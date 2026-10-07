Marco Bucci operato per un basalioma, come si riconosce il tumore della pelle più diffuso: sintomi e cure

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Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è stato operato al naso dopo la rimozione di un basalioma, il tumore della pelle più diffuso, di cui si conoscono sintomi e cure. Il basalioma può assumere aspetti diversi ma, in genere, si cura con la semplice asportazione chirurgica.

L’annuncio di Marco Bucci sull’operazione per il basalioma

Nel tardo pomeriggio di martedì 6 ottobre, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha pubblicato un post sui suoi canali social, in cui appare su un letto d’ospedale con una vistosa medicazione al naso. Nella didascalia dell’immagine si legge: “Questa mattina (martedì 6, ndr), all’Ospedale Galliera di Genova, sono stato sottoposto a un intervento di ricostruzione cutanea al naso, dopo la rimozione, avvenuta la scorsa settimana, di un basalioma. L’intervento è perfettamente riuscito”.

Bucci ha reso noto, inoltre, che avrebbe trascorso in ospedale anche la notte tra martedì e mercoledì. Poi ha promesso: “Al più presto mi troverete in ufficio“.

Cos’è un basalioma

Come spiegato da legatumori, il basalioma è il tumore cutaneo più diffuso. In 9 casi su 10 si manifesta negli over 40 ed è una forma soprattutto maschile (l’incidenza è del 30% più alta negli uomini).

Si forma in seguito alla trasformazione maligna delle cellule nello strato più profondo dell’epidermide. Si tratta di un tumore che si sviluppa localmente e la probabilità che si formino metastasi è rarissima, pari a circa lo 0,5% dei casi.

La causa principale del basalioma, così come per il melanoma, è legata ai raggi solari e all’esposizione prolungata a essi. Ne è prova il fatto che si forma in particolar modo nelle zone del corpo maggiormente esposte al sole, come viso, cuoio capelluto, orecchie, collo, spalle e schiena.

L’autoesame e la visita dal dermatologo sono raccomandazioni utili per la diagnosi precoce dei basaliomi. In genere, si presentano come piccoli noduli perlacei o chiazze di colore rosa, in fase iniziale, che aumentano lentamente di dimensione. Altre volte appaiono come macchie rosse, cicatrici, escrescenze coi bordi leggermente rialzati e arrotondati o con una rientranza centrale. In altri casi prudono, sanguinano o si formano croste.

Nella maggior parte dei casi il basalioma guarisce mediante una semplice asportazione chirurgica ambulatoriale.

Quanti sono i casi di basalioma in Italia

Secondo i dati del 2024 forniti da SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse) e riportati da Humanitas, circa 1 persona su 1000 sviluppa un basalioma nel corso della vita.