Marco Carta annulla il concerto a Porto Torres, ricoverato a Milano: il cantante tenuto "sotto controllo"

Fan in apprensione per Marco Carta: il cantante è stato ricoverato all’ospedale San Donato di Milano ed è tuttora sotto osservazione. Le sue condizioni sono in miglioramento e, come confermato dallo staff, verrà dimesso nelle prossime ore. Il concerto che era previsto a Porto Torres è saltato e sarà riprogrammato a breve. Quella data, conferma lo staff, “Marco vuole portare a casa a tutti i costi”.

Marco Carta ricoverato a Milano

I fan hanno temuto il peggio, ma una nota dello staff ha subito rassicurato precisando che le condizioni di Marco Carta sono “stabili“.

Il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi era atteso a Porto Torres, nella sua Sardegna, in occasione della Festa della Madonna degli Angeli.

IPA

Nella foto: Marco Carta si esibisce in occasione del San Marino Song Contest del 9 marzo 2025

Domenica 3 agosto lo staff dell’artista ha pubblicato una nota per informare i fan: “Con estremo rammarico, Marco e tutto il suo staff sono costretti a comunicare l’annullamento del concerto a Porto Torres” per cause non attribuibili alla “volontà del nostro entourage”.

E ancora: “Seguiranno, nelle prossime ore, aggiornamenti in merito. Nel mentre, porgendo le scuse a tutta l’organizzazione e al nostro amato pubblico, patrimonio più grande, vi ringraziamo per la comprensione”.

I dettagli in merito a ciò che abbia portato Marco Carta in ospedale non sono però stati resi noti.

È stato poi fatto sapere che “lo staff medico ha preferito trattenere Marco sino a domani in degenza, nonostante lui abbia tentato fino all’ultimo di garantire la sua presenza”.

Marco Carta verso le dimissioni dall’ospedale

Nella giornata di lunedì 4 agosto, lo staff del cantante ha fornito qualche elemento in più tramite una storia di Instagram: “Con estrema serenità vi comunichiamo che Marco sarà dimesso nelle prossime ore e il suo stato di salute è sotto controllo“.

Il concerto di Marco Carta a Porto Torres

Il concerto saltato verrà riprogrammato: “Siamo al lavoro per trovare le condizioni migliori che ci permettano di riprogrammare questa data che Marco vuole portare a casa a tutti i costi”, sono le parole dello staff, che anche a nome dell’artista ringrazia i medici e gli infermieri del San Donato, così come il comune di Porto Torres per la comprensione e i fan che lo stanno “inondando di affetto”.

Lo staff garantisce che tutte le tappe successive del Solo Fantasia Tour 2025 di Marco Carta sono confermate. L’elenco delle tappe è visionabile sul profilo Instagram ufficiale di Marco Carta. Per i fan, il prossimo appuntamento con Marco Carta è ad Oliveto Lucano (Matera) il prossimo 12 agosto.