Marco D’Amore racconta Gomorra - Le Origini “nei silenzi e nei volti che nessuno aveva visto”

C’è un momento, nella carriera di un artista, in cui la strada nota si incrocia con una domanda nuova. Per Marco D’Amore, quel momento è arrivato quando si è trovato davanti all’idea di Gomorra – Le origini, la serie in onda su Sky. Non era un ritorno, e nemmeno un sequel. Era qualcosa di diverso, più fragile e rischioso: raccontare ciò che c’era prima, quando i volti noti della saga (Don Pietro, Scianel, Donna Imma) non erano ancora nomi temuti, ma giovani qualunque, immersi in un contesto povero di strumenti e pieno di crepe. Umani, prima che personaggi. La scommessa non era solo narrativa. Si trattava di restituire un’epoca mai vissuta in prima persona, la fine degli anni Settanta, e di farlo senza appoggiarsi ai codici classici del racconto criminale. La provincia napoletana di quel tempo non era al centro delle rivolte studentesche, non parlava la lingua della militanza, ma subiva comunque le stesse tensioni. Le filtrava, le distorceva, e finiva per reagire con ciò che conosceva: la rabbia, la necessità, la violenza. È dentro questa dinamica che si muove la serie. Ed è da qui che D’Amore, da regista, ha scelto di partire. Ma Gomorra – Le origini è anche il frutto di un lavoro collettivo, artigianale, spesso invisibile. Ogni scelta tecnica – la fotografia cupa e precisa, i costumi che non imitano ma rivelano, la cura del suono, delle luci, del ritmo – è parte integrante del racconto. È un mondo costruito pezzo per pezzo, da professionisti che hanno messo mani, occhi e attenzione al servizio di qualcosa di più grande: una memoria emotiva. Più che ricostruire un periodo storico, la serie lo fa sentire. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Marco D’Amore racconta quel lavoro sotterraneo: come si costruisce una fratellanza credibile tra attori sconosciuti, come si cerca un’emozione in uno sguardo, e come si protegge il talento quando è ancora grezzo, incerto, ma pieno di verità. Parla di scrittura, di regia, di fiducia. Ma anche di ciò che non si dice: i silenzi, i vuoti, gli spazi tra una battuta e l’altra dove spesso, secondo lui, si nasconde tutto ciò che conta davvero.

Cosa ha spinto Marco D’Amore a raccontare la fine degli anni ’70, un periodo che lei non ha vissuto direttamente, se non attraverso i ricordi o i racconti altrui?

“All’inizio ero piuttosto titubante all’idea di affrontare questo nuovo capitolo di Gomorra. Non ero convinto. Poi però è emerso un elemento che mi ha fatto cambiare idea e che mi ha conquistato: la possibilità concreta, attraverso questa storia, di raccontare non solo la criminalità, ma anche quel tempo, quella società, quella provincia. Sono nato nel 1981, quindi non ho vissuto il 1977, ma la provincia napoletana in cui crescono Pietro e i Sementa è la stessa in cui sono cresciuto anch’io, quella frequentata dalla mia famiglia, dove affondano le mie radici. Ricordo bene quei luoghi, quella realtà. E, pur essendo stato un bambino privilegiato, avvertivo forte la disparità intorno a me. È qualcosa che mi ha sempre colpito. Ma non solo”.

Cioè?

“Un altro aspetto che mi ha spinto è che, nel nostro immaginario collettivo e nel cinema, gli anni ’70 vengono raccontati quasi sempre attraverso le grandi istanze ideologiche: il femminismo, la lotta operaia, i movimenti studenteschi. Ma si parla quasi esclusivamente delle grandi città, dei centri nevralgici dei movimenti. Raramente si mostra cosa succedeva in provincia, in quei contesti dove quegli echi arrivavano attutiti, distorti, e venivano rielaborati con il linguaggio e le possibilità del posto. Ecco, nella serie queste istanze ci sono, ma sono filtrate da uno sguardo emotivo, non ideologico. I ragazzi che raccontiamo non hanno una coscienza politica, né strumenti teorici. Ma sentono il bisogno di emanciparsi dalla miseria, di cambiare la loro condizione. Solo che lo fanno nel modo che conoscono: attraverso la violenza. Altrove magari c’erano dibattito, militanza, confronto. In provincia quella spinta prende una forma diversa, più brutale. Ma non per questo meno autentica”.

Altrove c’erano anche strumenti che forse lì mancavano.

“Esatto. Però anche nei contesti cittadini, quei movimenti sono spesso sfociati nella lotta armata. Le rivendicazioni operaie, studentesche, politiche: in molti casi hanno portato allo scontro fisico. Era un’epoca agitata, che spingeva tutto all’estremo. E anche in ambienti più ‘colti’, alla fine, si arrivava alla violenza. Noi abbiamo voluto raccontare come tutto questo si rifletteva, e veniva reinterpretato, nella realtà dell’hinterland napoletano”.

Lei ha diretto i primi quattro episodi dei sei che compongono la serie, scegliendo di affidare la narrazione a volti completamente nuovi per il pubblico. Come avete lavorato al casting? Aveva già in mente dei profili precisi?

“Lavoro da anni con il mio casting director, Davide Zurolo, che considero il migliore nel suo campo. Con lui abbiamo un metodo che seguiamo sempre: guardiamo una serie di volti e individuiamo quello che rappresenta la scelta più semplice, più sicura. Quella che funziona, che non è sbagliata, ma che è anche la più prevedibile. E lì ci diciamo: se scegliamo questa persona, non sbagliamo, ma ci stiamo accontentando. Il nostro obiettivo invece è sempre lo stesso: andare oltre, spingerci dall’altra parte del fiume. Metterci in discussione, sorprenderci. Non è un approccio facile da far passare, soprattutto in ambito produttivo. Il broadcaster, il produttore, inizialmente sollevano obiezioni: ‘Non somiglia abbastanza al personaggio originale’, ‘sembra troppo borghese’, ‘troppo popolare’. E io in quelle circostanze, con pazienza, insisto: ‘Fidatevi. In questa persona ho visto qualcosa. Possiamo lavorarci’. Negli anni ho costruito un rapporto di fiducia molto forte con la produzione, e questo mi ha permesso di fare scelte che all’inizio sembravano azzardate, ma che si sono rivelate vincenti. Tutti i volti che vedete sono frutto di questo percorso”.

Il peso più grande, forse, lo portano Tullia Veneziano, Luca Lubrano e Fabiola Balestriere, chiamati a confrontarsi con chi, prima di loro, ha dato volto a Imma, Pietro e Scianel da adulti.

“Una delle prime cose che ho detto a Tullia, a Luca, a Pietro e a Fabiola, è che avevano davanti tre responsabilità enormi. La prima: raccogliere l’eredità di tre personaggi ormai iconici, radicati nella memoria collettiva del pubblico. La seconda: affrontare il debutto da protagonisti in una serie molto attesa, con una pressione produttiva altissima. La terza è più sottile, ma forse la più profonda: permettere a Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone e Cristina Donadio (gli attori che li hanno interpretati da adulti) di rivedere in loro ciò che erano un tempo. Non si trattava solo di costruire personaggi coerenti con quelli già noti, ma di restituire un’emozione: farli ricordare chi erano, cosa sentivano, prima di diventare quelli che il pubblico ha conosciuto”.

Pietro, Imma e Scianel: chi erano per lei, prima ancora di diventare ciò che vediamo nella serie?

“Mi ha aiutato molto un’abitudine che ho da sempre e che mi ha portato anche a scrivere L’immortale, il mio primo film. Sono convinto che una sceneggiatura, per quanto scritta e recitata, non dica mai tutto. È solo una parte del personaggio. L’altra parte sta in ciò che non viene detto. Ed è lì che, per me, comincia il lavoro. Quando ho iniziato a lavorare su Ciro, la prima domanda che mi sono fatto è stata: ‘Sono più o meno coetaneo di quest’uomo, vengo da un contesto simile, ma che tipo di bambino sarà stato?’. E così ho cominciato a scrivere un diario di Ciro da piccolo. Dieci anni dopo, quel materiale è diventato la base per il film. Con Gomorra – Le origini ho fatto lo stesso: quando Sky e Cattleya mi hanno proposto di raccontare i personaggi da giovani, ho iniziato a scrivere su di loro. Mi sono basato su tutto quello che la serie aveva già mostrato, ma ho cercato anche nei silenzi, nei vuoti della scrittura. E se impari ad ascoltarli, quei vuoti parlano. Parlano tanto. Con Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, gli sceneggiatori, abbiamo nutrito la scrittura anche con questi spunti. Io, nel mio piccolo, ho cercato di andare a fondo, anche nei dettagli che sembrano secondari ma che definiscono davvero un personaggio”.

C’è la possibilità che questi “diari”, come quello di Ciro, vengano resi pubblici un giorno?

“Difficile dirlo. Penso che con Gomorra – Le origini riusciremo a chiudere il cerchio in modo completo. Almeno, questo è l’obiettivo. Quindi, al di là di scenari futuri che nemmeno io conosco – e che avrebbe poco senso immaginare ora – credo che stiamo per mettere un punto davvero bello a questa lunga avventura. Detto ciò, posso anticipare che esistono già dei piccoli diari anche per altri personaggi ‘noti’”.

Ufficio stampa: Sky / Giuliano D'Amore

Che cosa ha visto, la prima volta, in Luca Lubrano? Com’è nato il vostro rapporto?

“Ci siamo riconosciuti. Ci siamo annusati. E siamo due che si parlano poco. Non serve. Il nostro è un linguaggio fatto di sguardi, di intuizioni. Perché io so che Luca, dietro quell’atteggiamento da guascone – quel modo tipico del giovane napoletano pieno di energia – nasconde una malinconia profonda. E anche una certa paura. Dentro ha una sensibilità fortissima. E quando sei fatto così, non è sempre facile gestirlo. Ti scuote, ti fa sentire fuori posto. Hai paura di non essere capito. E allora ti costruisci una maschera, ti racconti in un altro modo. A lui ho detto solo: ‘Con me non ti devi nascondere. Anche perché ti becco. Io ti vedo. E mi rivedo in te’. Da quel momento è scattato qualcosa. È nata una complicità. E da allora ho cercato, come faccio con tutti, di proteggerlo. Anche da certe insidie di questo mestiere”.

Tra i personaggi maschili, c’è un lavoro molto interessante su Francesco Pellegrino, Angelo nel racconto. In La vita che volevi l’avevamo visto in un ruolo delicato, da persona trans. Qui, invece, interpreta un personaggio durissimo, segnato da una mascolinità tossica. È stata una scelta consapevole? Sapeva già del suo percorso precedente?

“Sì, certo. Conoscevo bene il suo lavoro. Ed è proprio per questo che credo che il personaggio di Angelo sia stata una delle sfide più complesse della serie, sia per me che per Francesco. Quella mascolinità che descrive, in Gomorra, è sempre stata rappresentata come una forza vincente, anche se conduceva alla rovina. Una virilità eroica, quasi mitica. Con Angelo volevamo fare il contrario. Volevamo mostrare un uomo che si scopre fragile, attraversato da dubbi, da insicurezze. Narrativamente era necessario, perché serviva a far emergere Pietro: è lui che risolve, che porta il cambiamento. Angelo, invece, è quello che si ferma, che si espone ai limiti. Questo passaggio racconta anche un cambio d’epoca: la criminalità, in quegli anni, smette di essere pirateria e diventa sistema, struttura. Angelo è ancora legato a un mondo in cui la violenza è eccezionale, non abituale. Per lui è l’ultima risorsa. Portarlo in scena non era facile. Ma Francesco, secondo me, ci è riuscito in modo straordinario”.

A me ha colpito molto anche Flavio Furno nei panni di ‘O Paisano. Era forse l’attore più “formato” del gruppo, ma per la prima volta ha mostrato un lato oscuro inedito. Come ha lavorato con lui?

“Il nostro rapporto è stato, fin dall’inizio, una sfida. E questo, per me, è sempre stimolante. C’è anche un piccolo retroscena che pochi conoscono: tanti anni fa, eravamo entrambi in corsa per lo stesso ruolo, quello di Ciro Di Marzio. Siamo arrivati in finale. Poi la storia ha preso un’altra direzione. Ma quella tensione è rimasta nell’aria. Quando ci siamo ritrovati, l’abbiamo subito messa da parte e abbiamo trovato un linguaggio comune. Però quello spirito di competizione, quella voglia di confrontarsi con qualcuno che stimi, è rimasto. Lavorare con Flavio è stato come giocare a Tetris: lui metteva un pezzo, io un altro, e andavamo avanti così. Una sfida continua a rilanciare, a spingerci un po’ più in alto ogni volta. A Napoli si dice ‘mettere ’a coppa’: rilanciare, appunto. È stato un gioco meraviglioso tra due che parlano la stessa lingua”.

Questo gioco tra opposti e somiglianze tra voi due si vede anche nei personaggi. Nella curva narrativa di ‘O Paisano c’è Marco D’Amore, e in Flavio Furno si riflettono molte ombre che ricordano Ciro. Non in senso di copia, ma come specchio.

“È vero. Non sono lo stesso personaggio, ma c’è un legame, una traccia comune, un’eco che risuona”.

E poi ci sono le donne. Tre figure centrali, ciascuna con una sfumatura diversa. Penso a Tullia Veneziano, che interpreta Imma da giovane: nello sguardo c’è subito una dolcezza forte, riconoscibile.

“Quella dolcezza viene direttamente dalla prova di Maria Pia Calzone nella serie originale. Di solito, quando si parla di donne di camorra nella cronaca, si insiste sulla trasformazione: il ricorso alla violenza, il cambiamento fisico, la durezza dei tratti. Come se entrare in quel mondo significasse perdere ogni tenerezza. Maria Pia, invece, ha costruito un personaggio diverso: borghese, elegante, quasi aristocratico. Questo ci ha portato a riflettere anche sulle sue origini. Maria Pia, pur essendo napoletana, non ha mai vissuto davvero Napoli. Il suo accento si capisce che è studiato, non vissuto. E questo spiega molto: il tono, il distacco, la misura. Quella dolcezza, però, a un certo punto si incrina. Ci sono tre momenti nella serie in cui, nello sguardo di Imma giovane, affiora chiaramente la ferocia della donna che diventerà. E lì capiamo dove sta andando”.

La seconda delle donne è Annalisa, Scianel da giovane. Fabiola Balestriere, soprattutto nelle prime puntate, ha negli occhi qualcosa che la Scianel adulta difficilmente ha mostrato: paura. Perché?

“Capisco cosa intende, ma non sono del tutto d’accordo. Secondo me, la paura attraversa tutti i personaggi di Gomorra, anche quelli più duri. Scianel adulta ha paura, eccome. Quando rivede suo figlio dopo la prigione, per esempio, è spaventata. Sa che dovrà affrontare ciò che ha fatto, e ne ha timore. La paura c’è, solo che si traveste da altro. Scianel parla spesso di odori, di profumi. La paura ha un odore: puzza. E lei, secondo me, quell’odore lo percepisce anche da adulta. Persino quando si innamora di Patrizia, ha paura. Perché è un sentimento forte, ma anche proibito. Non può permetterselo, quindi si difende. Ma la paura resta. Sempre”.

Fabiola Balestriere forse ha affrontato il confronto più difficile. Scianel nell’interpretazione di Cristina Donadio è diventata quasi un’icona pop, oltre la serie. Che lavoro avete fatto insieme?

“Fabiola dice di aver sentito il peso del confronto, ma io le rispondo sempre: ‘Ma a chi la racconti?’. Non sembra affatto. Lei ama profondamente questo mestiere e ha quella fame tipica degli attori veri: il desiderio bruciante di far vedere cosa sa fare. E questo è bellissimo, perché fa parte della sfida del nostro lavoro. Sì, anche in lei c’era una sfida. Ma non con Scianel o con Cristina: con se stessa, con gli altri attori, con il pubblico. Quando è in scena, non fa sconti. Spinge sempre, e chi recita con lei deve starle dietro, altrimenti resta indietro. È arrivata preparatissima. Ma davvero. E ha saputo accogliere una mia richiesta precisa: ‘Studiamo i personaggi insieme, ma poi dimenticateli’. Se ogni tanto in scena affiora un dettaglio che ci ricorda chi diventeranno, va bene. Ma non volevo un lavoro d’imitazione. Non mi interessava che fossero già Don Pietro, Donna Imma e Scianel. Dovevano essere Pietro, Imma e Annalisa. Ragazzi, non ancora ‘personaggi’. Qualcosa di grezzo, primitivo, ancora in formazione”.

Il terzo personaggio femminile è Anna, interpretata da Veronica D’Elia. Una figura enigmatica, attraversata da una religiosità che resta sospesa, difficile da decifrare. Una parola sembra descriverla bene: culto. Ce la spiega?

“Spero davvero che questi attori e attrici non debbano vivere quello che è successo a noi della prima Gomorra. Un certo ostracismo: eravamo sconosciuti, e siamo rimasti per anni fuori dal cinema italiano. Lo dico per dire che Veronica D’Elia è una delle interpreti più straordinarie della sua generazione. Vederla lavorare è un incanto. Ogni volta che entra in scena, dà al personaggio molto più di quanto le sia stato chiesto. E lo fa con grazia, ma anche con una misura rara, che appartiene agli attori intelligenti. Ha usato una parola perfetta: ‘culto’. È la chiave della sua interpretazione. Ma non si tratta di culto religioso, almeno non nel senso tradizionale”.

Quel tipo di culto inquieta. Fa paura, ma non per motivi religiosi.

“Perché non è un culto spirituale. È il culto di un uomo. Anna si annulla per idealizzare e seguire una figura maschile che, di fatto, non c’è. Si sacrifica, si consegna completamente a un’idea che ha di lui. E secondo me, questo dice molto anche del nostro presente. Oggi non c’è più il culto di un’idea. Esiste solo il culto della persona. Non esiste più un ideale astratto, collettivo, che unisce. C’è solo il bisogno di trovare qualcuno da idolatrare: l’uomo forte, il salvatore, l’eroe. È una forza centripeta, che non apre ma chiude. Ti risucchia dentro, invece di portarti fuori da te stesso”.

C’è poi una quarta figura femminile molto potente, anche se quasi invisibile. Non compare nemmeno nelle schede stampa: è Lunella, interpretata da Onorina Della Rocca, la madre di Pietro. Una madre che rompe gli stereotipi.

“Le svelo due cose che non ho mai raccontato, sperando che Onorina non se la prenda. La prima è che per me quel personaggio ha un riferimento teatrale fortissimo: Filumena Marturano, di Eduardo De Filippo. Quel testo fu un regalo di Eduardo alla sorella Titina, ma è anche una piccola rivoluzione. Raccontare una prostituta come protagonista di una commedia, una donna che ha messo al mondo dei figli e solo alla fine rivela di esserne la madre, era un gesto dirompente. Smascherava l’ipocrisia dell’epoca. Quella stessa rivoluzione, silenziosa ma profonda, l’ho ritrovata nella figura di Lunella. È una madre che rompe con l’ideale classico, che incarna una maternità ‘altra’: fatta non di istinto, ma di fatica, resistenza e dignità”.

E la seconda cosa che non ha mai detto?

“Il provino. Onorina si presentò e fece la sua prima audizione. Io sono sempre molto cauto in questi casi. Non esprimo mai giudizi subito, per non illudere nessuno. Magari una prova mi colpisce, ma il giorno dopo arriva un’altra attrice e cambia tutto. Ma quando l’ho vista recitare, non ho potuto trattenermi. Le ho fatto molti complimenti. Le dissi: ‘A prescindere da come andrà, tu sei straordinaria’. Lei si arrabbiò. Sul serio. Era una ragazza arrabbiata, forse lo è ancora. Dopo quella reazione, scoppiò a piangere. E io aggiunsi: ‘Non so niente di te, ma una cosa te la voglio dire: non dimenticare, ogni tanto, di essere felice’. E lei mi rispose: ‘La felicità? E che è?’. Quella frase è entrata dentro il personaggio. Ma anche dentro di me. È diventata una cosa nostra, un pezzo di vita che è finito nel lavoro”.

Sia Pietro che Angelo sono circondati da un gruppo di personaggi che potremmo definire “moschettieri”. Ognuno con un ruolo diverso: c’è il jolly, la spalla, l’oppositore, la macchietta. Era una scelta voluta? Volevate creare un senso di cameratismo per poi smontarlo?

“Assolutamente sì. Ma voglio aggiungere qualcosa in più a quello che ha già detto, che trovo molto centrato. Uno degli obiettivi principali era costruire una fratellanza credibile. Così forte da far percepire al pubblico, in anticipo, il dolore della sua possibile perdita. C’era anche un riferimento preciso al cinema che ha raccontato l’amicizia in modo profondo, soprattutto in contesti di povertà, dove il legame tra ragazzi diventa un valore assoluto. Ci abbiamo lavorato tanto, anche in fase di scrittura. Le racconto un episodio: un ragazzo giovanissimo, che non ha mai vissuto gli anni ’70, dopo aver visto la serie mi ha detto: ‘Non so nulla di quel periodo, ma ho provato nostalgia’. Gli ho chiesto: ‘Perché, secondo te?’. E lui: ‘Perché quando li vedo ridere, cantare in macchina Massimo Ranieri, abbracciarsi, giocare… mi manca qualcosa che non ho mai avuto’. E io gli ho risposto: ‘Sai perché ti manca? Perché oggi, per dire che siete felici, vi mandate una faccina su WhatsApp o vi fate un selfie. Ma quel contatto fisico, quella complicità viscerale, non c’è più’. Non è un giudizio nostalgico. È un dato di fatto. Quella dimensione esisteva, soprattutto nei contesti più difficili. Era tutto quello che avevi. E volevamo restituirla”.

Tra questi “moschettieri” si staglia Mattia Francesco Cozzolino. Anche Nunzia De Stefano lo ha scelto per un ruolo simile, in un altro contesto, per il suo Malavia. Coincidenza o consapevolezza?

“Non è una coincidenza. Mattia è un artista, nel senso pieno del termine. È uno di quei ragazzi con una bomba al posto del cuore. E come tutte le bombe, può esplodere in due modi: in qualcosa di meraviglioso o di distruttivo. Gliel’ho detto tante volte, e continuerò a dirglielo: ha un’anima profonda, misteriosa, e un potenziale enorme. Ma è fragile, a rischio. Potrebbe essere travolto da se stesso. Scrive, recita, rappa, produce, vuole dirigere. È una specie di piccolo Leonardo da Vinci dell’arte. Solo che, per ora, non conosce ancora tutti i suoi strumenti. Va accompagnato, va seguito. E il motivo per cui ci si innamora subito di lui è proprio questo: dietro un’apparenza timida o disordinata, c’è qualcosa di potentissimo. Una grandezza vera, che deve solo imparare a governare”.

Un po’ come lei, Marco. La sua crescita l’abbiamo vista: attore, regista, direttore d’orchestra di una macchina complessa come Gomorra – Le origini. Si è mai sentito anche lei un piccolo Leonardo da Vinci?

“Le rispondo con sincerità. Non faccio finta modestia: so riconoscermi dei meriti. Ma ho preso tante mazzate in faccia, tante delusioni, che certe velleità le ho messe via. Detto questo, credo di avere un talento preciso, che ho visto raramente in altri: so far emergere il talento degli altri. So mettere le persone a proprio agio. L’ho fatto con direttori della fotografia che non sapevano nemmeno di esserlo, con attori alla prima esperienza, con assistenti alla regia che oggi fanno i registi. Credo che questa sia davvero la mia strada: aiutare gli altri a riconoscere ciò che hanno dentro, anche quando non lo sanno. Anche quando non si piacciono”.

E Marco attore? Ha ancora spazio per lui?

“Ci sarebbe da aprire un capitolo intero su cosa significhi davvero recitare. Io ho studiato tanto, ho approfondito, potrei quasi insegnarlo. Ma oggi ci sono troppi fraintendimenti su cosa sia un personaggio, su cosa vuol dire fare l’attore. Se ho un talento, come interprete, è questo: so diventare invisibile. So sparire in scena. Non mi interessa farmi notare, mettermi in mostra. Voglio lasciare spazio al personaggio. E secondo me questo dovrebbero fare tutti gli attori: non cercare l’applauso, ma sparire per far vivere davvero chi stanno raccontando”.