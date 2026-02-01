Marco Bonini in tv con ‘Cuori 3’ su Rai 1, l'intervista: “L’uomo nuovo? Fragile, relazionale, femminista”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Marco Bonini non ha paura delle parole. Le sceglie con cura, ci gioca, le piega, le porta dove fanno più male – o più bene. Attore, autore, filosofo e attivista, ha il volto di chi ne ha viste e dette tante, ma la voce di chi ha ancora voglia di capire. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie non fa promozione, fa pensiero. Non recita, si espone. E lo fa con una lucidità rara, ma anche con una fragilità disarmante, che diventa subito forza. Marco Bonini racconta il proprio percorso umano e artistico come un viaggio dentro e contro il patriarcato. Senza slogan, senza pose. Parte da sé: da un padre cambiato all’improvviso, da un matrimonio finito, da un’identità maschile che gli è crollata addosso e che ha scelto di non difendere. Ma anche da Ferruccio Bonomo, il suo personaggio in Cuori 3, la serie prodotta da Aurora Tv in onda su Rai 1 dal 1° febbraio, un medico buffo e apparentemente leggero che però attraversa un vero terremoto emotivo. “Vuole fare la cosa giusta – dice Marco Bonini – ma non ha gli strumenti”. Proprio come tanti uomini di oggi, rimasti senza un modello e senza un’alternativa chiara. Ma Marco Bonini non si limita a denunciare: costruisce. Prende parola nei gruppi di autocoscienza maschile, collabora con associazioni femministe, prova – anche fuori dal set – a inventare un modo nuovo di essere uomo. Con una consapevolezza profonda: non si cambia per dovere, si cambia per amore. Di sé, degli altri, della vita. Questa non è la solita intervista d’attore. È un confronto radicale su ciò che significa essere uomini oggi, su cosa ci rende fragili e su cosa – forse – ci può rendere migliori. Senza scorciatoie. Senza paura di dire la verità.

Se dovesse descrivere Ferruccio Bonomo con tre soli aggettivi, quali sceglierebbe?

“Direi sicuramente ‘flessibile’, poi ‘simpatico’ e infine ‘disponibile’.

Aggettivi che possono essere usati per descrivere lei?

“Quando si interpreta un personaggio, per me si crea sempre uno scambio: è come condividere un appartamento. Attore e personaggio convivono nella stessa casa, ma in stanze diverse. Si influenzano a vicenda, ma senza mai diventare la stessa cosa. Ed è proprio questo che conta: non c’è un’identificazione totale, ma una convivenza creativa”.

Come affronta il lavoro su un personaggio?

“È sempre un processo di autoanalisi. All’inizio della mia carriera da autore, scrissi una battuta in una commedia che ancora oggi sento molto mia: ‘un attore è un nessuno che osa essere chiunque, sperando di diventare qualcuno’. Ma attenzione: quel ‘qualcuno’ non è la fama. È semplicemente se stesso. Penso che l’attore – come forse ogni essere umano – parta da una personalità indefinita. E allora prova a essere molti, per capire cosa gli resta addosso, cosa lo definisce davvero. Per questo, il lavoro sull’identità non è un’aggiunta: è il fondamento. Il mio mestiere si basa su questa indagine continua”.

Se dovesse raccontare il suo percorso da attore come fosse un viaggio, che tipo di viaggio sarebbe?

“Se dovessi usare una metafora… direi un Camel Trophy. Ma mi permetta, però, una distinzione: prima mi ha fatto una domanda ‘filosofica’, legata al percorso interiore di un attore. Poi una più pratica, che riguarda la professione, il lavoro concreto. Sono due binari distinti. Da una parte c’è la ricerca personale, dall’altra la fatica di vivere di questo mestiere. Ma sono binari paralleli, l’uno non può esistere senza l’altro. Come un treno: senza entrambi, non si va da nessuna parte”.

Perché sono entrambi necessari?

“Perché quello dell’artista – non solo dell’attore – è un mestiere che si fonda sull’unicità. Citto Maselli diceva che il cinema è un’industria di prototipi: ogni opera è unica. È industria, sì, ma anche artigianato. E, come ogni artigianato, ha senso solo se produce qualcosa di irripetibile.

Ma per farlo, l’unico posto dove cercare è dentro di sé. Perché l’unica vera differenza sta lì. Poi certo, bisogna anche vendere quel lavoro. Esiste un sistema, un mercato. Ma con una sostanziale differenza: non produciamo oggetti, non facciamo formaggi o automobili. Produciamo esperienze interiori, emozioni vissute. E, per farlo davvero bene, non basta studiare recitazione. Serve anche una ricerca interiore, quasi spirituale. Oggi, un artista deve sapersi muovere tra due mondi: un po’ eremita, un po’ commerciante. È un equilibrio difficile, ma necessario”.

L’equilibrio è anche uno degli assi centrali di Cuori: tra pensiero e sentimento, scienza e anima…

“Assolutamente. E sa, credo che l’elemento popolare sia fondamentale, strutturale. L’arte, per me, è il racconto dell’identità collettiva. Non è qualcosa per pochi. È un’esperienza condivisa, simbolica, che parla a tutti. È un modo per nutrire l’anima di chi ascolta. L’arte deve essere popolare. Se non lo è, non è arte. L’arte elitaria non funziona: se resta chiusa nei circoli ristretti, se parla solo a pochi, perde il suo senso”.

Cuori 3 affronta molti temi sociali. Qual è quello che l’ha colpita di più in questa stagione?

“Posso, ovviamente, parlarle del mio personaggio, Ferruccio Bonomo, e della sua evoluzione nella terza stagione. All’inizio era stato presentato come un maschilista seriale. Ma già allora, parlando con gli autori, dissi che non volevo diventasse solo una caricatura comica: volevo che avesse un’evoluzione autentica. Nella terza stagione, Ferruccio arriva a una sorta di svolta: continua a far sorridere – siamo i “clown” della serie, quelli con il naso rosso – ma lo fa a partire da una contraddizione. Sceglie di assumersi delle responsabilità, si costruisce una famiglia, ma non ha gli strumenti idonei per farlo davvero. E da questo nasce una comicità legata allo scarto: crede di fare moltissimo, ma in realtà non raggiunge nemmeno il minimo indispensabile. Questo disallineamento tra la percezione maschile (la sua) e quella femminile (di Serenella) riflette qualcosa di molto presente nella società. E noi lo raccontiamo con un linguaggio popolare, non per semplificare, ma per includere, per permettere a tutti di riconoscersi e riflettere”.

Quindi è anche un racconto sul rapporto uomo-donna…

“Senza dubbio. Ne abbiamo parlato fin da subito, appena finita la seconda stagione. Quando mi hanno chiesto se volessi tornare per la terza, ho risposto: ‘Sì, ma cosa vogliamo raccontare?’. E abbiamo deciso di far intraprendere a Ferruccio un percorso vero. Simona Coppini, la head writer, ha fatto un lavoro eccezionale (ma è sempre stata bravissima, molto sensibile). L’intera stagione è costruita intorno ai temi di genere. E credo sia fondamentale che questi trovino spazio in un racconto popolare. Se restano confinati nei dibattiti accademici o nei salotti culturali, non producono cambiamento. Devono arrivare a tutti”.

Perché ritiene sia così importante che arrivino alla “massa”?

“Perché se restano confinati alle discussioni accademiche o intellettuali, rischiano di chiudersi in se stessi. Diventano autoreferenziali, elitari. Invece devono parlare a tutti. L’arte, in fondo, è proprio questo: teoria che diventa esperienza condivisa. È una forma di democratizzazione del pensiero, un modo per far arrivare riflessioni anche complesse alla vita quotidiana delle persone. L’arte serve a questo: portare i contenuti nella realtà, renderli accessibili, comprensibili, vivi. Ed è lì che trova la sua forza”.

Viene quasi da chiederle se pensa che questo sia proprio il compito dell’attore, oggi…

“Ci credo così tanto che sto cercando di portarlo avanti anche fuori dal set, nella mia vita quotidiana. Non solo come artista, ma anche come attivista. Faccio parte di associazioni femministe che lavorano sull’identità maschile. Ad esempio, nel laboratorio tematico e artistico di Una Nessuna Centomila, stiamo riflettendo proprio sull’ideazione di un nuovo modello di maschilità”.

Qual è, secondo lei, il problema principale legato alla questione maschile oggi?

“Manca un modello a cui aspirare. Le ragazze, grazie ai femminismi, hanno costruito un’alternativa chiara, condivisa e desiderabile. Oggi essere femminista è qualcosa che fa stare meglio. È una scelta che arricchisce, che migliora la vita. È diventata una posizione di forza, di consapevolezza. Per gli uomini la situazione è diversa. La vecchia identità maschile è in fase di decostruzione, ma non è ancora stata sostituita da un racconto nuovo. Ci è stato detto cosa non dobbiamo più essere: non prevaricatori, non violenti, non dominanti. Va benissimo. Ma cosa possiamo essere oggi? Qual è il modello positivo a cui guardare? Questo passaggio manca. E manca anche una narrazione che faccia capire agli uomini dov’è il vantaggio. Perché se il cambiamento viene percepito solo come una rinuncia, non funziona”.

Una rinuncia non è molto motivante…

“Se a qualcuno dici soltanto: ‘Non puoi più fare questo’, è normale che reagisca con resistenza. Gli stai chiedendo un sacrificio, un dovere morale. Ma serve un’altra narrazione: mostrare che quel cambiamento è anche un’occasione. Non solo un atto di solidarietà verso le donne – che è importante – ma qualcosa che fa bene anche a chi lo compie. Se vogliamo davvero coinvolgere gli uomini nella riflessione sui temi di genere, dobbiamo fargli vedere dove sta il guadagno”.

E dove si trova, secondo lei?

“Nelle relazioni più intime. In quella stanza delle emozioni che per secoli è stata riservata solo alle donne. Ora possiamo entrarci anche noi, ma non per diventare ‘deboli’ – e qui c’è un errore culturale da smontare: non si tratta di diventare deboli come le donne, perché questo presuppone che le donne lo siano, e non è così…. anzi, l’emotività femminile è spesso una fonte di forza”.

Cosa c’è per gli uomini, in quella stanza?

“C’è un’intera parte della nostra umanità che ci è sempre stata negata. Abbiamo il diritto – e anche il bisogno – di vivere pienamente le nostre emozioni. Ma non ci è mai stato detto che fosse legittimo. Questa è la grande mancanza: nessuno ci ha spiegato che accedere a quella parte di sé non è una perdita di potere, ma un guadagno in profondità. Ed è questo il racconto che cerco di portare avanti. Anche attraverso Cuori, certo, ma soprattutto nel mio impegno personale, come artista e come attivista”.

Non solo denunciare, ma costruire?

“L’obiettivo è proporre un nuovo modello. Un modello positivo, desiderabile, persino invidiabile. Un uomo dovrebbe voler diventare un uomo diverso non perché qualcuno glielo impone, ma perché capisce che ci guadagna. Perché in quel cambiamento c’è qualcosa che dà senso, che arricchisce le relazioni, migliora la qualità della vita, il modo di stare al mondo”.

Lei è cresciuto in una generazione con un modello maschile molto diverso da quello attuale. Quando ha iniziato a metterlo in discussione? È stata una questione di formazione o di esperienza?

“Solo di esperienza. La formazione può affiancare, può aiutare, ma da sola non cambia la coscienza. Soprattutto quando parliamo di un modello sociale così antico e radicato. Sono 7000 anni che ci viene detto come deve essere un uomo. E questo messaggio ci arriva attraverso una via precisa: il rapporto con nostro padre. Il padre ci lascia un’eredità silenziosa. Non ci spiega cosa significhi essere maschi a parole, lo fa con i gesti, con i comportamenti. E noi, da bambini, impariamo per imitazione. Guardiamo l’uomo più importante della nostra vita e capiamo cosa si aspettano da noi. Quella è la chiave d’accesso. Nel mio caso, tutto è cambiato quando mio padre ha vissuto un evento drammatico che lo ha costretto, in un certo senso, a cambiare. Il rapporto che ho avuto con lui dopo quella trasformazione mi ha illuminato. È successo nello stesso periodo in cui mi sono separato. È crollato tutto: il rapporto con mio padre, quello con i miei figli, con la mia ex moglie. Quando succede una cosa del genere, hai due possibilità: o ti arrocchi a difesa del vecchio sistema, oppure accetti il cambiamento e cerchi di capire dove può portarti. Ho scelto la seconda strada. Con grande fatica”.

Non è facile quando si vive in un universo dominato dal patriarcato.

“Il patriarcato è un sistema relazionale di potere fondato sulla sopraffazione e sul dominio. Regola ogni tipo di rapporto: uomo-uomo, uomo-donna, uomo-ambiente. È un meccanismo non consensuale di sfruttamento. E lo troviamo ovunque: nei comportamenti, nelle battute, nella pubblicità, perfino nei mobili che scegliamo. È talmente radicato che non ci accorgiamo nemmeno di portarlo dentro. Per cambiarlo, bisogna prima riconoscerlo. E poi allenarsi. Uso spesso una metafora teatrale: il patriarcato è un personaggio che noi uomini abbiamo interpretato per millenni. Ora quella commedia è finita. E ci viene chiesto di interpretarne un altro. Non è ancora scritto del tutto, ma possiamo iniziare a provarlo. E come si impara un personaggio? Con le prove. Ripetizione, esercizio, ripetizione. Solo così un comportamento consapevole diventa naturale. Anche perché, a ben vedere, l’istinto non esiste: è solo l’effetto di qualcosa che hai fatto tante volte”.

L’incidente di suo padre è stata la perdita della memoria. In che senso “una fortuna”?

“È paradossale, ma per lui è stata un’opportunità. Ha potuto ricostruirsi senza il peso del passato. Io, come tutti, non ho questa possibilità. Noi dobbiamo sovrascrivere. E la sovrascrittura porta con sé errori, scorie, frammenti di versioni precedenti. Bisogna rileggere tutto, più volte, finché la nuova storia tiene insieme i pezzi. Solo allora l’attore – cioè l’uomo – riesce a interpretare quel nuovo ruolo con naturalezza”.

C’è una frase ricorrente nelle storie di cambiamento maschile: “un uomo cambia per amore di una donna”. Quanto è patriarcale questa idea?

“Molto. Intanto perché dà per scontato che l’amore abbia come destinatario una donna. E già questo è uno sguardo patriarcale. Ma, se togliamo quell’aspetto, io ci credo profondamente: l’uomo cambia per amore. L’amore è un motore enorme. Lo diceva anche Dante: è ciò che muove il sole e le altre stelle. E l’amore può essere per chiunque: per se stessi, un figlio, un amico, un genitore. Si cambia quando ci si accorge che un proprio comportamento, anche involontario, ferisce qualcuno che si ama. E quando si capisce che quella ferita fa male anche a sé, non si riesce più a ripetere quel gesto. Faccio spesso questo esempio nei gruppi di autocoscienza maschile: se colpisci qualcuno con un bastone, anche senza volerlo, gli fai comunque male. E se quella persona è qualcuno che ami, ti impegni a non farlo più. A quel punto diventa una scelta consapevole. E la vita migliora”.

È una questione di relazione. E le relazioni richiedono parità…

“Ma la parità non è scontata. Il maschilismo si basa sulla sottomissione. Il femminismo, invece, sulla relazione. E sia chiaro: il femminismo non è ‘contro’ gli uomini. Così come una donna può essere maschilista, anche un uomo può essere femminista. Il femminismo è un principio generativo. Significa costruire relazioni fondate sul rispetto, sul consenso, sulla reciprocità. E quelle relazioni sono più ricche, più profonde, più stabili. Questo è il guadagno: quello che noi uomini possiamo ottenere diventando più relazionali, più empatici, più paritari”.

Amore… quanta capacità di amare se stesso ha oggi Marco Bonini?

“Ogni giorno lavoro per cercare di amarmi di più. E per amare di più, in generale. Ma è un equilibrio instabile. Vado spesso in barca a vela e mi piace usare questa immagine da navigatore: una barca avanza quando due forze opposte – la spinta del vento e la resistenza della deriva – si bilanciano. Quando sono in equilibrio, la barca vola. E anche noi, in quei momenti, siamo felici. Ma se il vento è troppo forte, si naufraga. Se il vento manca, ci si ferma. Così l’amore per sé e l’amore per gli altri sono due forze essenziali: l’equilibrio tra i dueè la vera magia della vita. Magari dura poco, come in barca: quattro, cinque ore di volo. Poi arriva la burrasca, o il vento si spegne”.

E nei momenti di burrasca, oggi, come si sente? Come li affronta?

“Da un lato, sono ottimista. Quando le posizioni si radicalizzano, significa che entrambe le forze in campo sono forti. Finché la questione di genere era un tema per pochi, non importava a nessuno. Oggi c’è una battaglia in corso sulle questioni identitarie. E se la reazione di figure come Trump, Putin o Netanyahu è così violenta, è perché sentono una minaccia reale. È un segnale: qualcosa si sta muovendo. Dall’altro lato, però, ho paura. Perché quando il conflitto si alza di livello, aumentano anche le perdite. Chi vuole restaurare il vecchio ordine diventa più aggressivo. Arrivano le purghe, arriva il fascismo. Nella storia, la Resistenza è nata quando il fascismo è arrivato al corpo, quando ha toccato fisicamente le persone. Prima era discriminazione, emarginazione. Poi è diventata deportazione, violenza concreta. E allora la gente ha reagito. Nel caso del fascismo, alla fine abbiamo vinto. Oggi siamo solo all’inizio. Vedremo”.

A livello personale, invece, che cosa potrebbe oggi distruggere Marco Bonini?

“Qualsiasi cosa: siamo fragilissimi. Qualcosa che accade ai miei figli potrebbe distruggermi. Qualcosa nella mia carriera. Un evento che colpisce le persone a cui voglio bene. Mi sento molto fragile. E non lo dico per autocommiserazione, ma con consapevolezza. So che una sola parola, in certi momenti, potrebbe spezzarmi. Eppure, nonostante tutto, continuo ad andare avanti”.

Che tipo di carriera è stata finora la sua?

“Lo sto cercando di capire anch’io. A volte sembra una carriera schizofrenica. Chi mi guarda da fuori si confonde. C’è chi mi conosce solo come Ferruccio Bonomo e resta sorpreso quando scopre il mio attivismo. C’è chi mi conosce solo come attivista o autore e non si aspetta che faccia certi ruoli in tv. Ricevo spesso reazioni del tipo: ‘non lo sapevo’, ‘ma come fai tutte queste cose?’, ‘non mi sembra coerente’. A me invece sembra tutto coerente: dalla laurea in Filosofia, alla danza, alla scrittura, alle fiction, ai libri. Faccio sempre la stessa cosa: racconto storie. Cerco di dire alla società chi siamo e, magari, indicare una direzione possibile”.

In tutto il suo percorso, dalle fiction alle sceneggiature, c’è sempre stata una coerenza di fondo. Una credibilità che non ha mai sacrificato. Ha mai avuto la sensazione che questa coerenza l’abbia resa anche una figura ‘autorevole’?

“Ha usato una parola bellissima: autorevolezza. L’autorità si impone. L’autorevolezza, invece, è un riconoscimento. Non te la puoi attribuire da solo, te la danno gli altri. Quindi grazie, mi commuove quasi sentirlo, perché non capita spesso. Devo dire che, ‘daje e daje’, negli ultimi tempi le percezioni pubbliche su di me si stanno un po’ allineando. Sempre più persone cominciano a capire cosa sto cercando di fare. E chi mi conosce da tempo, riconosce questo percorso, questa ricerca. Ricevo più attestati di stima che di fama, e per me va benissimo così”.

In questo percorso di continua ricerca che sta facendo, c’è un cassetto che non ha ancora avuto il coraggio di aprire?

“Uno solo? La ricerca finisce con la morte. Ci sono stanze che non ho ancora aperto, o che faccio fatica ad aprire. È un percorso affascinante, ma spesso doloroso. Quando si combatte con i propri demoni, si entra in contatto con la parte più vitale ma anche più distruttiva di sé. Galimberti dice una cosa bellissima: l’artista è colui che si avvicina più di tutti al male, ha il coraggio di guardarlo in faccia, senza però farsene travolgere. Non sempre ci si riesce. A volte ci si perde. Ma quell’ambizione – o forse quell’incoscienza – di avvicinarsi al proprio demone per capirlo… è la forza di ogni artista. E anche la sua sofferenza più profonda. Perché se non ti fai domande, eviti anche le risposte scomode. Ma se te le fai, può venir fuori qualcosa che non ti aspettavi”.

Teme la morte?

“No, non temo la morte in sé. Mi pesa molto di più l’invecchiamento. Da qualche anno sento che il corpo non risponde più come prima alle richieste della mente, e questo mi preoccupa. Come diceva Vittorio Gassman, ‘la vecchiaia è di cattivo gusto’. E lo capisco bene”.

Lo ha mai incontrato, Gassman?

“Sì, anche se solo brevemente. Una volta lo incontrai all’Excelsior, a Venezia, quando ero studente al Centro Sperimentale. Con la tessera da studente ci imbucavamo alle proiezioni, cercavamo di vedere film, di incontrare persone. Un giorno ero in ascensore e, tra il primo e il secondo piano, entrò Gassman. Mi guardò e mi chiese: ‘A che piano va?’. Io ero paralizzato. Non so nemmeno se ho risposto. Poi lo rividi poco dopo, a Roma, mentre presentava Un grande futuro dietro le spalle, nella libreria Nuova Europa, nel centro commerciale I Granai, dove abitavo da ragazzo. Gli dissi che volevo fare l’attore, e lui mi rispose con tre frasi al volo, di quelle che si dicono scappando. Molti anni dopo, nella stessa libreria, ho presentato il mio primo libro. E per me è stato bello tornare lì, non più da fan, ma da autore”.

E oggi, cosa resta di quel giovane studente che si imbucava a Venezia per vedere i film?

“Il desiderio. Le rispondo subito, perché ci penso spesso. Quel desiderio che avevo a quattordici o quindici anni è rimasto intatto. Ho lo stesso entusiasmo, la stessa determinazione. La stessa voglia di raccontare. Tutto il resto è cambiato – spero in meglio – ma il motore è sempre quello”.

‘Desiderio’ è una parola che, scomposta, significa “allontanarsi dalle stelle”. Eppure, è anche ciò che ci guida verso di esse. Qual è la stella attorno a cui ruota?

“Si torna sempre lì: al Sole. Siamo solari astrologicamente, astronomicamente, psicologicamente. Il Sole è calore, è ciò che ci muove, che ci dà energia. Scaldiamo noi stessi e gli altri. Tutto parte da lì, da quella stella che tiene in moto il nostro sistema”.