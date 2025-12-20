Marco Bonadei, l'intervista: “Ho imparato a stare ai margini senza sentirmi escluso”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Recitare non è fingere. O almeno, non lo è per chi vive il mestiere non come rappresentazione ma come trasformazione. Per chi non cerca la maschera, ma il punto in cui essa cade. Per Marco Bonadei, attore di teatro e cinema, questo lavoro è un modo per esplorare attraverso i personaggi la zona più viva, fragile e mutevole dell’essere umano: il margine. Quella parte che non sta al centro, che spesso viene ignorata o ridotta a debolezza, e che invece racconta più di ogni altra cosa chi siamo davvero. Il cinema, in questo caso il film Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli, è solo l’occasione da cui partire. Ma quello che prende forma è un dialogo denso, quasi terapeutico, in cui il mestiere d’attore diventa un modo per interrogarsi con onestà disarmante sul proprio rapporto con il mondo, con l’identità, con la paura di non essere “abbastanza”. Marco Bonadei in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie parla di sé senza cercare di spiegarsi, ma con il desiderio chiaro di farsi capire. Racconta la difficoltà di rimanere fedeli a se stessi in un ambiente che ti chiede continuamente di assomigliare a qualcosa o a qualcuno. Il conflitto tra il bisogno di essere accolti e quello di essere liberi. L’adolescenza passata ai bordi di un gruppo in cui non si riconosceva. Il corpo esposto sul palco non come provocazione, ma come gesto di riconciliazione con la propria storia. C’è una frase che Marco Bonadei ripete più volte, con varianti: preferisco sbagliare facendo, piuttosto che restare fermo. E attorno a questa idea si muove tutto il suo pensiero: l’azione come scelta di libertà, la caduta come parte della ricerca, l’errore come conferma che qualcosa è accaduto. Cita Carlo Rovelli e Dustin Hoffman, ma sempre per tornare al concreto, al vissuto. Perché dietro ogni pensiero c’è un’esperienza reale, vissuta sulla pelle. Questa non è un’intervista in senso stretto. È un incontro tra chi fa domande e chi si concede il tempo di rispondere, anche a se stesso. Ed è proprio questa disponibilità al confronto profondo, mai narcisistica, mai costruita, che rende prezioso ogni passaggio. Marco Bonadei non cerca di apparire brillante. Cerca di essere onesto. Ed è per questo che le sue parole restano. Perché parlano a chiunque abbia mai avuto la sensazione di non rientrare nei modelli, di sentirsi fuori posto, ma non ha mai smesso di cercare un punto da cui partire. Anche se quel punto, a volte, è ai margini.

Quando le è arrivata la sceneggiatura de Il rapimento di Arabella, qual è stata la sua prima impressione?

“In realtà all’inizio non ho ricevuto l’intera sceneggiatura, ma solo due stralci, due scene specifiche del personaggio di Maccarico, per un primo provino. E già da lì mi ha colpito qualcosa di molto raro: una scrittura profonda, davvero consapevole, che sapeva raccontare persone e situazioni senza mai essere descrittiva. È una qualità che, come attori, incontriamo troppo poco. Spesso ci ritroviamo davanti a scene in cui i personaggi dicono tutto: cosa pensano, cosa provano, cosa è successo o sta per succedere. Verbalizzano completamente la loro interiorità, la loro psicologia. Ma nella vita vera non funziona così, e nemmeno nell’alta drammaturgia. Nella scrittura di Carolina Cavalli, invece, tutto questo emerge in modo implicito. Quello che accade interiormente ai personaggi, le loro relazioni, le dinamiche emotive… sono tutte cose che si possono evincere dai meccanismi della narrazione, ma non vengono mai spiegate. E questa per me è una qualità altissima. È una scrittura che sa essere profonda e sapiente senza diventare mai didascalica. Per un attore che ama la buona scrittura, è davvero tanto. È un punto di partenza preziosissimo”.

Conosceva già il lavoro di Carolina Cavalli?

“Sì, avevo già visto Amanda, e quindi ero già affascinato da quello che Carolina fa, sia a livello di linguaggio visivo che di scrittura. Poi ho anche scoperto, approfondendo, il suo modo di lavorare: le collaborazioni con Lorenzo Levrini alla fotografia e con Babak Jalali al montaggio, con cui ha lavorato anche in Fremont. Collaborazioni artistiche di alto livello, che secondo me arricchiscono ulteriormente il suo lavoro e confermano la coerenza di una visione autoriale forte. E poi c’è una cosa fondamentale per me, che è il suo linguaggio legato alla recitazione. È molto specifico, molto unico. Da una parte, questa unicità mi ha aiutato ad avvicinarmi al personaggio e al suo mondo; dall’altra, già solo intuendolo nel suo lavoro precedente, mi aveva colpito e incuriosito. Sapevo che mi stavo avvicinando a qualcosa che parlava un linguaggio preciso, coerente, profondo”.

Ha citato Fremont, che è davvero un film prezioso, anche se forse non ha avuto il riconoscimento che meritava in Italia.

“Concordo, Fremont è un film meraviglioso. Ha vinto anche dei premi importanti negli Stati Uniti però in Italia purtroppo è stato distribuito poco. E questa è una dinamica che abbiamo visto anche con Amanda, e forse succederà anche con Il rapimento di Arabella. Ma io spero che tra qualche anno ci si renda conto davvero del valore di questi lavori. Perché hanno una loro integrità, una loro profondità, e lo dico non solo perché ne faccio parte e quindi ci tengo, ma proprio perché è evidente. Il merito va alla regia e alla produzione che ha saputo sostenerla, senza ostacolare la visione della regista. Ecco, Il rapimento di Arabella ha una visione precisa e onesta con se stessa. Ed è una cosa che oggi, purtroppo, nel cinema italiano si è un po’ persa.

Si è persa quella che una volta si chiamava “firma d’autore”?

“Esatto. Però devo dire che nel nuovo cinema, nelle nuove generazioni di registi (e parlo anche solo per quello che ho visto io, soprattutto quest’anno a Venezia) si sente un ritorno forte di questa idea di firma, di identità. Penso per esempio a Testa o croce, o al lavoro precedente degli stessi autori, Re granchio. Film che magari non hanno avuto grandi numeri al botteghino, ma che hanno un’identità molto forte. Oppure Città di pianura, che è riuscito anche a portare più persone in sala, ma ha comunque una regia riconoscibile. E anche Un anno di scuola di Laura Samani. Insomma, ci sono segnali importanti. Le firme forti stanno tornando, e questo mi fa ben sperare”.

I personaggi di Il rapimento di Arabella vivono tutti ai margini. Lei, come attore, che per definizione sta “al centro”, come si è avvicinato a quella marginalità?

“È una domanda molto bella. Credo che in fondo tutti noi (e parlo davvero di chiunque, ma soprattutto di chi ha scelto un mestiere come questo) conosciamo il senso del margine. Chi fa l’attore ha spesso il bisogno di raccontarsi, ma anche di trasformarsi, di cercare altro da sé. Si dice sempre ‘vivere altre vite’, ma per me vuol dire soprattutto pensarsi in tante possibilità diverse. Certo, alla fine lavoriamo sempre con noi stessi, la nostra emotività, il nostro pensiero, le nostre esperienze, ma queste le mettiamo in relazione anche con ciò che conosciamo degli altri. I nostri personaggi, in fondo, sono anche specchi di persone che abbiamo incontrato nella vita, o anche di figure immaginarie, lette in un romanzo o viste in un film. E poi, quanti di noi, in momenti diversi, si sono sentiti ai margini? A me è capitato, ma è successo anche a persone molto vicine a me”.

A chi?

“Penso, per esempio, a mia sorella: ha avuto dei momenti nella vita in cui si è sentita fortemente ai margini, non compresa, non al centro. E ne ha sofferto. Tutto questo lo porto con me. Uso, e lo dico in senso positivo, queste esperienze per raccontare la fragilità. Perché per me è importante raccontare anche chi è fragile, non solo chi è forte. Viviamo in un mondo dove chi è forte viene premiato solo perché forte. Ma gli outsider, i fragili, sono tanti. E io mi ci metto dentro, senza problemi. Perché credo che tutti noi attraversiamo, prima o poi, momenti in cui ci sentiamo fuori posto, non aderenti a ciò che ci circonda. E andiamo in cerca di uno specchio, di un punto di riflesso. Ecco, se torniamo al film, a Maccarico, al modo in cui Carolina Cavalli ha scritto questo personaggio, mi viene da dire proprio questo: Maccarico si specchia in Holly, e nel vedere lei, riconosce che non è solo. E forse è proprio lì che trova il coraggio per diventare forte”.

Lei ha un percorso molto radicato nel teatro, fin dagli anni della formazione a Torino. Quando si è sentito, se mai è accaduto, messo ai margini anche sul piano professionale?

“Quando il lavoro manca, o quando non è ben retribuito, o peggio ancora quando non c’è spazio per essere davvero creativi, è inevitabile sentirsi ai margini. Penso sia una cosa che vivono tanti miei colleghi. Certo, conta tutto: la capacità di proiettarsi, di costruire relazioni, di lavorare bene, il talento, ma conta anche la fortuna. Ci sono momenti in cui le cose vanno meglio e momenti in cui vanno peggio, ma quello che davvero ti fa sentire ai margini è la mancanza di una vera collaborazione creativa. Quando non ti senti parte di un gesto artistico condiviso, quello pesa. Per questo posso dire di essere stato fortunato ad aver incontrato Carolina Cavalli e tutto il team de Il rapimento di Arabella: mi hanno fatto sentire esattamente l’opposto, mi hanno fatto sentire incluso, al centro di qualcosa di significativo”.

Quando ha iniziato, era consapevole che sarebbe stato un percorso fatto di alti e bassi?

“Te lo dicono tutti. Tutti ti avvertono che sarà un percorso instabile, pieno di montagne russe. Ma io sono fatto così: quando mi butto in qualcosa, parto in quarta. È difficile fermarmi. Anche se so che rischio di andare a sbattere contro un muro, io vado. È nella mia natura. E poi, dentro di me, ho sempre sentito che questa era la mia strada. Lo sento ancora. Le difficoltà ci sono, certo, ma si vive una volta sola. E allora, anche quelle, in qualche modo, si affrontano”.

Rimanere se stessi in un ambiente così, quanto costa?

“Costa, eccome. Rimanere se stessi è un lavoro quotidiano, un impegno costante. Tutti, chi più chi meno, cerchiamo di aderire a dei modelli. È naturale: vogliamo sentirci accettati, sentirci giusti, fare le cose ‘come si deve’. Ma il percorso di ognuno è unico, personale, e ci vuole tempo per capirlo davvero, per accettarlo, per viverlo. Più si è giovani, più si è spregiudicati. Poi si cresce, e arriva il bisogno di adeguarsi, di omologarsi. Liberarsi da tutto questo è un lavoro. Ma più riesci a farlo, più conquisti libertà e rispetto per te stesso. E quello è un grande traguardo”.

C’è stato per lei un momento in cui ha capito che voleva fare questo mestiere? È stata una rivelazione, un’epifania?

“Sì, direi di sì. Tutto è iniziato in modo molto concreto, a scuola, alle medie. Avevo dodici o tredici anni e mi misero in un saggio teatrale, nemmeno della mia classe. Dovevo sostituire qualcuno. Una volta salito sul palco, ho provato una sensazione bellissima: sentirmi a mio agio, funzionare in quel ruolo, essere osservato mentre facevo qualcosa… era gratificante. Sicuramente c’era anche il gusto per l’esibizione, per la rappresentazione. E poi la gratificazione che arriva dopo, quando ti dicono ‘sei stato bravo’, quando senti che hai fatto qualcosa di buono. Per un ragazzino che non era particolarmente brillante a scuola, che aveva un’ironia un po’ strana, poco capita, quella sensazione era potente. Io ero un po’ un outsider, non facevo parte del gruppo, non ero nel ‘branco’. E invece lì, in quel momento, mi sono sentito visto. Forse tutto è cominciato da lì, da quell’orgasmo. Per me, recitare, stare sul palco, avere un rapporto con il pubblico, con il partner di scena, con il regista… tutto questo ha qualcosa di erotico. L’arte è trasmissione di emozioni, di sapere, di vita. L’erotismo è questo, no? Uno scambio. Poi è chiaro che già da piccolo c’era qualcosa in nuce: per dire, sapevo a memoria tutti i dialoghi di Malefica di La bella addormentata nel bosco. Mi avevano anche costruito un bastone con la sfera luminosa sopra. Era una scena molto queer, se vogliamo, ma quella gioia di rappresentare, è sempre rimasta”.

Tutto questo sembra molto legato anche al tema del film. In Il rapimento di Arabella, Holly crede di rivedere sé da piccola e cerca di riappropriarsi di quella parte. È mai successo anche a lei, di voler recuperare il “Marco bambino”?

“C’è stato un momento in cui mi sono reso conto che non provavo più piacere nel fare questo lavoro. C’era più frustrazione che gioia. E lì ho capito che dovevo recuperare quella spregiudicatezza infantile, quell’entusiasmo. Ho dovuto fermarmi e chiedermi: cosa mi fa stare bene? Cosa mi fa male? Cosa voglio tenere, e a cosa posso rinunciare per tornare a me stesso? È stato un passaggio importante, una vera e propria crisi, ma anche un’occasione. Serviva per dare di nuovo senso a tutto”.

Quando ha iniziato questo percorso, si era fatto delle aspettative? Ce ne sono alcune che si sono concretizzate, e altre che sono andate deluse?

“Sì, certo che avevo delle aspettative. Credo sia inevitabile. Quando cominci, ti immagini il futuro, pensi a cosa potresti diventare, a come potrebbe andare. L’altro giorno leggevo una frase di Matthew McConaughey, letta in una intervista (quella nostra ad Alessandro Tedeschi, ndr) che diceva: ‘Il mio eroe sono io fra dieci anni’. E poi, dieci anni dopo, si diceva: ‘Il mio eroe è ancora me stesso fra dieci anni’. È una proiezione costante, che ti aiuta a vivere. Ecco, io mi ci ritrovo molto. Le cose non sono mai andate esattamente come le avevo immaginate, ma spesso ci si sono avvicinate. La realtà si frappone tra te e i tuoi sogni, li modella, li piega, a volte li allontana un po’, ma se sei pragmatico, e io cerco di esserlo, riesci comunque a portare a casa qualcosa. Prendi quello che accade e cerchi di volgerlo a tuo favore. Quindi sì, molte aspettative si sono realizzate, anche se in forme diverse da quelle che avevo immaginato”.

E le paure?

“Le paure bisogna affrontarle. Sempre. Come dice Fassbinder, “la paura mangia l’anima”. Ed è verissimo. La paura ti blocca, ti paralizza, ti fa restare sul divano senza agire. E io non sopporto l’inazione. Preferisco sbagliare, anche sbattere contro un muro, piuttosto che restare fermo per paura. È una cosa che ho imparato nel tempo, perché un tempo magari ero più frenato. Ma oggi, se ho paura, cerco di passarci attraverso. Per me è fondamentale agire. E più vai avanti, più ti rendi conto che crescere significa anche questo: scegliere di agire nonostante la paura. Sconfinare nell’irragionevolezza, in una ‘sacra irragionevolezza’, come la chiamo io’.

Quando ha sbattuto contro un muro, come si è rialzato?

“Con il lavoro. Lavorando su di me, impegnandomi, cercando di mettermi davvero in gioco. Con la compromissione, intesa proprio come coinvolgimento profondo, umano, totale. E poi le dico una cosa: non è così male andare a sbattere. Anzi, può essere anche una bella scossa. Ti senti vivo. Sono ‘botte di vita’, letteralmente. Cadere, sbagliare, inciampare: viva gli errori. Non dovremmo demonizzarli. La vera sconfitta è l’immobilismo. Se sbagli, almeno è la prova che hai fatto qualcosa. Restare fermi è quello che mi terrorizza davvero”.

In mezzo a tutto questo percorso, tra formazione, palchi e set, avrà incontrato tanti maestri e tante maestre. Cosa ha deciso di conservare e cosa invece ha scelto di dimenticare?

“Non credo di aver scelto cosa dimenticare, sinceramente. Penso che le cose che dimentichi, le dimentichi e basta. Non te le ricordi, quindi non sai nemmeno di averle lasciate indietro. Quello che ti porti dietro è ciò che ti ha toccato davvero: qualcosa che ti ha acceso una scintilla, che ti ha smosso, che ti ha fatto riflettere o anche messo in crisi. Di ogni incontro rimane qualcosa, in misura maggiore o minore. Più vado avanti, più riesco a fare tesoro di ciò che mi colpisce davvero, di ciò che lascia un segno. Le ultime esperienze sono state fondamentali. Penso all’incontro con Paola Randi su La storia del Frank e della Nina, che è stato bellissimo, oppure con Valentina Bertani per Le bambine (al cinema da febbraio, ndr), un progetto piccolo per il tempo e lo spazio che ho avuto, ma grande sul piano umano e artistico. E ovviamente Carolina Cavalli: l’incontro con lei è stato totalizzante, sia dal punto di vista artistico che personale. Poi, più che dimenticare, mi piace pensare a una metafora: quella della valigia del viaggiatore. Quando viaggi, prepari la valigia con cura, ci metti dentro tutto. Ma durante il viaggio non apri tutto, non tiri fuori ogni cosa. La lasci lì, pronta. E poi, al momento giusto, prendi quello che ti serve. Credo che la memoria, l’esperienza, il bagaglio formativo siano proprio così. Sono lì. Non sempre usi tutto, ma tutto ha il suo posto”.

All’interno del bagaglio che ci portiamo appresso, c’è anche il nostro giudizio su noi stessi. Lei è stato severo con se stesso?

“Molto. E lo sono ancora. È una lotta costante, quotidiana. Penso che la spregiudicatezza che abbiamo da bambini, prima di costruirci filtri, maschere, prima di voler aderire a un modello, sia qualcosa che perdiamo, ma che dovremmo cercare di riconquistare. Perché il primo vero ostacolo che ci imponiamo è proprio quello: cercare di aderire a un modello, spesso uno che ci impongono gli altri o che crediamo giusto. Riuscire a liberarsi di quell’immagine, dell’idea che abbiamo di noi stessi o che gli altri hanno di noi, è difficilissimo. Per un artista lo è ancora di più, perché usiamo tutto di noi per lavorare: il corpo, la voce, le emozioni, il pensiero, la presenza. È un’impresa diventare una ‘tela bianca’ su cui costruire altro. Ecco, uno dei doni più belli che mi ha lasciato il lavoro con Carolina è stato proprio questo: cercare, e spero in parte riuscire, a ripulire Marco, me stesso, per lasciare spazio a un personaggio come Maccarico, che è rarefatto, più riflesso che soggetto, meno presenza e più specchio”.

C’è un rischio però: si finisce per essere sempre sotto il giudizio degli altri. Le è pesato, nel tempo?

“Sì, certo che mi è pesato. Soprattutto in una fase lunga della mia vita, dall’adolescenza ai trent’anni. Il giudizio degli altri, quello che ti etichetta e che ti mette in una casella, lo senti addosso. E quello che mi faceva più male era il non sentirmi aderente a un certo modello: il maschio eterosessuale, conforme, come ci viene richiesto dalla società. Parlo di quel tipo di mascolinità che ti impongono implicitamente a scuola, tra i coetanei, nell’ambiente in cui cresci. A scuola, ad esempio, bastava poco per sentirti fuori posto. Io non rientravo nel ‘branco’. Non ero bravo a scuola, non ero quello che faceva a botte o aveva la fidanzata alle medie. Avevo un’ironia mia, strana, non capita. Non ero quel tipo predominante di maschio, e lo sentivo”.

E oggi è riuscito a fare pace con quella parte di sé?

“Credo di sì. È stato un lungo lavoro, ma oggi riesco ad accettare la mia unicità anche con una certa arroganza, se vogliamo, nel senso buono del termine. E in questo percorso, col tempo, ho saputo rileggere anche gli insegnamenti che avevo già ricevuto. Mia madre, mia nonna, mio padre, pur con tutti i limiti, hanno sempre valorizzato il bello che c’era in ognuno di noi. Non l’hanno mai forzato a diventare altro. Col tempo, ho capito quanto sia importante. Oggi i ragazzini sono costantemente esposti al giudizio, ai social, a mille modelli impossibili. Ma anche noi, pur senza i social, avevamo i nostri specchi: il paese in cui vivevi, la scuola, il gruppo di amici. È uguale. Riconoscere la propria unicità, accettarla e vederci dentro qualcosa di bello… beh, non è facile. Ma è fondamentale. Ci ho messo anni”.

E non è stato solo un percorso mentale, ma anche fisico, no? Penso, ad esempio, al fatto che lei spesso si è messo letteralmente a nudo in scena in teatro.

“Sì, ma con la nudità ho fatto pace da tempo. Il lavoro vero è a monte. Il punto è che per fare questo mestiere devi abbattere prima tutte le barriere che ti porti dentro: culturali, sociali, fisiche. Solo allora puoi farle diventare un punto di forza. Ed è uno switch importante, soprattutto se vieni da un percorso come il mio, dove quelle barriere te le porti dietro da sempre”.

In scena, come davanti alla macchina da presa, c’è sempre quel momento di instabilità tra il passato e il futuro. Come si affronta?

“Quando reciti, sei sempre in bilico tra ‘oddio cosa ho appena fatto’ e ‘oddio cosa sto per fare’. È difficilissimo rimanere nel presente, nel ‘qui e ora’. Ma è anche quello che cerchi costantemente. Carlo Rovelli, che amo molto nonostante la fisica non sia il mio campo, scrive cose bellissime su questo tema nei suoi saggi. Dice, ad esempio, che nel mondo dei quanti il presente non esiste, esiste solo un’oscillazione continua tra passato e futuro. Questa immagine mi affascina tantissimo. Forse è proprio lì, in quell’oscillazione, che accade qualcosa. È nel fare, nell’azione. Lo diceva anche Dustin Hoffman in un incontro con gli allievi della Stella Adler: ‘Se nella sceneggiatura c’è scritto che urlo, urlo. Se c’è scritto che do uno schiaffo, lo do’. È l’azione che conta. Fare. Non pensare troppo al sottotesto. Agire. Sembra una cosa semplice, ma è di una complessità immensa”.

Cos’è, alla fine, per lei il presente scenico?

“È una serie di punti microscopici, uno accanto all’altro. Come una linea, o un cerchio. Lo dico anche da ex studente del liceo artistico: per me la scena è una forma fatta di punti. E recitare significa stare dentro quei punti, viverli uno per uno, ma senza dimenticare che sei comunque lanciato in avanti, dentro il tempo che scorre. È un paradosso: essere dentro il presente ma anche proiettati nel futuro. Ma è quello che cerchiamo, ogni volta che saliamo sul palco o ci mettiamo davanti alla macchina da presa”.

C’è una specie di ossimoro continuo nel lavoro dell’attore, tra corpo e pensiero, presenza e proiezione…

“Il lavoro dell’attore, e dell’artista in generale, è fatto di contraddizioni continue. Ci occupiamo dell’umano e di come l’umano sta nel mondo. E lo facciamo con il corpo, con la voce, con il pensiero, con l’emotività. Il rischio è diventare troppo cerebrali, troppo ‘filosofici’. Ma in realtà è un lavoro molto concreto, molto fisico. Alla fine, si tratta sempre di agire. Di esserci. Di far accadere qualcosa, nel tempo e nello spazio”.

Poco fa ha usato la parola “artista”. Che cosa sogna, oggi, un artista?

“Credo che sogni le stesse cose che sognano tutti gli esseri umani. Perché un artista, prima di tutto, è una persona. E più è umano, più è un grande artista. Non penso ci sia un sogno diverso, o speciale. I sogni sono quelli di tutti: trovare un senso, vivere qualcosa di pieno, essere ascoltati, compresi, avere un impatto. E riuscire, magari, a lasciare qualcosa dietro di sé”.

È sereno oggi?

“Sì, lo sono. Le uniche cose che davvero mi spaventano, oggi, sono la malattia e la morte. Perché sono cose su cui non abbiamo controllo. E questo mi fa paura. Per tutto il resto, cerco di vivere nel presente e agire. Quando non c’è lavoro, cerco di trovare qualcosa da fare. Vivo. Respiro. Vado avanti. Sempre”.