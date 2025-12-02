Marco Columbro e la promessa mancata di Silvio Berlusconi dopo l'aneurisma, "non m'hanno mai chiamato"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

In un’intervista Marco Columbro si racconta, parla della sua amicizia con Berlusconi e dell’aneurisma. Non mancano molti altri aneddoti, come quelli con Lorella Cuccarini, dal calcio alla freccia che le infilò il gluteo. Sul rapporto con Berlusconi, racconta di averlo aiutato a perdere 11 kg in pochi giorni. Dopo l’aneurisma non riuscì più a lavorare in televisione e neanche la promessa di Berlusconi riuscì ad aiutarlo. Racconta che non lo chiamarono mai.

Il rapporto con Berlusconi

In una lunga intervista al Corriere della Sera, l’attore e conduttore televisivo Marco Columbro si è raccontato tra il rapporto con Lorella Cuccarini e Silvio Berlusconi. Ha anche parlato dell’aneurisma che lo colpì durante una visita a un monastero tibetano a Biella.

Sul rapporto con Berlusconi, racconta di quando lo prese sottobraccio e gli disse: “Lei è un attore, improvvisi”. Columbro iniziò a insultare il maestro Augusto Martelli con termini come “carciofone!”, facendo ridere il Cavaliere.

ANSA In foto Marco Columbro e Lorella Cuccarini

“Diventammo amici” e racconta che gli propose un programma alle 8:30 del mattino, ovvero Buongiorno Italia.

La dieta degli 11 kg in 10 giorni

Marco Columbro racconta anche un altro episodio, ovvero di quando aiutò Silvio Berlusconi a perdere 11 kg. Spiega infatti che era tornato in televisione con molti chili in meno grazie alla tecnica del “digiuno”.

Racconta di come Berlusconi fosse gonfio per via delle molte cene con gli sponsor. Le aveva quindi chiesto come avesse fatto a dimagrire in così poco tempo. Columbro racconta di aver bevuto brodo di frutta e verdura per 10 giorni.

Lo accompagnò a fare la spesa senza scorta, con la Fiat 500, a un supermercato in piazza Wagner.

La fine della carriera

Columbro nell’intervista racconta di un momento tragico della propria vita, ovvero quando ebbe un aneurisma cerebrale. Accadde il 7 dicembre 2001 durante la visita a un monastero tibetano a Biella.

Racconta di aver avuto per tre giorni un forte mal di testa e che prese un medicinale contro la sinusite. Questo però conteneva 3 grammi di acido acetilsalicilico. Una dose eccessiva, racconta, che gli causò un picco di pressione sanguigna che ruppe l’arteria.

Lo scoprì durante la risonanza, poi ebbe un malore e finì in coma. Al suo risveglio ha recuperato in fretta, è stato a teatro e poi a presentare Paperissima con Natalia Estrada. Dopodiché “per la TV sono come morto”. Aveva anche chiesto aiuto a Berlusconi: nel 2006 infatti gli scrisse un’e-mail. Berlusconi lo telefonò e gli promise che il giorno dopo l’avrebbero richiamato, ma “non è mai successo”, dice.