Marco Giallini torna con Rocco Schiavone, il dolore per la moglie morta e il lavoro: "Ora rieccomi in pista"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’attore romano Marco Giallini, il Rocco Schiavone della tv, si prepara a tornare sugli schermi con il celebre personaggio. In una recente intervista si è messo a nudo raccontando il dolore rinnovato per la morte dell’amata moglie Loredana e il suo ruolo di padre. A un certo punto della sua vita recente, ha confidato Giallini, si era come “stancato di essere forte”. Però adesso, ha aggiunto, sta molto meglio.

Come sta Marco Giallini oggi

“È un bel momento, sono in ripresa, sto tornando ad essere l’atleta di una volta, quello che non va mai in palestra”, ha scherzato Marco Giallini in un’intervista rilasciata a La Stampa.

Il momento buio sembra essere passato. Così ha ammesso Marco Giallini, rispondendo a una domanda sulla morte della moglie Loredana: “Sono uno che si tira su, ho fatto appello alla mia forza, però, a un certo punto, qualche anno fa, quella forza mi ha un po’ mollato, mi ero stancato di essere forte, ero giù, mi era risalito su tutto, è arrivata all’improvviso la botta che prima avevo cercato di non avvertire. Adesso sto molto meglio, sono tornato in pista”.

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I figli Diego e Rocco

Oggi Giallini ha una compagna ed è soddisfatto dei figli che hanno intrapreso la loro strada professionale: “Diego fa l’attore, l’altro, Rocco, fa l’aiuto regista, io sono contento, perché so che se non hai delle vere capacità, nessuno ti affida un lavoro del genere, insomma puoi essere figlio di chiunque, ma se non sei bravo, non vai da nessuna parte”. I due ragazzi hanno 27 e 21 anni.

L’amore per la moto

E poi c’è un piccolo rimpianto: “Sarò banale, mi manca la motocicletta, ma ho promesso ai figli che la lascio per un po’ da parte”.

La spiegazione: “La moto è pericolosa, quando sei bravo a portarla, allora è il momento che ti fai male. Per me andare in giro su due ruote è la vita, però la paura dei miei figli è la stessa che provo io per loro quando escono, in macchina, nemmeno con la moto”.

Nessuna menzione, nel corso dell’intervista, per la caduta che mesi or sono gli è costata la frattura del femore. Segno che la salute è stata riconquistata in pieno.

Il lavoro

La settima stagione di Rocco Schiavone è stata girata la scorsa primavera ad Aosta e andrà in tv in quattro puntate a febbraio 2027.

Nel frattempo Marco Giallini sta girando il nuovo film di Rolando Ravello, “una commedia amara”.

E poi fa la sit-com Buttafuori con Valerio Mastandrea: interpretano due buttafuori all’ingresso della discoteca Ufo.

Poi sarà nel cast di FolleMente 2. E poi, di nuovo, Rocco Schiavone: “Tra quattro mesi dovremmo ricominciare a girare la nuova serie”.