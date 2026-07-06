Marco Ferdico ex capo ultras dell'Inter su Dimarco, "pronto a regalare 3 anelli" allo 'ndranghetista Bellocco
Marco Ferdico, capo ultras dell'Inter, ha citato Federico Dimarco con i pm. Il calciatore avrebbe avuto rapporti con lo 'ndranghetista Bellocco
L’ex capo ultras dell’Inter, Marco Ferdico, ha rivelato che Federico Dimarco, calciatore nerazzurro e della Nazionale, fosse “pronto a regalare tre anelli con brillante” allo ‘ndranghetista Antonio Bellocco poi ucciso da Andrea Beretta. Come quest’ultimo, anche Ferdico ha deciso di pentirsi e sta ora collaborando con la giustizia. Le sue dichiarazioni risalgono allo scorso maggio nel primo verbale redatto dalle sue dichiarazioni ai pm di Milano.
- Marco Ferdico cita Federico Dimarco dell'Inter
- Il regalo allo 'ndranghetista Bellocco e l'omicidio Boiocchi
Marco Ferdico cita Federico Dimarco dell’Inter
Dopo Andrea Beretta, killer di Antonio Bellocco, anche Marco Ferdico – altro esponente di spicco della tifoseria organizzata interista – ha deciso di pentirsi e di collaborare con la giustizia.
Nelle dichiarazioni dell’ormai ex capo ultrà della curva Nord nerazzurra è spuntato anche Federico Dimarco, esterno dell’Inter e della Nazionale, che, secondo Ferdico, “era pronto a regalare tre anelli con brillante” a lui stesso, a Beretta e all’ndranghetista Antonio Bellocco.
Il regalo allo ‘ndranghetista Bellocco e l’omicidio Boiocchi
Ferdico sta collaborando con la giustizia nell’ambito di una attività integrativa di indagine della Direzione distrettuale antimafia milanese e della Polizia nel procedimento “Doppia Curva” e sull’omicidio di Vittorio Boiocchi e ha reso almeno tre verbali di interrogatorio, tra maggio e giugno scorso, parlando ai pubblici ministeri di Milano, Paolo Storari e Stefano Ammendola.
Nel 2024, l’inchiesta aveva portato ad una serie di arresti e a processi, tuttora in corso, per associazione per delinquere, anche con l’aggravante mafiosa per rapporti con la ‘ndrangheta, per omicidio e tentato omicidio.
Ad anticipare il contenuto dei verbali di interrogatorio è il Corriere della Sera: in essi il 41enne a processo per l’omicidio di Vittorio Boiocchi confessa il proprio ruolo nell’assassino del 29 ottobre 2022 e chiarisce il ruolo degli altri partecipanti all’attentato e quello della ‘ndrangheta nella gestione del tifo organizzato a San Siro.
Notizia in aggiornamento…