Marco Guadagno, l’intervista al doppiatore amato da tutti: “Da Conan ai Puffi, la voce del futuro antico”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è chi lo ricorda come Anthony, il primo amore di Candy Candy, o Puffo Quattrocchi. Chi sente la sua voce e pensa subito a Conan il ragazzo del futuro, quella serie animata che negli anni ’70 sembrava pura fantascienza e che oggi sembra leggere il presente, tanto che ritorna al cinema in edizione speciale il 9 febbraio (grazie a Dynit e Adler Entertainment). E poi ci sono quelli che lo ascoltano senza sapere di farlo, perché la sua voce ha attraversato decine di film, telefilm, cartoni animati, diventando parte del nostro immaginario – e della nostra memoria. Marco Guadagno è uno di quei professionisti che non amano mettersi in mostra, ma che hanno lasciato un segno in chiunque sia cresciuto con la tv accesa. Ha cominciato da bambino, per caso, su impulso nientemeno che di Sergio Leone. Da allora, Marco Guadagno non ha mai smesso. Ha doppiato, recitato, diretto, adattato. Ha conosciuto De Sica, Fellini, Bertolucci. Ma soprattutto ha osservato e ascoltato. Ha attraversato il passaggio dal doppiaggio “di gruppo” a quello digitale, ha vissuto in prima persona la trasformazione delle tv private, l’arrivo delle piattaforme, il confronto con la tecnologia e ora con l’intelligenza artificiale. Questa in esclusiva per Virgilio Notizie non è solo un’intervista su una carriera, ma una riflessione sul mestiere dell’attore, sull’identità e sull’equilibrio fragile tra tecnica e umanità. Marco Guadagno ci parla con onestà di talento, fortuna, formazione e rispetto. Per il pubblico, per i testi, per le emozioni. E per il tempo che passa. Dentro questa conversazione c’è il racconto di un uomo che ha saputo dare voce a tanti altri – e che, nel farlo, ha trovato anche la propria.

Quando si nomina “Marco Guadagno”, molti pensano subito a una voce che ha segnato l’infanzia di più di una generazione. Che effetto le fa essere identificato in questo modo?

“Oggi è una sensazione bella, piacevole, che vivo con serenità e gratitudine. Ma non è sempre stato così. Per molti anni l’ho vissuta anche con un certo disagio. Vede, noi attori abbiamo spesso una parte timida che cerchiamo di superare attraverso una maschera: che sia teatro, cinema, radio, televisione o doppiaggio… qualunque mezzo che ci consenta di esprimerci. Da bambino, quando mi riconoscevano per quello che facevo, anche a scuola, da un lato ne ero felice, ma dall’altro non sapevo bene come gestirlo. C’era una parte di me che si sentiva intimidita, non riuscivo a viverla con naturalezza. Col tempo, però, qualcosa è cambiato. Intorno ai quarant’anni, ho avuto come uno scatto. Mi sono ritrovato in situazioni in cui perfetti sconosciuti mi dicevano: ‘Ma lei è… è come un amico di famiglia, mi ha fatto compagnia ogni pomeriggio’. E lì ho avuto un’intuizione. Ho iniziato a vedere tutto da un’altra prospettiva. Ho capito che questo mestiere non è solo questione di tecnica o bravura: ha un impatto reale, umano. Ho pensato: ‘Quindi ho fatto compagnia a qualcuno, ho suscitato emozioni, ho fatto ridere, piangere, sognare’. È stato in quel momento che ho compreso davvero la potenza di ciò che come doppiatori facciamo”.

Non ha solo segnato i nostri ricordi: ha anche influenzato il linguaggio, certe espressioni. Penso, ad esempio, all’ormai mitologico “…che è meglio!” di Puffo Quattrocchi.

“Ah, il famoso ‘che è meglio’! È diventato quasi di dominio pubblico. E pensare che nacque per caso, in sala. Dovevo allungare una battuta troppo breve e, d’istinto, mi venne fuori quel ‘che è meglio”’ L’ho detto senza pensarci, e da quel momento è diventato un tormentone. Ancora oggi molti lo ricordano. Col senno di poi, avrei dovuto chiedere i diritti d’autore (ride, ndr)! Ma questo dimostra ancora una volta quanto quello che facciamo rimanga impresso nella memoria delle persone. A volte nel bene, a volte nel male”.

E, quando è fatto male, il risultato si sente. Perché il doppiaggio non incide solo sul proprio lavoro, ma anche nel linguaggio e nella percezione comune.

“Assolutamente. Proprio per questo trovo preoccupante la tendenza all’autocensura. C’è il timore che una battuta o una sfumatura non vengano comprese, e allora si preferisce tagliare, semplificare. Io, invece, ho molta più fiducia nel pubblico. Più di quanto ne abbiano, secondo me, certi operatori del settore. Il pubblico capisce, percepisce molto più di quanto si creda. Quindi perché privarlo di qualcosa? Perché appiattire tutto per paura? Il nostro lavoro è anche mediazione culturale. Anche nel doppiaggio. Proponiamo parole, espressioni, mondi nuovi. Magari uso un termine che non conosce, ma che incuriosisce e spinge a cercarne il significato. Perché no? Perché togliere tutto? Abbiamo un’enorme opportunità, e l’autocensura andrebbe evitata”.

Anche in ambito comico si parla spesso di politicamente corretto. Si è arrivati a un punto in cui dire “nero” è diventato un tabù, mentre “di colore” è accettabile…

“Infatti, oggi siamo tornati indietro: il vento è cambiato di nuovo. Ora ‘di colore’ non si dice più, perché è troppo generico: quale colore? Bianco? Marrone? Giallo? Nero? Quindi ora si usano direttamente i termini nero, giallo, marrone. È tutto ciclico. Si gira intorno e si ritorna al punto di partenza. E c’è sempre qualcuno che decide cosa si può dire e cosa no”.

Si è da piccolo “ritrovato a fare questo lavoro”. Com’è successo? Chi la portò per la prima volta in una sala di doppiaggio?

“Sergio Leone. Lo dico con naturalezza, ma è la verità. Avevo dieci anni. All’epoca, ovviamente, non me ne rendevo conto, ma oggi posso dire che, qualunque cosa accada, anche la più sfortunata, sono una persona fortunata. Nel palazzo di mio padre abitava una persona che collaborava con Sergio Leone, e in casa si parlava spesso di cinema, di doppiaggio. Un giorno mi ritrovai in un appartamento all’EUR, e c’era anche lui, Sergio Leone, che mi guardò e disse: ‘Questo ragazzino non fa cinema, doppiaggio? Vediamo che si può fare’. Mi mandò a Cinecittà, dove stava producendo un film italiano (non diretto da lui). Mi ritrovai in sala a dire alcune battute, credo fosse un film con Sophia Loren. Prima di me c’era andata mia sorella, poi toccò a me. Ed è cominciato tutto”.

E crescendo, che effetto le ha fatto realizzare con chi aveva avuto a che fare?

“All’epoca non ne avevo la minima consapevolezza. Quando ho girato un film con Vittorio De Sica, per me era semplicemente ‘sto facendo un film’. Non capivo chi fosse davvero. Poi ho conosciuto Fellini, Bertolucci… ma avevo dieci anni, ero completamente ignaro del peso di quei nomi. Per me era un gioco, sì, ma anche serio. Anche troppo. Perché allora i bambini non venivano trattati da bambini. Ci consideravano adulti. A volte in modo piuttosto rude, con parolacce, modi bruschi. Alcune esperienze, oggi, finirebbero sotto l’attenzione del Telefono Azzurro (ride, ndr). Col tempo, però, ho iniziato a capire. Sono sempre stato molto curioso, con voglia di approfondire. Ho compreso il valore di ciò che avevo vissuto. E questa consapevolezza mi ha arricchito nel tempo, fino a episodi anche recenti. Le faccio un esempio. Qualche anno fa cercavo una casa al mare. Visito diverse proprietà, entro in una villa splendida sul mare e, su un terrazzo, vedo un letto di legno. Lo guardo e penso: ‘Ma questo l’ho già visto’. Non riuscivo a collocarlo, ma mi sembrava familiare. A quel punto l’agente immobiliare mi dice: ‘Quello è il letto dell’Ultimo Imperatore’. Quella casa era appartenuta a Bernardo Bertolucci. E sa cosa ho realizzato? Che da bambino avevo doppiato proprio l’imperatore ne L’Ultimo Imperatore. Ecco perché quel letto mi era familiare. È stato come chiudere un cerchio. Ho esclamato subito: ‘Questa casa la voglio’. Un segno del destino. Ho passato una vacanza lì, nella casa di Bertolucci, con il letto dell’Imperatore su quel terrazzo”.

Una storia bellissima. Però oggi, se si nomina “Bernardo Bertolucci”, molti restano spaesati…

“Ed è qualcosa che mi addolora profondamente. Davvero. Oggi, se si dice ‘Bertolucci’, qualcuno risponde: ‘Sì, forse l’ho sentito nominare’. Ma se si vuole fare questo mestiere, se si aspira a lavorare nel nostro settore, almeno un paio riferimenti fondamentali bisognerebbe conoscerli. Non si pretende che si sappia tutto sul cinema nordcoreano, per carità. Ma un minimo di conoscenza, di cultura cinematografica, quella sì. E questa ignoranza, a volte, mi irrita anche un po’”.

Al doppiaggio, quindi, è arrivato quasi per caso. Ma, dopo quel primo turno, com’è proseguita?

“È stata un’emozione così forte che da quel giorno non ho più smesso di sperarci. Ricordo che ogni volta che tornavo a casa dal giardino correvo a chiedere a mia madre se qualcuno avesse telefonato, se c’erano nuovi turni, film da fare. Ero completamente assorbito, affascinato. Così ho iniziato: un po’ per caso, un po’ per gioco… ma con una passione vera, profonda. Piano piano, tutto è andato avanti, fino ad arrivare a oggi”.

Che cosa le ha restituito – e le restituisce ancora – prestare la voce senza mostrare il volto? È un compromesso forte con la propria identità, non trova?

“Sì, è vero. Ma nel mio caso forse è stato più semplice da affrontare. Ho avuto la fortuna di fare anche teatro, un po’ di cinema, anche se non tantissimo. Il mio approccio è sempre stato attoriale. Non ho mai vissuto la voce come qualcosa di separato dal resto. La voce è importante, certo, ma non basta che ‘suoni bene’. Se mi dà la chitarra di Jimi Hendrix, io non la so suonare. Ecco: anche con uno strumento straordinario, se non lo si sa usare, non serve a nulla. Lo stesso vale per la voce. Se non la si sa ‘suonare’, se non si è attori, interpreti veri, si sente. Io almeno lo percepisco. Per me, il doppiaggio è sempre stato una parte integrante del mestiere dell’attore. E, avendo avuto qualche soddisfazione anche con la parte più visibile – il teatro, il cinema – non l’ho mai vissuto come una rinuncia o qualcosa di secondario. Lo considero parte di un’unica professione: recitare”.

Nel suo caso, qual è stata la componente determinante: il talento o la formazione?

“Come in tutte le cose, è un insieme. Già da ragazzino studiavo: a 12-13 anni prendevo lezioni di recitazione. Ero molto timido, volevo sentirmi sicuro. Anche se, paradossalmente, del tutto sicuro non lo sono mai stato. Ma studiavo perché volevo essere preparato. Poi ci sono stati passaggi importanti. A 19-20 anni ho sentito che non mi bastava più fare solo doppiaggio o qualche parte al cinema. Così ho deciso di affrontare il teatro, per mettermi alla prova completamente, con tutto me stesso, sul palco. Quella è stata una formazione decisiva. Ho fatto parecchio teatro per una decina d’anni, poi ho continuato con il resto. Il doppiaggio è quello che mi ha dato maggiore riconoscibilità, ma ho sempre cercato di mantenere un equilibrio. Perché, alla fine, è una combinazione di elementi: talento, certo, ma anche studio, costanza, capacità di cogliere l’attimo. E anche fortuna, ovviamente. Conosco persone di grande talento che faticano a trovare il proprio posto, magari per motivi caratteriali o per scelte sbagliate. E altre, magari meno dotate, ma determinate, che non mollano, studiano, e costruiscono percorsi solidi. Il talento da solo non basta. Va coltivato, gestito. Io ho cercato di portare con me ogni esperienza: quello che imparavo a teatro lo applicavo nel doppiaggio, ciò che imparavo in doppiaggio lo riportavo nel cinema, e così via. Un continuo scambio. Ho cercato di valorizzare tutto: ogni esperienza ha nutrito le altre”.

Lei parla di talento, formazione, fortuna… Ma se penso al suo percorso, c’è una parola che emerge chiaramente: costanza. È quella che l’ha fatta resistere agli urti e ai cambiamenti del suo mestiere?

“Tra l’altro Costanza è anche il nome di una delle mie figlie. Ne ho tre: Carlotta, Costanza e Camilla. Quindi sì, la costanza e anche la resilienza sono concetti fondamentali per me. Hanno avuto un ruolo concreto nella mia vita e nel mio modo di affrontare questa professione”.

Quanti cambiamenti ha visto nel doppiaggio, dagli anni ’70 a oggi?

“Tantissimi. Uno dei più evidenti è stato il passaggio dal doppiaggio classico a quello moderno. Un momento simbolico, secondo me, è Un uomo da marciapiede, in cui Ferruccio Amendola doppia per la prima volta con un approccio diverso. Parliamo della fine degli anni ’70… Avendo io iniziato nel 1970, ho vissuto tutto il cambiamento: la fine delle voci storiche – Cigoli, Panicali, Lidia Simoneschi – e l’arrivo di nuovi interpreti, nuovi modi di recitare. Poi ci sono stati cambiamenti tecnici enormi. L’introduzione delle nuove tecnologie, l’arrivo delle piattaforme come Netflix, Amazon, HBO… hanno rivoluzionato il modo di lavorare. Prima si doppiava tutti insieme. Ora, per motivi pratici e di resa audio, si lavora quasi sempre in colonna separata. Questo permette un mix più preciso, evita sovrapposizioni, accelera i tempi e riduce i costi. Ma cambia l’energia, il tipo di relazione che si crea in sala. E poi, lo ammetto: con la tecnologia sono negato. Proprio imbranato. Ma mi affascina, mi incuriosisce. Tanto che… non so se l’ho mai raccontato, ma io sono per molti versi il bambino di Nuovo Cinema Paradiso”.

In che senso?

“Negli anni ’70, quando andavo in sala di doppiaggio, ogni tanto giocavo con gli altri bambini, certo. Ma ero curioso, non riuscivo a stare fermo. Mi infilavo nelle moviole, nelle cabine di proiezione. Avevo praticamente ‘corrotto’ il proiezionista – in senso buono, ovviamente – e lui mi metteva vicino al proiettore, mi spiegava tutto, mi faceva caricare la pellicola. Quando ho visto Nuovo Cinema Paradiso, ho pensato: ‘Ma questo sono io!’: era esattamente ciò che facevo. Il proiezionista si chiamava Carlo, proprio come mio padre. Mi diceva: ‘Stai attento ai dentini, controlla che la pellicola sia ben caricata’… E io dentro di me speravo che si bruciasse, che saltasse un fotogramma, così potevamo andare alla pressa a fare le giunte, a sistemare tutto. Mi divertivo un mondo. Era una passione vera, ce l’ho sempre avuta”.

Secondo lei, il doppiaggio ha avuto un ruolo nel successo delle televisioni private, soprattutto all’inizio degli anni ’80?

“Sicuramente. Ha avuto un ruolo fondamentale. Noi italiani, storicamente, non abbiamo un gran rapporto con l’inglese. Il doppiaggio ha permesso a tantissime persone di fruire di prodotti stranieri, di apprezzarli – o anche di scartarli – ma comunque di conoscerli. È come leggere un libro tradotto: la traduzione – o l’adattamento, nel nostro caso – è cruciale. Le faccio un esempio: Gerardo Guerrieri, uno dei più importanti traduttori italiani di Shakespeare, in certi passaggi doveva reinventare il testo per renderlo comprensibile e potente. Noi dobbiamo fare lo stesso: restituire il senso profondo di un film o di una serie, rispettandone l’intento originale. Poi, da sognatore con i piedi per terra, credo anche questo: se il prodotto è valido, aiuta a fare un buon doppiaggio. Se invece è mediocre, è più difficile. A volte il doppiaggio ha salvato film, altre volte li ha penalizzati. È un gioco di equilibri, un intreccio di energie. Quasi un doppiaggio ‘quantico’, se vuole. Quando doppi un film bello e tutto si incastra alla perfezione, hai fatto centro”.

Ma quando un film che lei ha doppiato vince un premio, sente di aver vinto anche lei?

“No, non lo penso mai. Mi sento semplicemente fortunato ad aver avuto l’opportunità di dare voce a un attore bravo, che ha vinto. E mi basta così. Mi fa piacere, certo, ma non lo vivo come un riconoscimento personale”.

Allora le faccio la domanda “scomoda”: cambia l’approccio a seconda del prodotto? Doppierebbe una telenovela con lo stesso atteggiamento con cui doppia un film d’autore?

“L’impegno e l’attenzione sono sempre gli stessi. Ma è chiaro che il risultato cambia. Se ho davanti un attore importante, una scena scritta bene, cerco dentro di me tutto quello che può restituirne le sfumature. In una telenovela, invece, spesso i dialoghi sono deboli, le interpretazioni più piatte. Diventa più difficile trovare qualcosa di autentico da trasmettere. È paradossale, ma è più facile doppiare un bel film che una telenovela mal scritta. Se conosci il mestiere, lavorare su un buon copione ti stimola, ti dà strumenti. Con un prodotto debole, puoi metterci tutto l’impegno del mondo, ma a un certo punto c’è un limite”.

L’approccio alla voce, dunque, non cambia: il risultato dipende dal materiale su cui si lavora.

“Mi viene in mente una cosa che mi diceva il mio insegnante di musica, da ragazzo. Mi faceva cantare arie barocche che trovavo noiose. Gli dicevo: ‘Maestro, facciamo qualcosa di più moderno’. E lui si arrabbiava: ‘Devi imparare ad amare anche ciò che non ti piace. Perché lì dentro c’è comunque qualcuno che ha cercato di raccontare un’emozione’. Aveva ragione. Oggi lo capisco: anche nei lavori meno riusciti cerco sempre un lato da valorizzare. Mi chiedo: ‘Perché è stato scritto così? Che messaggio vuole dare?’. Anche se si tratta di una commedia leggera o di qualcosa di superficiale, il rispetto per il lavoro degli altri deve esserci sempre”.

Conan – Il ragazzo del futuro sta per tornare al cinema. È un titolo che ha segnato un’intera generazione. Che ricordo ne ha del suo Conan, dal momento che la voce del protagonista era ed è sua?

“Paradossalmente, Conan è stato per me un successo ‘postumo’. È una di quelle esperienze che mi sono tornate addosso dopo anni, quasi senza accorgermene. All’epoca non ne avevo percepito il peso. Parliamo della fine degli anni ’70, credo fosse il ’78, proprio mentre nascevano le televisioni private – RTI, Mediaset allora Fininvest – e c’era un’esplosione di lavoro. Eravamo pochi, come parco voci, e correvamo da uno studio all’altro per doppiare di tutto. Si lavorava in fretta, e spesso non avevi nemmeno il tempo di renderti conto di cosa stessi facendo. Non per mancanza d’impegno, ma per la velocità. Tant’è che, anni dopo, quando volevano darmi un premio per Conan, risposi: ‘Ma non l’ho fatto io, vi sbagliate. Sarà stato qualcun altro’. Ero convinto”.

E invece?

E invece sono stati così bravi – lo dico con affetto – che mi mandarono un estratto del doppiaggio. Non ci potevo credere. Era la mia voce. L’avevo completamente dimenticato. Ma riascoltandolo, mi è tornato tutto. E ci ho riflettuto: Conan, ancora oggi, ha una sua forza, una sua visione. Parlava di progresso scientifico, di tecnologia, di futuri possibili. Anticipava temi che oggi sono all’ordine del giorno. E pensare che sono passati quasi 50 anni. All’epoca era futuro, oggi è presente. È come se quella serie avesse previsto le domande che ci poniamo oggi. Rivedendo alcune puntate, ho pensato: ‘Accidenti, è attualissima’. Era davvero avanti”.

Non si ricordava proprio nulla? Nemmeno vagamente?

“Quasi nulla. Non mi era del tutto estraneo, ma sono passati tanti anni e, per fortuna, ho avuto la possibilità di fare molte cose. Credo sia per questo che non mi era rimasto impresso. E poi, allora, Conan era semplicemente ‘un cartone animato’. Non c’era ancora la cultura di Miyazaki. Quando Miyazaki è diventato un nome importante, tutto quel lavoro passato ha acquisito un valore nuovo.

Solo allora ho ricominciato a riguardare certi titoli, a ricollegarli. Per dire: Candy Candy me la ricordavo benissimo. Doppiavo Anthony. Forse la ricordo anche perché quella serie è stata replicata più volte, ma soprattutto per un motivo preciso: per la prima volta in un cartone animato, moriva il protagonista maschile. Lo vissi come un dolore personale. Ero un bambino, e quando Anthony morì, pensai: ‘Allora ho finito di lavorare? Non posso più continuare la serie?’. Ci rimasi malissimo. Volevo andare avanti!”.

I traumi delle ragazzine degli anni ’80… e anche dei ragazzini, a quanto pare.

“Eh sì, perché allora una cosa del genere non si era mai vista. I protagonisti non morivano mai. Candy era innamorata di Anthony, e lui sparisce dopo una ventina di puntate. Fu uno choc. Ma anche un colpo di scena fortissimo, se ci pensa. Un vero coup de théâtre. Oggi possiamo sorriderne, ma all’epoca fu un impatto emotivo enorme.

Nella sua carriera ha dato voce a tanti personaggi ma ce n’è uno in cui si riconosce anche come uomo?

“È difficile indicarne uno solo. Ho amato tutti i personaggi che ho doppiato, davvero. Non è una risposta di circostanza, è la verità. Ognuno mi ha lasciato qualcosa. Detto questo, sento una certa affinità con Matthew Broderick: c’è un’ironia, un sarcasmo, una leggerezza che riconosco anche in me. Un po’ meno con Brandon Walsh di Beverly Hills 90210. Ma all’inizio era quello che cercava sempre di sistemare tutto, con un cuore tenero… anche quella parte mi appartiene. Ho amato molto anche Peter MacNicol ne La scelta di Sophie: un giovane inesperto, catapultato in una realtà enorme, tratto da un romanzo meraviglioso. E ultimamente mi capita spesso di doppiare Toby Jones, un caratterista americano che trovo straordinario. Lavorare su di lui mi stimola, mi permette di esplorare registri diversi”.

C’è un film o altro prodotto che l’ha segnata più profondamente degli altri?

“Sì. The Mask. Non quello con Jim Carrey, ma il film di Peter Bogdanovich, con Eric Stoltz e Cher. È tratto da una storia vera, quella di un ragazzo affetto da leontiasi, una malattia che deforma la scatola cranica. Soffriva di terribili mal di testa perché il cranio premeva sul cervello, ed è morto a 17 anni. Durante il doppiaggio, ho sentito tutto questo in maniera molto forte. Ogni volta che toccava a me, mi veniva il mal di testa. Stavo bene, iniziavo a registrare… e poi mi prendeva davvero un dolore fisico. Una specie di interiorizzazione. È un film che ho amato profondamente”.

Oggi non doppia soltanto ma si occupa anche di adattamento e direzione del doppiaggio con la sua società, la 3Cycle.

“Sì, e mi piace molto. Di recente ho curato la versione italiana di Una battaglia dopo l’altra di Anderson. È un film che mi ha colpito molto. Potente, attualissimo. Lavorarci è stato un vero piacere, perché cercare di cogliere tutti i livelli di significato voluti dal regista – che trovo geniale – è stato stimolante e gratificante. Il film parla di immigrazione, del fallimento delle generazioni precedenti, di rivoluzione sociale… C’è tutto. E poi ci sono certi personaggi di potere, appartenenti a quella che si potrebbe definire ‘la casta’, talmente assurdi da far ridere per non piangere. È un film che parla dell’America di oggi, ma in realtà riguarda tutti noi. Quando c’è tutto questo in un’opera, sono felice di farne parte. E, più ancora del risultato tecnico, ciò che mi gratifica è sentire di averlo capito, di esserci entrato davvero”.

E guardando avanti, che futuro vede per il doppiaggio?

“La tecnologia andrà avanti, senza dubbio. E non si può fermarla. Va conosciuta, compresa, gestita.

Un tempo i dialoghi si scrivevano a mano. Quando arrivarono i computer, pensavo: ‘No, ci metto troppo’. Oggi, se mi chiedesse di tornare a scrivere a mano, le risponderei: ‘Ma è impazzito?’. Quanto all’intelligenza artificiale… mi auguro che venga usato il buon senso. Può essere utile in alcuni ambiti: per una pubblicità, un documentario, dove non serve interpretazione. Ma dove c’è bisogno di emozione, di intenzione, spero che resti lo spazio per il lavoro umano. È come nei film storici: una volta, per girare una scena al Colosseo, servivano 500 comparse. Oggi si usa la CGI. Quindi forse anche nel doppiaggio ci sarà una certa commistione. Non so dire esattamente cosa accadrà. Magari quando succederà io avrò già smesso… oppure no. Ma finché potrò fare questo lavoro con amore, continuerò”.

“Con amore”. Quindi non è una questione di visibilità o di soldi?

“Assolutamente no. È proprio amore. Amo questo mestiere e, finché qualcuno penserà che sia ancora in grado di farlo, ci proverò. E oggi sento anche un forte bisogno di trasmettere qualcosa a chi verrà dopo. Come le dicevo prima, con il tempo ho capito quanto può essere profondo l’impatto del nostro lavoro, cosa può lasciare. Spero davvero di riuscire a trasmettere almeno una o due cose che ho imparato. Ho avuto la fortuna di incontrare persone importanti nel mio percorso, che mi hanno dato tanto. Se oggi posso restituire qualcosa, anche solo un’eredità minima, ne sarò felice. Lasciare un segno, un piccolo retaggio a chi ha voglia di ascoltare”.

C’è qualcosa che avrebbe voluto dirmi e che non è emerso?

“Sì. Che lei mi sembra una persona gentile. E guardi che oggi la gentilezza non è affatto scontata. Credo davvero che il mondo abbia bisogno di più gentilezza e buon senso, a ogni livello: dalla persona che si incontra sotto casa, fino alle dinamiche globali. Dovremmo tornare a valorizzare le brave persone. Oggi, dire di qualcuno che è ‘una brava persona’ suona quasi come una diminuzione. E invece è un valore enorme. Nel nostro lavoro, poi, portiamo chi siamo dentro ciò che facciamo. Non possiamo essere una cosa nella vita e un’altra sul lavoro. Lavoriamo con le emozioni, con i sentimenti. Se non si è persone pulite, autentiche, come si può trasmettere qualcosa di vero a chi ti ascolta? Più cresci come persona, più hai da offrire”.

Intanto però si tiene impegnato anche in altri progetti…

“Stiamo lavorando a un podcast, si chiama Tutta colpa degli dei. Parte da un’idea semplice: tutto ciò che ci riguarda – noi, il mondo di oggi – alla fine nasce dai miti, dagli dei. Ma è davvero tutta colpa loro? O l’uomo ha delle responsabilità? Abbiamo realizzato otto puntate, esplorando i miti classici e cercando di capire quanto siano ancora attuali. Li portiamo nel presente, li usiamo per parlare dell’oggi. Siamo in tre: io, Max Manfredi ed Emma De Longis. È disponibile su YouTube, Spotify e sul sito della 3cycle. È un esperimento, ma lo abbiamo curato con attenzione. All’inizio eravamo forse un po’ più leggeri, poi abbiamo trovato un buon equilibrio. La prima puntata è più divertente che profonda, dalla seconda in poi il contenuto cresce, troviamo la nostra identità. Anche grazie ai feedback. C’è chi ci ha detto ‘vorrei più contenuti’, chi ‘parlate troppo dei fatti vostri’, altri ‘è divertente’, o ‘è troppo serio’… insomma, ognuno ha la sua opinione. Ma ci siamo messi in gioco. È un percorso. Ma secondo me è interessante vedere come evolve, puntata dopo puntata”.