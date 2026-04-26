Marco Bocci non ha recuperato pienamente la memoria, "ho solo quella a breve termine": il racconto a Verissimo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Marco Bocci ha fatto tappa a Verissimo, dove ha fatto un bilancio della sua carriera e, più in generale, della sua vita. Intervistato da Silvia Toffanin, ha spiegato che, dopo aver affrontato una grave encefalite, ha cominciato ad avere problemi di linguaggio e di memoria. La parola l’ha recuperata completamente, la memoria no. Inoltre ha rivelato, scherzando, che è stato lasciato dalla moglie Laura Chiatti innumerevoli volte.

Marco Bocci a Verissimo: "Non desideravo fare l’attore, ma il pilota di aerei"

"Sono in una fase matura della mia vita, anche se non ci sto capendo nulla", ha esordito, ricordando che quando era piccolo non aveva il sogno di lavorare nel mondo del cinema. Desiderava diventare un pilota di aerei.

"Fare l’attore era il piano B", ha aggiunto. Alla fine quel piano B si è trasformato nel piano A e oggi non solo recita, ma è anche un regista affermato.

L’attore e regista: "Ora ho solo la memoria a breve termine"

Per quanto riguarda la grave encefalite contro cui ha lottato, ha riferito che lo ha spinto a cambiare filosofia di vita.

In particolare ha dichiarato che ha compreso che è meglio godersi il momento perché il domani è troppo incerto.

"Encefalite? Mi ha procurato problemi alla parola e alla memoria. Fortunatamente la parola l’ho recuperata, la memoria meno. Oggi ho soltanto una memoria a breve termine, ma anche questo è un bel modo di ricominciare da capo ogni giorno", ha raccontato.

Il legame con la moglie Laura Chiatti

Sul fronte familiare, ha detto che, nonostante il lavoro lo porti spesso lontano da casa, cerca il più possibile di essere presente con i suoi due figli, Enea e Pablo, e con la moglie Laura Chiatti.

"Essere papà è difficile, ma mi diverte molto", ha osservato. Da 13 anni è sposato con l’attrice, la cui relazione è iniziata dopo che lui aveva chiuso il legame sentimentale con la cantante Emma Marrone.

A casa Bocci-Chiatti sembra che non ci si annoi mai. "Siamo sposati da 13 anni, ma ogni giorno ci lasciamo e ci riprendiamo. Credo di essere l’uomo più lasciato nella storia dell’umanità", ha concluso con tono scherzoso.