l’idea di un ritorno è affascinante”.

Arla con chi anni fa ha rivelato in netto anticipo la morte del personaggio interpretato in quella serie da Simona Cavallari: uno scoop come si direbbe oggi nato da un errore di valutazione di chi era sul set in quei giorni. Come si gestisce un imprevisto comunicativo, ad esempio uno spoiler non autorizzato dagli uffici stampa?

“È una domanda complessa, anche perché non mi considero particolarmente abile nella gestione della comunicazione. Oggi vivo questo aspetto con una certa apprensione: parlare dei progetti può essere rischioso, perché basta un dettaglio fuori posto per essere richiamati immediatamente. Credo, comunque, che molto dipenda dalla natura del progetto. Nel caso di una serie attesa e con un pubblico consolidato, uno spoiler può avere effetti ambivalenti: da un lato compromette la sorpresa, dall’altro può alimentare la curiosità. Se si è a conoscenza di un determinato sviluppo, si può arrivare a seguire la nuova stagione proprio nell’attesa di quel momento. Per questo non è semplice stabilire con precisione quando una rivelazione sia davvero dannosa o quando, invece, possa persino risultare utile. In ogni caso, non è un ambito di mia competenza: mi attengo alle indicazioni che vengono fornite”.

E invece l’imprevisto sul set, durante la lavorazione? Come lo affronta?

“L’imprevisto sul set è la norma, parte integrante del lavoro. Chi svolge questo mestiere sa che deve conviverci: il set è un ambiente creativo a tutto tondo. Ci sono giornate in cui tutto procede secondo la sceneggiatura e altre in cui, all’improvviso, una scena viene completamente rimessa in discussione. Le stesse sceneggiature sono spesso oggetto di revisioni continue, anche da parte degli autori: quando emerge un elemento che non funziona, si interviene. Si tratta sempre di un processo collettivo, che coinvolge regista, sceneggiatori e attori, alla ricerca di una soluzione condivisa. Per questo l’imprevisto è costante e richiede disponibilità ad adattarsi, anche riscrivendo durante le riprese. Un esempio emblematico è Rocky: era prevista una scena nella pista di pattinaggio con numerose comparse, ma al momento delle riprese non era presente nessuno. Da quella circostanza nacque una sequenza memorabile, con Rocky Balboa e Adriana Pennino soli. Questo dimostra come un imprevisto possa trasformarsi in un’opportunità”.

Che tipo di imprevisto è stata la recitazione nella sua vita?

“Non la definirei un imprevisto. È stata piuttosto una scoperta casuale che, fin da subito, si è trasformata in un desiderio forte. Da quel momento ho deciso di farne la mia professione, impegnandomi con determinazione per riuscirci. Non sono mancati periodi complessi, in cui la motivazione vacillava. In quelle fasi cercavo di pormi obiettivi concreti e raggiungibili, per mantenere una direzione chiara. Ricordo, ad esempio, quando mi ero prefissato di ottenere almeno una giornata di lavoro su un set, per comprendere davvero dall’interno quella realtà. Proprio in quel periodo, dopo un provino, arrivò una proposta per dodici giornate: un traguardo ben oltre le aspettative iniziali, che ha rafforzato la fiducia nel percorso intrapreso. È un cammino fatto di impegno e perseveranza, della capacità di non lasciarsi sopraffare dalle difficoltà e di conquistare, passo dopo passo, risultati che spesso sorprendono”.

È un mestiere che consiglierebbe ai suoi figli?

“Anche questa è una domanda complessa, perché si tratta di una professione molto impegnativa. Oltre al talento, richiede anche una componente significativa di fortuna. Viene quindi spontaneo chiedersi se sia giusto indirizzare i propri figli verso un percorso così incerto. L’auspicio è che trovino un’attività che li appassioni davvero, capace di farli sognare e di spingerli a impegnarsi a fondo. Se quella strada dovesse coincidere con la recitazione, ne sarei felice. Pur essendo un obiettivo difficile, resta comunque un sogno che merita di essere perseguito”.

Qual è il consiglio più importante che le è stato dato all’inizio della carriera, e da chi? E cosa si è regalato con il primo guadagno da attore?

“Parto dalla seconda domanda: con il primo compenso mi sono regalato una Moto Guzzi, che possiedo ancora oggi. Di recente l’ho portata dal meccanico, dopo diversi anni di inattività. Per quanto riguarda i consigli, è necessario ampliare un po’ il discorso. I miei genitori mi hanno sempre sostenuto, ma con grande chiarezza: mi spiegarono che, restando nel contesto in cui vivevamo, avrebbero potuto offrirmi un aiuto concreto, mentre nel mondo dello spettacolo non avevano competenze né contatti. Di conseguenza, avrei dovuto contare esclusivamente sulle mie forze. Più che un suggerimento specifico, è stato un modo per rendermi pienamente consapevole della realtà e della responsabilità legata alla scelta intrapresa. Un altro insegnamento importante è arrivato attraverso l’esempio. Anni fa ho lavorato in Sicilia con Giancarlo Giannini, in una zona dell’entroterra nei pressi di Enna. Trascorrere con lui intere giornate, tra lavoro e momenti di pausa, mi ha permesso di comprendere quanto sia fondamentale mantenere viva la passione e continuare a impegnarsi, indipendentemente dall’esperienza maturata. Nonostante una carriera straordinaria e nulla da dimostrare, continuava a studiare, provare e perfezionarsi. Questo atteggiamento mi ha insegnato che in questo mestiere non ci si può mai permettere di abbassare il livello di attenzione”.

Le piacerebbe lavorare ancora con Laura Chiatti, sua moglie, sia da regista che da attore?

“Sì, senza dubbio. È un’ipotesi già in fase di sviluppo: a breve dovrebbe iniziare un nuovo progetto cinematografico in cui sarò coinvolto sia come regista sia come interprete. Se tutto procederà come previsto, le riprese inizieranno verso la fine di giugno. Siamo ormai in fase avanzata di preparazione”.

Cos’è che il giovane Marco Bocci ha sottovalutato del mestiere dell’attore?

“Direi la precarietà. In gioventù, quando non avevo ancora una famiglia, non ne coglievo davvero il peso. Non si tratta tanto dell’aspetto economico, quanto della discontinuità lavorativa. È una professione fatta di fasi molto intense, in cui si è completamente assorbiti dai progetti, alternate ad altre in cui si resta fermi anche per mesi. Ho sempre avuto un approccio molto personale: sento l’esigenza di essere costantemente attivo. Oltre a recitare, mi dedico anche alla regia, alla scrittura e alla sceneggiatura. Avverto la necessità di costruire, preparare, portare avanti nuove idee. I periodi di inattività sono difficili da gestire; per questo cerco di mantenermi sempre in movimento. È proprio questa dimensione di instabilità, soprattutto in termini di continuità, l’aspetto che avevo sottovalutato”.

Peccando di presunzione, cosa pensa che il cinema italiano non abbia ancora compreso di Marco Bocci?

“Non credo di avere questa presunzione. Non saprei davvero cosa rispondere. A dire il vero, ci sono ancora molti aspetti che io stesso non ho pienamente compreso. Tutti, non solo gli attori, sono in continua scoperta di sé: si vive ogni giorno con la propria interiorità e spesso si resta sorpresi dai propri pensieri e dalle proprie reazioni. È un percorso costante di conoscenza e approfondimento. Cerco quotidianamente di comprendere qualcosa in più di me stesso; per questo non posso aspettarmi che sia il cinema a definirmi, quando io per primo sono ancora immerso in questo processo. Non saprei quindi indicare ciò che non è stato compreso, anche perché potrei essere io a non aver ancora colto fino in fondo molti aspetti di me stesso”.