Marco Castaldi, intervista al regista del film 'Amici comuni': “Racconto l’amore, ma senza giudicare nessuno”

Disponibile in esclusiva su Paramount+ dal 13 febbraio, Amici comuni è il nuovo film di Marco Castaldi che racconta l’amore partendo da un punto di vista molto concreto: quello delle crepe. Quelle piccole incrinature invisibili che si insinuano anche nelle relazioni più solide, nei legami che dovrebbero essere rassicuranti, e che invece spesso diventano le prime a vacillare appena qualcuno rompe l’equilibrio. Con un cast affiatato composto da Raoul Bova, Francesca Inaudi, Beatrice Arnera e Luca Vecchi, Amici comuni mette in scena due coppie, un matrimonio imminente e una serie di domande a cui nessuno dei protagonisti sembra preparato. Anzi, più si avvicina il grande giorno, più i dubbi diventano pressanti: cos’è davvero l’amore? Quanto ci si può fidare di chi si ama? E quanto, alla fine, conosciamo davvero noi stessi? La commedia è il tono scelto per raccontare tutto questo, ma non aspettatevi né zucchero né redenzioni forzate. Il film prende ispirazione da un certo cinema che sa farsi beffe del romanticismo melenso e preferisce raccontare l’amore per quello che è: un campo minato di aspettative, egoismi, paure e piccole esplosioni quotidiane. Eppure, anche tra i casini, resta il desiderio di capire, di parlarsi, di chiedersi almeno una volta: “Anche per te è così?”. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Marco Castaldi ci racconta il dietro le quinte del film, il rapporto con i suoi attori (più che professionale, spesso affettivo), la sua ossessione per le relazioni umane e il bisogno costante di non prendersi troppo sul serio. Perché se c’è una cosa che ha imparato – e che difende con convinzione – è che ridere, anche quando si parla d’amore, non solo si può: si deve.

Chi sono gli “amici comuni” a cui fa riferimento il titolo del suo film?

“Gli ‘amici comuni’ sono le persone che fanno da collegamento tra due individui. Sono i gradi di separazione. Nel nostro caso, però, questi gradi sono decisamente meno di sei. Le connessioni tra i personaggi sono dirette, immediate, e diventano l’innesco perfetto per raccontare le dinamiche relazionali su cui si costruisce l’intera storia. Tutto parte da lì: dai legami, spesso sottovalutati, che ci uniscono anche quando non ne siamo consapevoli”.

Com’è nato il progetto?

“Il progetto nasce da un’idea di Clemente Meucci, che ha scritto la prima versione della sceneggiatura. Clemente e io abbiamo iniziato a collaborare nel 2016, e Amici comuni era, all’inizio, solo un mediometraggio di circa 30 pagine. Aveva una sola scena: la cena. A un certo punto ci siamo chiesti se valesse la pena svilupparlo. Così è cominciato un lavoro di scrittura in cui abbiamo immaginato un addio al celibato, uno al nubilato, e infine il matrimonio. La struttura ci è sembrata ideale per articolare la narrazione. Ci siamo anche ispirati a un certo tipo di cinema, in particolare a Storie pazzesche, ma con un taglio personale”.

Il tono del film ricorda il cinema argentino, o forse anche quello spagnolo. C’era una scelta stilistica precisa?

“Sì, assolutamente. L’intento era raccontare l’amore evitando i toni stucchevoli di molte commedie romantiche italiane. Cercavamo uno sguardo più tagliente, ironico, disilluso ma sincero. Un approccio che permettesse di affrontare le relazioni senza indulgere nel sentimentalismo”.

C’erano modelli o riferimenti a cui si è ispirato nella regia?

“Più che modelli precisi, c’era un’attitudine. L’obiettivo, sia nella vita che nel cinema, è non prendersi troppo sul serio. Chi lo fa rischia di complicarsi la vita inutilmente. In questo film volevamo raccontare degli antieroi – o, per dirla in modo più diretto, anche dei ‘cretini’ – senza giudicarli. Personaggi autentici, pieni di contraddizioni. Perché la realtà è questa: le persone non sono mai del tutto buone o cattive, sono un misto. E, spesso, quelle persone potremmo essere noi”.

Ufficio stampa: Paramount

Perché raccontare l’amore oggi? Che riflessione c’è dietro questa scelta?

“Volevamo che ogni spettatore, durante o dopo la visione, si voltasse verso il proprio partner e chiedesse: ‘Anche per te è così?’. Questo era il nostro obiettivo principale: stimolare un confronto autentico. Il film affronta tutto ciò che riguarda il sentimento, la relazione, il legame tra le persone. Personalmente ho avuto rapporti intensi ma complessi, quindi racconto ciò che conosco. Questo mi ha portato a voler sviluppare una storia che parla di emozioni sincere, ma anche delle complicazioni che le emozioni possono generare”.

I personaggi sembrano incarnare alcune fragilità contemporanee: insicurezza, crisi di identità, bisogno di definirsi. Era un elemento voluto?

“Sì, ed è stato uno degli aspetti più stimolanti da scrivere. La commedia, più di altri generi, è nelle mani del pubblico: è lo spettatore a decidere se funziona. Abbiamo voluto raccontare quattro archetipi: simili tra loro, ma profondamente diversi. Partendo da stereotipi riconoscibili, questi personaggi si evolvono attraverso i loro desideri e le loro mancanze, portando avanti la storia in modo naturale. C’è ad esempio Claudio/Giacomo, interpretato da Luca Vecchi, in cui mi riconosco molto. Anch’io ho una madre del Sud che, in caso di matrimonio, vorrebbe dire la sua su tutto. Poi c’è Veronica, il personaggio interpretato da Beatrice Arnera: un’amica cresciuta in un contesto privilegiato, abituata a pensare solo a se stessa, finché non si ritrova sola. Gli altri due personaggi, Marco e Giulia (Raoul Bova e Francesca Inaudi) sono più maturi, si avvicinano ai 50 anni. Io ne ho 41 e non ho esperienza diretta di un matrimonio lungo o di una relazione logorata dal tempo, ma abbiamo cercato di immaginare cosa significa ritrovarsi in un legame che ha perso vitalità, e domandarsi se e come possa riaccendersi”.

Girare a Verona, la “città dell’amore”, è stata una scelta romantica o strategica?

“Entrambe le cose. Verona è la città di Romeo e Giulietta, quindi si presta naturalmente a un racconto sull’amore. Ma il film avrebbe potuto funzionare anche altrove: a Palermo, Firenze o Bologna. Con Paolo Ansaldi di 102 Distribution, il produttore che ringrazio pubblicamente per averci creduto, abbiamo valutato quali bandi regionali fossero attivi tramite le Film Commission. Quando abbiamo visto l’opportunità su Verona, ci siamo chiesti se potesse funzionare, e la risposta è stata sì. Va detto però che il film è stato pensato fin dall’inizio per essere ambientato ‘ovunque’: la scelta è stata più pratica che narrativa”.

Come ha scelto il cast? Perché proprio Luca Vecchi, Raoul Bova, Francesca Inaudi e Beatrice Arnera?

“Luca Vecchi è presente in ogni mio progetto. Siamo amici dal 2005, era il protagonista del mio corto di diploma, abbiamo frequentato insieme la scuola di cinema. Collaboriamo da prima dei The Pills. È un artista profondo, intelligente e capace di sdrammatizzare. Raoul Bova è un attore che ho sempre stimato. È generoso, sa mettersi al servizio degli altri sul set. Due interpretazioni che trovo straordinarie sono quelle in Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno e in La nostra vita di Daniele Luchetti. Siamo amici da 15 anni. Per me è fondamentale lavorare con chi fa parte della mia ‘squadra’, persone con cui c’è fiducia reciproca. Francesca Inaudi l’ho conosciuta prima a un corso di Ivana Chubbuck, poi sul set del film L’ordine del tempo di Liliana Cavani di cui ero direttore della produzione. Ma è stata la mia agente, Consuelo De Andreis, a suggerirmela per questo progetto, e le sono grato: è stata una scelta perfetta. Beatrice Arnera è l’unica che ha fatto un provino. Già alla quarta battuta era in lacrime. Ho pensato: è un treno. Una potenza. Sa far ridere, commuovere, canta, balla: è una professionista totale. Per me, è la nuova Paola Cortellesi”.

Prima di Amici comuni, lei ha firmato Nel bagno delle donne, un piccolo cult uscito però in piena pandemia. Quanto l’ha penalizzata?

“Moltissimo. Ci sono rimasto davvero male. All’epoca l’ho vissuta con grande frustrazione. Avevamo realizzato un film, magari saremmo riusciti a farlo uscire almeno in poche sale, e invece ci siamo ritrovati costretti a distribuirlo direttamente su piattaforma che non so nemmeno se esista ancora. Ringrazio, per carità, ma chiedere al pubblico di pagare 10 euro per vedere un film di Marco Castaldi su quella piattaforma… è stato come trovarsi con le ali tarpate. Poi il film è passato su Sky e ora è disponibile su RaiPlay. Questo gli ha restituito dignità. Tante persone l’hanno recuperato. Quindi sì, l’uscita è stata frustrante, ma col tempo le cose si sono riequilibrate. O quasi”.

Molti autori, dopo un’esperienza simile, hanno mollato. Lei invece ha continuato. Come mai?

“Perché ogni sconfitta può diventare l’occasione per rimettersi in gioco. Lo dice, cado nella retorica, anche Michael Jordan: ha sbagliato molti più tiri decisivi di quanti ne abbia segnati. Ma sono stati proprio quegli errori a renderlo quello che è diventato. Le sconfitte insegnano più dei successi. E poi, alla fine, mi diverto. Non potrei fare altro nella vita”.

Nel 2022 ha scritto anche Oltre il tempo, l’amore, un documentario. Com’è stato passare a un’opera così diversa?

“Il progetto era diretto da Sabrina Iannucci, una regista molto brava che ha appena terminato il suo primo lungometraggio, 7 anniversari. Io in quel periodo lavoravo come direttore di produzione sul film di Liliana Cavani, e il mio contributo alla scrittura è stato più organizzativo: seguire l’avanzamento del progetto, gestire i rapporti con Liliana e con gli autori. È stata una collaborazione interessante, perché provenivamo tutti da esperienze diverse. Sabrina ha uno sguardo molto sensibile e viene dal cosiddetto ‘cinema del reale, lei detesta definirlo documentario. Marco Diotallevi e Fabio Morici, gli altri due autori, arrivavano uno dalla pubblicità, l’altro dal cinema. È stato bello fondere queste diverse visioni: ne è uscito un lavoro ricco, proprio perché ognuno ha portato dentro il proprio mondo”.

Liliana Cavani: che tipo di rapporto ha avuto con lei sul set?

“Molto diretto e schietto. Liliana è una persona che ti rispetta, ma ti dice le cose senza filtri. Collaborare con lei è stato un privilegio. Ho avuto anche la fortuna di accompagnarla a Venezia quando le hanno conferito il premio, anche se non ero presente in sala. Nonostante l’autorevolezza, è sempre stata pronta ad ascoltare. Le racconto un aneddoto: a un certo punto le ho detto ‘Liliana, hai visto che tramonti incredibili ci sono qui sul mare? Perché non giriamo qualche inquadratura?’. Lei mi ha guardato e ha risposto: ‘Ma visto da chi?’. Una frase che riassume perfettamente la distanza tra il suo cinema e il mio. Io magari uso il drone per creare un impatto visivo; lei parte da un’idea totalmente diversa. Il suo è un cinema di un’altra epoca, più essenziale, più giustificato”.

L’incontro con Liliana Cavani è stato sicuramente “fondamentale”. Ce ne sono stati altri così importanti, nella sua vita?

“Sì, certamente. Uno è Raoul Bova. Mi ha prodotto un cortometraggio, un documentario, ed è poi diventato protagonista del mio secondo film. Ha sempre creduto in me, fin dal primo momento. Un altro è Mauro Calevi, produttore esecutivo con cui collaboro tuttora. Mi ha dato fiducia quando ancora avevo poca esperienza. È stato lui a farmi crescere: da pessimo aiuto regista a discreto direttore di produzione. E poi, sul piano personale, non posso non citare la mia famiglia. Non so se sia corretto parlare di ‘incontro’, ma i miei genitori, mia sorella e i miei nipoti sono sempre stati un riferimento solido. La loro presenza ha fatto davvero la differenza”.

C’è un insegnamento in particolare che ha ricevuto dai suoi maestri?

“Calevi mi ha insegnato una cosa fondamentale: ero autoritario, ma non ancora autorevole. Mi ha fatto capire che la differenza è sostanziale. Imparare a essere autorevoli senza imporre nulla è stato uno dei suoi insegnamenti più importanti. Quanto ai maestri veri e propri, quelli che mi hanno formato non sono solo quelli che ho incontrato, ma soprattutto quelli che ho osservato. Anche se può sembrare esagerato dirlo, perché non sono degno nemmeno di allacciargli le scarpe, i miei riferimenti assoluti restano Sergio Leone ed Ettore Scola. Sono loro che mi hanno influenzato più di tutti. Da Scola, in particolare, ho cercato di imparare l’arte di raccontare l’antieroe, che è il personaggio più interessante da portare sullo schermo”.

Il cinema italiano ha raccontato molti antieroi. Quale film, secondo lei, li rappresenta meglio?

“Giù la testa, senza alcun dubbio. È un film che parla di rivoluzione, e credo che oggi più che mai sarebbe utile rivederlo. Racconta il bisogno di cambiare, di mettere in discussione ciò che si dà per scontato. E guardando la classe dirigente attuale, direi che ce ne sarebbe davvero bisogno”.

E, nei suoi film, dov’è che passa la rivoluzione?

“Nel non giudicare i personaggi. Per me è questo l’atto davvero rivoluzionario. Non assumo mai la posizione di chi stabilisce chi ha ragione o torto. Non c’è una morale imposta dall’alto. Il nostro intento è raccontare relazioni e punti di vista senza attribuire colpe o meriti. Se si riesce a guardare l’altro, anche quando non si è d’accordo, e dire: ‘Capisco il tuo punto di vista’, allora si è fatto qualcosa di potente. Questo è ciò che cerco di fare, anche nei miei film”.

Che rapporto ha con il giudizio e con la critica cinematografica?

“Ottimo. Penso che ogni spettatore debba farsi un’opinione. Mi fa piacere che le persone dicano ciò che pensano. Tra l’altro, sono amico di molti critici. Giochiamo perfino al fantacalcio insieme. Persone come Boris Sollazzo, Giorgio Viaro, Cristiano Bolla, Nanni Cobretti… sono amici veri, ma anche capaci di dirmi sinceramente cosa pensano. Spesso una critica ben fatta è molto più utile di un complimento. Anche se può far male, alla lunga ti fa crescere. Quindi ben venga ogni osservazione, anche negativa”.

A proposito di critiche: è pronto a leggere titoli come “il film che ha fatto da Cupido”?

(risponde ridendo, nrd) “Non ho idea di cosa voglia dire! Ma se qualcuno scriverà un titolo del genere, va bene. L’importante è che se ne parli. E poi, come ho già detto, non ho preconcetti. Mi va bene che si scriva tutto, anche ciò che è scomodo, se serve ad avviare una conversazione sul film e sulle tematiche che affronta”.

Lei non ama chi si prende troppo sul serio. È un principio irrinunciabile?

“Assolutamente sì. La vita è già abbastanza complicata: se iniziamo anche noi a renderla più difficile, non ne usciamo. Il mio modo di stare al mondo è questo: giocare, sdrammatizzare, ridere. Non perché le cose non siano importanti, ma perché ridere ci salva. Anche nel lavoro, quando incrocio qualcuno che si prende troppo sul serio, l’intervista rischia di diventare una doppia martellata, per usare una battuta”.

Cosa ha in mente per il suo futuro?

“Sto lavorando su tre progetti. Non si può mai puntare tutto su uno solo, perché non è detto che vada in porto. Uno mi sta particolarmente a cuore e vorrei realizzarlo con Raoul come protagonista: stiamo scrivendo i personaggi insieme. È ispirato a una storia vera letta per caso in un trafiletto del Corriere. E questo dettaglio mi entusiasma. Un altro progetto esplora il rapporto tra un padre e una figlia: è ancora alla fase di soggetto, scritto da tre autori molto validi, con cui stiamo lavorando. Sono storie di relazioni, come piace a me. L’obiettivo è trovare un produttore nel 2026 e girare nel 2027”.

Le relazioni sono il cuore del suo cinema. E nella sua vita privata, che tipo di relazione c’è oggi?

“Sono felicemente single da tre mesi (sorride, ndr). L’ultima relazione è stata con Sabrina Iannucci, la regista con cui ho lavorato a Oltre il tempo, l’amore. Ci siamo lasciati di comune accordo, con rispetto, proprio per non rovinare ciò che di buono c’era. Tre giorni fa ho visto in anteprima, a casa sua, il suo nuovo film. Ci vogliamo ancora bene. Le relazioni iniziano e finiscono. L’importante è chiudere bene, e noi ci siamo riusciti”.

Non è un po’ paradossale essere così attento alle relazioni nei film e poi dirsi “felicemente single”?

“No, affatto. La relazione più difficile è quella con sé stessi. Sto cercando di conoscermi, di volermi bene. Ed è una sfida vera. Quindi sì, al momento sono single, ma ci sto lavorando. Prima di amare qualcun altro, bisogna imparare ad amare sé stessi. Magari la prossima volta che ci sentiamo avrò una definizione più chiara di me”.

Ridere è davvero così importante per lei?

“Sì, ridere ci salverà la vita. Sono convinto che il mondo ne avrebbe un bisogno disperato. Per questo, anche nel mio lavoro, cerco di mantenere uno sguardo leggero. E lo apprezzo anche negli altri: chi si prende troppo sul serio rende tutto pesante. Ho conosciuto persone che, dopo aver fatto un solo film, ne parlano come se avessero girato il capolavoro assoluto. Ma noi facciamo intrattenimento, facciamo in modo che le persone possano staccare la spina. Le opere d’arte sono un’altra cosa.”

E invece il giudizio degli altri, anche quello più superficiale o ironico, quanto pesa?

“Non mi pesa. Continuo a dire che più vieni sottovalutato, più hai spazio per sorprenderti e per sorprendere. Chi ti giudica in fretta spesso non si accorge davvero di quello che stai facendo. Ma a me va bene così: magari, dentro una commedia romantica come la nostra, ci metti anche delle critiche sociali, dei messaggi più profondi. E non è detto che tutti li colgano. Ci sono sempre vari livelli di lettura, e non mi interessa spiegarli a voce alta. Preferisco che arrivino da soli, se devono arrivare”.

Lei ha 41 anni ma viene ancora definito un “giovane autore”. Le dà fastidio?

“Al contrario. È una figata. Nella testa ho 15 anni, quindi per me è un complimento. Finché continuano a non prendermi troppo sul serio, va benissimo. È una posizione che mi protegge anche, in un certo senso. Permette di muoversi con più libertà. Poi certo, a volte viene usato in modo un po’ sminuente, come se chi ha fatto certi lavori non avesse ancora davvero ‘arrivato’. Ma per me va bene lo stesso. Continuate a chiamarmi giovane, non mi offendo”.

Lei è romano?

“Sono di provincia, ma vivo a Roma da 22 anni. I miei genitori però non sono provinciali nel senso stretto: sono campani, hanno viaggiato molto, si sono sposati negli Stati Uniti. Mi hanno sempre spinto a guardare oltre, a non fermarmi all’apparenza. Questo mi ha influenzato moltissimo. Non ho mai sentito la provincia come una prigione da cui scappare con rabbia, ma più come un posto da cui partire. Amo le mie origini, ma so che venire da lì mi ha dato un punto di vista diverso. Un romano, su tante cose, la penserebbe diversamente da me”.

Da cosa nasce la sua passione per il cinema?

“Tutta colpa di Jurassic Park. L’ho visto a 10 anni e mi ha cambiato la vita. E poi ho avuto la fortuna di avere due genitori che mi hanno sempre portato al cinema. Ogni weekend, ogni occasione. Non mi hanno mai tarpato le ali. Mi hanno detto: ‘La vita è tua, se vuoi provarci, provaci’. E io ci ho provato. Crescendo, mi sono reso conto che il genere che volevo fare era quello che mancava: la commedia sulle relazioni, ma con uno sguardo sincero, senza retorica. Non sono mai stato uno di quelli che dicono: ‘È uscita una nuova commedia italiana, devo correrci’. Anzi, spesso no. A parte i film dei maestri, fatico a trovare storie che mi prendano alla pancia. E io cerco di fare proprio quello: raccontare l’attualità attraverso le relazioni, partendo dal cuore”.

Oggi, dopo tutto questo percorso, che rapporto ha con se stesso?

“Sto ancora cercando di conoscermi. Lo dicevo poco fa: la relazione più difficile è quella con me stesso. Sto provando ad innamorarmi di me, senza finzioni. Non è semplice, ma ci provo ogni giorno. Ed è un percorso che, in fondo, fa bene anche al mio modo di raccontare le storie. Perché più conosci te stesso, più riesci ad avvicinarti anche agli altri”.