Marco Cameran morto a Medolino, malore durante l'immersione per l'ex paracadutista: lascia moglie e figli

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia a Medolino, comune del territorio istriano: il sub ed ex parà Marco Cameran, ex paracadutista 48enne, è morto dopo essere stato colto da un malore durante un’immersione a 20 metri di profondità. Il dramma si è verificato nella tarda mattinata di domenica 27 settembre. Cameran era in compagnia di alcuni amici che lo hanno riportato in superficie per poi chiamare i soccorsi. Tuttavia non c’è stato nulla da fare per il 48enne. Sono risultate vane le manovre di rianimazione.

Morto a Medolino il sub Marco Cameran: malore fatale durante l’immersione

Come riporta Il Piccolo, Cameran era originario di Rubano e si era recato a Medolino, in Croazia, per fare delle immersioni insieme ad alcuni amici.

Dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in acqua, è stato riportato in superficie dagli amici, i quali hanno poi chiamato gli operatori sanitari.

L’arrivo dei soccorsi e i vani tentativi di salvataggio

I soccorsi hanno trasportato il 48enne fino a Uvala Polje, ma le sue condizioni erano già irrimediabilmente compromesse e le manovre di rianimazione praticate sul posto non sono servite per salvare Cameran.

È stata disposta l’autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso. L’ipotesi più accreditata è quella del malore. La polizia croata ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La barca presa a noleggio dal gruppo e l’attrezzatura usata per l’immersione sono state poste sotto sequestro per gli accertamenti del caso.

I familiari del 48enne sono in Croazia per seguire da vicino le indagini

Il Gazzettino ha riferito che Cameran viveva a Rubano e la triste notizia ha sconvolto tutti coloro che lo conoscevano. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla sua famiglia. Molti amici stanno ricordando quanto il 48enne fosse una persona vitale ed entusiasta.

Marco lascia la moglie, due figli, i genitori e il fratello.

Il fratello, lo zio e il figlio di Cameran si sono recati in Croazia e stanno seguendo da vicino le prime fasi dell’indagine e gli adempimenti legati alla tragedia.