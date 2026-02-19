Marco Lollobrigida nuovo direttore di Rai Sport dopo Petrecca, la parentela col ministro FdI e l'attrice Gina

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Marco Lollobrigida, una volta terminate le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, sarà il nuovo direttore di Rai Sport, dopo che Paolo Petrecca ha rassegnato le dimissioni. Lollobrigida conosce molto bene la redazione che andrà a guidare. Prima della promozione era infatti vice-direttore della testata. La Tv pubblica ha così deciso di puntare su una figura di garanzia e continuità professionale per traghettare Rai Sport verso i prossimi grandi appuntamenti internazionali. Personaggio, tra l’altro, che è parente del ministro FdI, Francesco, e dell’attrice, Gina.

Chi è Marco Lollobrigida, il nuovo direttore di Rai Sport

Lollobrigida subentrerà a Petrecca, finito nella bufera dopo la telecronaca piena di gaffe della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici.

Nato a Roma nel 1971, il nonno paterno di Marco era un cugino del padre della diva Gina Lollobrigida. Il giornalista è quindi anche parente dell’attuale ministro dell’Agricoltura di Fratelli d’Italia, Francesco, e della pattinatrice Francesca.

“Mio nonno era il cugino di suo padre. Ma non ci siamo mai incontrati”, aveva spiegato tempo fa Marco, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, a proposito del suo legame con Gina Lollobrigida.

La precisazione era arrivata dopo che qualcuno, erroneamente, aveva scritto sul web che fosse il figlio dell’attrice. Nulla di tutto questo: è un suo parente, ma alla lontana. Lo stesso vale per il grado di parentela con il ministro e la pattinatrice.

La carriera di Marco Lollobrigida

Marco Lollobrigida ha fatto le prime esperienze nel mondo giornalistico in emittenti regionali come Rete Oro, per poi approdare in Rai nel 2001, dove ha dimostrato capacità sia nelle telecronache, sia nella conduzione in studio.

I telespettatori lo conoscono soprattutto per avere condotto nel 2019, insieme a Giorgia Cardinaletti, La Domenica Sportiva e, più recentemente, 90° Minuto.

Da segnalare che è stato inviato o telecronista di cinque edizioni dei Giochi Olimpici, di quattro Mondiali di calcio e di tre Europei. In altre parole, non è solo esperto del mondo del pallone.

Prima di essere nominato direttore di Rai Sport, ha ricoperto, dal 2023, il ruolo di vicedirettore della medesima testata.

I premi e la vita privata

Lollobrigida ha scritto il libro Oro Rosa, opera dedicata alle donne italiane che hanno trionfato alle Olimpiadi. Il libro ha ottenuto svariati riconoscimenti.

Il giornalista ha ricevuto inoltre premi prestigiosi come il “Beppe Viola”, il “Nicolò Carosio” e il “Premio Federico II”.

Per quel che riguarda la vita privata, Lollobrigida nel tempo libero ama praticare pugilato e mountain bike. È sposato e ha due figli, Andrea e Lavinia.