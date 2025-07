Marco Dionigi morto a Verona, lo storico dj dell'Alter Ego aveva 54 anni: lascia un figlio e la madre

Marco Dionigi, storico dj 54enne noto soprattutto a Verona per le serate all’Alter Ego, è morto a 54 anni. Lascia la madre e un figlio. Anni fa si era lasciato alle spalle “un brutto male, superandolo completamente”, ha scritto uno dei suoi amici, il collega Adrian Morrison, aggiungendo che dopo l’ostacolo “era sano come tutti noi. Non si drogava, era fuori di suo e questo lo rendeva unico”.

Il messaggio della discoteca Alter Ego

A rendere la notizia della morte di fatto pubblica è stato l’account di Alter Ego, la discoteca di Verona dove Marco Dionigi metteva spesso i dischi.

Questa mattina abbiamo appreso che Marco Dionigi ci ha lasciato. Siamo increduli e distrutti. Ciao Marco, adesso fai sentire la tua musica agli angeli. Ora avrai tutte le risposte che hai sempre cercato”, recita il post sui social della discoteca.

Cordoglio social, Morrison spegne le voci

Tanti gli amici, o i fan, che hanno scritto post di commiato su Facebook.

Su tutti, quello del collega Adrian Morrison, ha scritto:

"Non ho parole in questo momento. Perdere un amico in questo modo fa male. Ma… visto che si sta già farneticando sulle cause… Marco non si drogava, era già fuori di suo e questo lo rendeva unico. Marco non era vaccinato. Marco stava bene ed anni fa aveva affrontato un brutto male superandolo completamente. Marco era sano come tutti noi. Ciao Marco, compagno di mille avventure…".

E, ancora, Robby Giusti:

“Marco era molto più di un dj: era una vibrazione continua, una presenza intensa, un’anima capace di far parlare la musica anche quando tutto taceva. Ha fatto ballare l’Italia, e non solo. Ma soprattutto ha lasciato un’impronta, in chi lo ha ascoltato e in chi gli ha voluto bene. Lascia un figlio, una mamma, e un mondo di affetti che oggi fa silenzio, incredulo.Ciao Marco. Che tu possa suonare tra le stelle, libero e felice, come sempre sei stato dietro a quella consolle”.

Chi era Marco Dionigi

Marco Dionigi aveva 54 anni, era originario di Sommacampagna (Verona) ed era molto conosciuto tra gli amanti della musica elettronica, in Italia e all’estero.

Domenica 27 luglio avrebbe suonato in consolle: l’evento, previsto per domenica 13 luglio, era stato rimandato per il maltempo.

Lascia la madre e un figlio.