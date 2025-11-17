Marco Fiocchetti lascia la Rai con l'ultima telecronaca di Sinner, chi è e il saluto commosso del giornalista

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È tempo di andare in pensione per Marco Fiocchetti, che ha chiuso la sua lunga carriera in Rai nel migliore dei modi, commentando l’impresa di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. Il giornalista, nel chiudere la telecronaca della storica vittoria del tennista italiano, ha colto di sorpresa i telespettatori, annunciando la fine del suo lavoro nell’emittente pubblica “per quasi sopraggiunti limiti d’età”.

Marco Fiocchetti, l’addio alla Rai dopo la telecronaca di Sinner – Alcaraz

“Prima di salutarvi e dare la linea allo studio, è arrivato il momento di salutare la Rai”, ha dichiarato Fiocchetti durante la diretta, con un tono di voce comprensibilmente denso di emozione.

Il telecronista ha spiegato che l’addio alla Tv pubblica arriva “per quasi sopraggiunti limiti d’età”. “La Rai è l’azienda dove sono praticamente nato e cresciuto, ci lavorava mio padre. Prima che mi commuova, grazie Rai! Buonanotte e buona fortuna”, ha concluso Fiocchetti.

L’affetto e le critiche dei telespettatori

Molti telespettatori, sui social, hanno ringraziato il giornalista per aver fatto loro compagnia per molti anni. Non sono però nemmeno mancate le critiche da parte di coloro che hanno sostenuto che il telecronista abbia sbagliato a fare una simile comunicazione in quanto avrebbe rubato la scena a Sinner.

Non è la prima volta che Fiocchetti si trova a dover fare i conti con pareri negativi espressi dagli utenti. Ogni qual volta abbia commentato Sinner, ci sono stati telespettatori che lo hanno bersagliato, affermando che le sue telecronache fossero troppo entusiastiche e quindi sbilanciate. In altre parole, è stato a volte definito come troppo partigiano nei confronti del campione azzurro.

Chi è Marco Fiocchetti

Fiocchetti, grande appassionato di sport, in particolare di calcio e tennis, ha lavorato per tantissimi anni in Rai, commentando alcuni importanti eventi trasmessi dalla Tv di Stato.

Inoltre, per un periodo, lo si è visto nella popolare trasmissione Quelli che il calcio…, nel ruolo di commentatore tecnico.

La sua voce è stata a lungo un punto di riferimento per i telespettatori affezionati a RaiSport. Negli ultimi anni, con l’esplosione del tennis azzurro, la sua popolarità è ulteriormente aumentata.

Fiocchetti è stato la voce delle imprese di Sinner alle ATP Finals e di quelle della nazionale in Coppa Davis. Dal 2022, ha lavorato al fianco di Adriano Panatta.

Il giornalista è da sempre molto riservato sulla sua vita privata, di cui non si sa quasi nulla. Lungo la sua carriera, Fiocchetti ha sempre preferito far parlare di sé per i lavori svolti a livello professionale, mantenendo massimo riserbo sulla sua sfera personale.