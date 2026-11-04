Marco Carini morto travolto da un'auto a San Nicolò, era al lavoro nel tombino per conto di Iren: "Cordoglio"

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Si chiamava Marco Carini e aveva solo 54 anni. A San Nicolò di Rottofreno (Piacenza), è morto mentre lavorava in un tombino, travolto da un’utilitaria in via Paul Harris. Dopo la tragedia è arrivato il cordoglio di Ireti, società del gruppo Iren per il quale il tecnico lavorava, che ha espresso “vicinanza ai familiari della vittima del tragico incidente”. La Cgil di Piacenza, quindi, ha chiesto di fare “piena luce sulle condizioni di lavoro”.

Come è morto il tecnico Marco Carini

Il dramma si è consumato nella mattinata di mercoledì 4 novembre. In via Paul Harris a San Nicolò di Rottofreno (Piacenza), un tecnico di 54 anni stava controllando i contatori di un tombino per conto del Gruppo Iren, società multiservizi specializzata nella distribuzione di luce e gas.

Improvvisamente una piccola utilitaria, nell’atto di introdursi nei garage collocati immediatamente sotto l’edificio interessato dall’intervento, lo ha travolto.

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Alla guida dell’auto – scrive il Corriere della Sera – c’era un 78enne che in quel momento stava rientrando a casa dopo aver accompagnato i nipoti a scuola.

Come riporta La Libertà, quotidiano locale di Piacenza, il conducente non si sarebbe accorto della presenza dell’operaio. I primi a soccorrere Marco Carini sono stati alcuni residenti che hanno notato la scena e che hanno subito dato l’allarme.

I soccorsi a San Nicolò

Come anticipato, i primi a prestare soccorso a Marco Carini sono stati alcuni residenti, che lo hanno tirato fuori dal tombino e hanno composto il numero unico per le emergenze. Sul luogo dell’incidente sono confluite un’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Rossa e l’elisoccorso partito da Parma.

I sanitari hanno tentato tutte le manovre di rianimazione, ma per il 54enne non c’era più nulla da fare. In via Paul Harris è arrivato anche il personale della Medicina del Lavoro, raggiunto poi dai carabinieri di San Nicolò e Castel San Giovanni, che sul luogo della tragedia hanno trovato gli agenti della polizia locale. Gli specialisti della Medicina del Lavoro hanno sequestrato la salma e l’automobile.

Il commento di Iren e della Cgil

Come anticipato, una volta diffusa la notizia, la società del Gruppo Iren, Ireti, in una nota ha espresso “cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima del tragico incidente occorso a San Nicolò al tecnico della ditta Afr, società affidataria delle operazioni di lettura dei contatori dell’acqua”.

Nel frattempo, però, è arrivato anche il messaggio della Cgil Piacenza, nelle persone di Marco Efori, Alberto Gorra e Ivo Bussacchini. Il sindacato si unisce al “profondo cordoglio” e manda il suo affetto ai familiari e ai colleghi di Carini, ma ricorda che “occorre fare piena luce sulle condizioni di lavoro, sulle procedure previste e sulle misure adottate per proteggere l’operaio“, quindi chiede alla società di “chiarire l’intera catena di appalti e subappalti, l’inquadramento contrattuale e come venissero verificati gli interventi in sicurezza”.