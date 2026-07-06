Marco Ferdico ex capo ultras dell'Inter su Dimarco, "pronto a regalare 3 anelli" allo 'ndranghetista Bellocco

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

L’ex capo ultras dell’Inter, Marco Ferdico, ha rivelato che Federico Dimarco, calciatore nerazzurro e della Nazionale, fosse “pronto a regalare tre anelli con brillante” allo ‘ndranghetista Antonio Bellocco poi ucciso da Andrea Beretta. Come quest’ultimo, anche Ferdico ha deciso di pentirsi e sta ora collaborando con la giustizia. Le sue dichiarazioni risalgono allo scorso maggio nel primo verbale redatto dalle sue dichiarazioni ai pm di Milano.

Marco Ferdico cita Federico Dimarco dell’Inter

Dopo Andrea Beretta, killer di Antonio Bellocco, anche Marco Ferdico – altro esponente di spicco della tifoseria organizzata interista – ha deciso di pentirsi e di collaborare con la giustizia.

Nelle dichiarazioni dell’ormai ex capo ultrà della curva Nord nerazzurra è spuntato anche Federico Dimarco, esterno dell’Inter e della Nazionale, che, secondo Ferdico, “era pronto a regalare tre anelli con brillante” a lui stesso, a Beretta e all’ndranghetista Antonio Bellocco.

Il regalo allo ‘ndranghetista Bellocco e l’omicidio Boiocchi

Ferdico sta collaborando con la giustizia nell’ambito di una attività integrativa di indagine della Direzione distrettuale antimafia milanese e della Polizia nel procedimento “Doppia Curva” e sull’omicidio di Vittorio Boiocchi e ha reso almeno tre verbali di interrogatorio, tra maggio e giugno scorso, parlando ai pubblici ministeri di Milano, Paolo Storari e Stefano Ammendola.

Nel 2024, l’inchiesta aveva portato ad una serie di arresti e a processi, tuttora in corso, per associazione per delinquere, anche con l’aggravante mafiosa per rapporti con la ‘ndrangheta, per omicidio e tentato omicidio.

Ad anticipare il contenuto dei verbali di interrogatorio è il Corriere della Sera: in essi il 41enne a processo per l’omicidio di Vittorio Boiocchi confessa il proprio ruolo nell’assassino del 29 ottobre 2022 e chiarisce il ruolo degli altri partecipanti all’attentato e quello della ‘ndrangheta nella gestione del tifo organizzato a San Siro.

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