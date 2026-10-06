Marco Meschini, l’intervista allo chef e food creator: “Senza la cucina, di me rimane poco e niente”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che impiegano una vita a capire cosa vogliono fare. Marco Meschini, quella domanda, sembra non essersela mai posta davvero. A tre anni chiedeva a Babbo Natale pentole e cucine giocattolo; a dodici passava i sabati nel laboratorio di un pasticciere vicino Tivoli, arrampicato sulle cassette del latte perché era ancora troppo basso per arrivare al bancone. Quando sua madre andava a riprenderlo, piangeva perché voleva restare lì. Non a giocare: a lavorare. La cucina, per lui, è arrivata prima ancora della possibilità di sceglierla. Poi sono venuti l’alberghiero, le prime esperienze professionali, l’alta ristorazione e le cucine stellate. Ed è proprio lì che il sogno ha mostrato anche il suo conto: giornate interminabili, sei giorni su sette, pochissimo spazio per tutto ciò che esisteva fuori dai fornelli. Per un periodo Marco Meschini ha persino immaginato, almeno scherzosamente, di cambiare vita e fare il vigile del fuoco. Ma lontano dalla cucina, racconta, stava male. «È come se la mia anima mi costringesse a farlo». La svolta arriva quando comincia a lavorare come chef a domicilio, quasi per incoscienza. Alla domanda se fosse capace di organizzare una cena privata risponde di sì, pur non avendolo mai fatto. Quel sì diventa un mestiere, il passaparola cresce e, con la pandemia, cambia ancora una volta la traiettoria. Arrivano i social, le ricette raccontate senza copione, una comunità sempre più grande. Meschini attribuisce proprio alla spontaneità parte del suo successo: in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie dice di non saper recitare, di bloccarsi quando deve seguire un testo e di funzionare soltanto quando può andare a braccio. Oggi quella storia è finita anche sulla carta con Pasta per tutti i gusti (Mondadori Electa). Ma il libro non vuole essere soltanto una raccolta di ricette. L’idea di Marco Meschini è fornire tecnica e strumenti sufficienti perché, a un certo punto, chi legge possa aprire il frigorifero e decidere da solo cosa cucinare. È coerente con il suo modo di intendere questo mestiere: non uno schema nel quale «uno più uno fa due», ma un linguaggio personale, nel quale la tecnica serve soprattutto a conquistare la libertà di sbagliare, cambiare e trovare il proprio gusto. Ed è proprio la libertà la parola che torna più spesso quando Marco Meschini smette di parlare soltanto di cibo e comincia a parlare di sé. Perché oggi lavora anche quindici ore al giorno, sacrifica il sonno e ammette di avere un pessimo rapporto con l’errore. Eppure si considera profondamente libero. Non perché lavori poco o possa fare ciò che vuole, ma per una ragione molto più elementare: si sveglia contento di quello che farà. Forse è qui che si capisce davvero chi sia Marco Meschini, più che in una carbonara o in una ricetta diventata virale. Un cuoco che sostiene che, se gli togliessero la cucina, di lui rimarrebbe «una persona buona, ma nient’altro». Una risposta estrema, quasi spiazzante, che racconta quanto sia difficile stabilire dove finisca il mestiere e dove cominci la persona. Con lui abbiamo provato a cercare proprio quel confine: tra vocazione e ossessione, ambizione e felicità, tradizione e libertà, il bambino che voleva restare in cucina e l’uomo che oggi cerca di capire quanto di quel bambino sia ancora disposto a sacrificare.

Nel suo libro Pasta per tutti i gusti c’è una frase che mi ha colpito più di una singola ricetta: «Voglio darvi una tecnica, un gusto, la fiducia di aprire il frigorifero e capire da soli cosa fare». Le rivolgo allora una domanda quasi provocatoria: l’obiettivo di un bravo maestro è diventare inutile?

“Secondo me, l’obiettivo di un bravo maestro è dare agli altri la possibilità di esprimersi, fornendo loro la tecnica necessaria per arrivare autonomamente a un risultato. Non ho mai vissuto la cucina come uno schema, come un ‘uno più uno uguale a due’. Il mio intento è piuttosto quello di insegnare, per fare un esempio, l’addizione, non di fornire direttamente il risultato finale. Anche perché la cucina è soggettiva: è una questione di gusto. Ciò che piace a me potrebbe non piacere a un’altra persona. Come si può, quindi, stabilire in termini assoluti se un piatto sia buono?. Vivo la cucina in modo molto personale. Proprio per questo non propongo dosi o schemi troppo rigidi, che rischierebbero di limitare chi cucina”.

Ha raccolto in un libro le sue ricette in un momento in cui è ancora in piena evoluzione. Non la spaventa l’idea che tra dieci anni possa non riconoscersi più completamente nelle pagine di questo volume?

“Quelle ricette fanno comunque parte del mio percorso. Anche nel libro ce ne sono alcune che non ho certo abbandonato, ma che oggi sento più legate al passato che al presente. Sono preparazioni che proponevo più spesso un tempo e che adesso realizzo meno frequentemente. Restano però parte della mia storia e credo che in un libro sia giusto raccontarle, perché contribuiscono a descrivere chi sono e il percorso che mi ha portato fin qui”.

Il libro parte dal bambino che era e arriva fino al cuoco di oggi. Se potesse mostrare questo volume al Marco dodicenne, che ancora non sapeva che cosa lo aspettava, quale pagina sceglierebbe? Una ricetta o qualcos’altro?

“Non credo che sceglierei una ricetta. A quel bambino mostrerei semplicemente la copertina, perché rappresenta il traguardo più bello e più importante. Un bambino che sogna immagina anche di poter scrivere, un giorno, un libro. Non contano tanto le ricette contenute al suo interno, quanto ciò che quel volume rappresenta. Per questo gli mostrerei la copertina e gli direi semplicemente di continuare a credere profondamente in se stesso”.

Già a tre anni chiedeva a Babbo Natale pentole e cucine giocattolo. Nel libro scrive anche una frase molto significativa: «Non ho scelto di cucinare». Ha mai immaginato una vita in cui non facesse il cuoco?

“Sì, c’è stato un periodo in cui l’ho immaginata. Ho sempre lavorato, anche mentre frequentavo la scuola. Studiavo all’alberghiero e, contemporaneamente, avevo già iniziato a lavorare. Quando sono entrato nel mondo dell’alta ristorazione, quindi dei ristoranti stellati, mi sono anche scontrato con la realtà di un mestiere che può sottrarre una parte enorme della vita personale. Lavoravo letteralmente tutto il giorno: iniziavo alle nove del mattino e, dopo un’ora o un’ora e mezza di pausa nel pomeriggio, proseguivo fino alle undici di sera. Sei giorni su sette. È evidente che ritmi simili comportino il sacrificio di gran parte della propria vita per una passione. L’ho fatto ed ero disposto a farlo perché sentivo che quella fosse la mia strada. Eppure, anche se in parte per scherzo, ho pensato che avrei potuto fare il vigile del fuoco anziché il cuoco”.

Ma in un periodo in cui quel lavoro era diventato così massacrante, che cosa le ha dato la forza di resistere? Che cosa le ha fatto decidere di continuare?

“Non lo so. Sento di non aver avuto davvero nessun’altra scelta. Nella vita ho davvero la sensazione che per me non ci sia mai stata un’alternativa. È difficile da spiegare: era come se la mia stessa natura mi spingesse a farlo. Sentivo di dovermi dedicare soltanto a questo. Può anche ripetersi che è troppo faticoso, che non vuole più farlo, che guadagna poco o trovare mille altre ragioni per smettere. Alla fine, però, senza la cucina stavo male emotivamente. Per questo sentivo che quella dovesse necessariamente essere la mia strada. Dovevo cucinare, non riuscivo a immaginare un’alternativa”.

Lei non viene da una famiglia di ristoratori. Non aveva, per intenderci, la nonna che la mattina tirava la sfoglia. Eppure la sua cucina è fortemente legata alla tradizione. Quanto della sua idea di tradizione nasce anche dal desiderio di costruirsi una memoria individuale?

“Sicuramente molto. Il mio stile di cucina è profondamente legato alla dimensione popolare o, per essere più preciso, alla tradizione. Anche se non ho avuto una nonna che la mattina tirava la sfoglia o preparava il ragù, sono comunque molto legato al mio territorio e attribuisco un grande valore alla famiglia. Questi due elementi mi spingono a ricercare anche in cucina un linguaggio coerente con il territorio e con la tradizione”.

Foto: Luca Mastrantonio e Leonardo Ruggeri / US: Realize Networks

A dodici anni lavorava ogni sabato nel laboratorio di pasticceria di Enrico e, siccome non arrivava al bancone, la mettevano su una cassetta di latte. Quando sua madre veniva a prenderla, lei piangeva perché voleva restare a lavorare. Oggi, ripensando a quel bambino, le fa tenerezza o la preoccupa un po’?

“Mi preoccupa. Ripensandoci oggi, mi sono sempre considerato un bambino piuttosto insolito, perché preferivo lavorare a qualsiasi altra attività. Se mi proponevano di uscire o di andare a mangiare qualcosa, preferivo cucinare per gli altri. E l’episodio di mia madre che veniva a prendermi e mi trovava in lacrime non riguarda un sabato ogni tanto: accadeva tutte le settimane. In teoria avrei dovuto trascorrere lì soltanto la mattina, ma alla fine rimanevo dalla mattina alla sera. Enrico organizzava spesso anche delle serate, soprattutto d’estate. Arrivavo alle sette del mattino e chiedevo che venissero a prendermi a mezzanotte. Volevo trascorrere l’intera giornata lì dentro. Se mia madre arrivava nel pomeriggio, piangevo davvero perché non volevo andare via. Enrico è una persona che devo ringraziare profondamente. Scrivere queste pagine del libro mi ha permesso anche di ripensare a determinati momenti e di ripercorrere la mia storia. Ha creduto in me forse prima di chiunque altro e, soprattutto, con una convinzione straordinaria. Mi prendeva sul palmo di una mano e mi sollevava da terra. Per un bambino, ricevere una fiducia simile è qualcosa di incredibile. In quel posto, quindi, stavo benissimo”.

Da dove nasceva tutta quella serietà in lei? A dodici anni considerava già la cucina un lavoro.

“Forse dal fatto che prima, con la cucina, ci giocavo davvero. Passavo intere giornate con le pentoline. Prendevo un piatto di plastica e abbinavo, per esempio, la melanzana al würstel, perché gli ingredienti a disposizione erano quelli: c’era anche l’uovo e inventavo accostamenti piuttosto particolari. Quando gli ingredienti sono diventati veri, però, è subentrata la massima serietà. Non saprei spiegare perché: per me è sempre stato tutto molto naturale. Anche affrontare la cucina con impegno, anziché considerarla soltanto un gioco, mi è venuto spontaneo”.

Ha mai avuto la sensazione che questa vocazione e un ingresso così precoce nel mondo del lavoro le abbiano fatto perdere momenti che non torneranno più?

“Penso di sì. Oggi, però, non posso dire di essermene pentito. Sono state scelte mie, dettate da ciò che sentivo di voler fare. Sono consapevole che alcuni momenti non tornano e non torneranno più. Allo stesso tempo, quelle scelte mi hanno portato dove sono oggi, quindi posso soltanto essere grato alla vita e soddisfatto del percorso che ho intrapreso”.

Ora che cucinare è diventato il suo lavoro da adulto, riesce ancora a sentirsi libero quando cucina o avverte anche un obbligo, una sorta di ansia da prestazione?

“No, perché cerco di non entrare in questi schemi: finirebbero per soffocare la creatività. Dico sempre che il cuoco è il contorno, perché il vero protagonista deve essere l’ingrediente. L’ansia da prestazione posso avvertirla maggiormente su un set o durante un’intervista, piuttosto che in cucina. Quando cucino faccio ciò che ho sempre fatto e che mi viene naturale. Riesco quindi a lasciare da parte quella pressione e ad affidarmi molto agli ingredienti”.

A un certo punto della sua storia professionale tutto nasce quasi da una bugia: le chiedono se lavori come chef a domicilio. Lei non lo aveva mai fatto, ma risponde di sì come se fosse la risposta più naturale del mondo. Poi, grazie al passaparola, comincia ad avere successo. Ripensando a quel ragazzo, dove finiva il coraggio e dove cominciava l’incoscienza?

“Oggi mi rendo conto, e in parte mi tormenta, di non avere più quel pizzico di incoscienza che avevo a diciotto o vent’anni. Mi manca. Vorrei ritrovare proprio quella dose di incoscienza che mi spingeva ad affrontare situazioni che oggi, forse, eviterei perché tendo a rifletterci troppo. Continuo a pensarci e a valutare ogni possibilità. A vent’anni, invece, agivo in maniera più istintiva. Non la definirei neppure impulsività. Ci sono situazioni nelle quali ci si lancia perché, in fondo, si sente di avere le capacità per affrontarle. Questo non significa decidere di cucinare da solo per mille persone: quella sarebbe pura improvvisazione. Una cena per dieci persone, invece, sai di poterla gestire. Comporta un rischio, ma dentro di te sei consapevole che è alla tua portata. Ecco, quella capacità di buttarmi senza pensarci troppo è probabilmente ciò che oggi mi manca di più del ragazzo che ero qualche anno fa”.

Entrando nelle case delle persone come chef a domicilio, che cosa ha scoperto che, lavorando nella cucina di un ristorante, non avrebbe potuto vedere?

“La reazione del cliente. È la parte più bella di questo lavoro. Chi cucina, almeno vale nel mio caso, lo fa per gli altri. Cucino per le altre persone, non per me stesso. Se sono a casa da solo, difficilmente preparo qualcosa di elaborato, perché non trovo lo stesso stimolo. Cucino per vedere la soddisfazione sul volto degli altri, per renderli felici attraverso il cibo. Potrà sembrare una frase fatta, ma per me è davvero così. Per un cuoco, la soddisfazione più grande è vedere che il proprio lavoro viene apprezzato. Al di là dell’aspetto economico, non esiste gratificazione maggiore. Entrare in una casa significa accedere, in un certo senso, all’intimità del cliente e poter osservare direttamente la sua reazione nel momento in cui assaggia i piatti. È sicuramente uno degli aspetti più belli di questo lavoro”.

E il lato più difficile?

“Ogni lavoro ha aspetti positivi e negativi, e credo faccia parte del gioco. Cerco di non lamentarmi di quelli meno piacevoli, perché esistono in qualsiasi professione. Preferisco concentrarmi sugli aspetti positivi”.

Poi sono arrivati i social. Da bambino non sembrava avere bisogno di qualcuno che le dicesse ‘bravo’; oggi, invece, svolge un lavoro nel quale like, commenti e visualizzazioni hanno un peso concreto. Chi prevale tra il bambino che non aveva bisogno di sentirsi dire valorizzato e il creator che deve confrontarsi quotidianamente con quei valori e i numeri?

“Credo che un creator abbia bisogno dei like non tanto come forma di approvazione personale, quanto per ragioni professionali. Le interazioni permettono di trasformare ciò che si pubblica quotidianamente sui social in un lavoro, perché inevitabilmente i numeri hanno un peso, come accade in qualsiasi attività. Si può essere il miglior agente immobiliare del mondo, ma se alla fine del mese non si è venduta neppure una casa, sono i risultati a parlare. Non deve però crearsi una dipendenza dai like perché, come dicevo prima, la cucina è soggettiva e lo è anche il gusto. Bisogna accettare di non poter piacere a tutti: per questo non ha senso inseguire soltanto like, interazioni e commenti. Bisogna fare ciò che piace davvero. Quando si lavora mossi dalla passione, lo si fa con convinzione e dedizione. Il risultato diventa una conseguenza del lavoro, non l’unico obiettivo da raggiungere”.

Secondo lei, che cosa ha favorito la sua affermazione rispetto a quella di altri creator? Che cosa cerca il pubblico nelle ricette di Marco Meschini?

“L’unico aspetto che posso sottolineare, ed è anche quello che mi viene riferito, senza voler peccare di presunzione, è la schiettezza delle mie ricette. Credo che arrivino al pubblico la mia genuinità e la mia spontaneità. Ed è ciò a cui tengo di più. Non recito né interpreto un personaggio. Chi lavora con me sa che, se devo seguire un copione, posso impiegare ore per realizzare un video, perché faccio molta fatica ad attenermi a un testo prestabilito. Ho bisogno di andare a braccio, di improvvisare. Cerco davvero di essere me stesso al cento per cento e spero che sia proprio questo ad arrivare alle persone”.

Quante ore di lavoro ci sono dietro a quello che vediamo sui social?

“Dipende, perché è difficile quantificarle. Può capitare di andare al mercato, vedere una verdura e pensare immediatamente di utilizzarla per una pasta. A quel punto realizzi il video e, magari, l’intero lavoro richiede tre ore. Ci sono poi ricette alle quali penso per giorni, perché l’idea non arriva. In quel caso diventa difficile calcolare il tempo impiegato: dietro una singola preparazione possono esserci anche due o tre giorni di lavoro. È quindi complicato stabilire un numero preciso di ore, ma sicuramente l’impegno è quotidiano. Non ho orari prestabiliti: posso lavorare dodici o tredici ore al giorno, a volte anche quattordici o quindici. Quando organizzo le cene, le giornate diventano ancora più lunghe. Mi è capitato di lavorare per un’intera giornata senza fermarmi. Perché, al di là della ricetta finale che si vede sui social, esiste tutto il lavoro che la precede e la accompagna: mantenere attivo il profilo, rispondere alle domande, realizzare le storie, organizzare le attività e gestire le collaborazioni con i brand. Dietro ciò che appare online c’è un impegno considerevole. “Non saprei quindi indicare un numero di ore preciso: lavoro per tutto il tempo necessario”.

Se il lavoro occupa una parte così grande delle sue giornate, a che cosa rinuncia per riuscire a fare tutto?

“Al sonno. Sacrifico soprattutto il sonno. Non dormo molto, effettivamente, ma cerco comunque di riuscire a fare tutto e di incastrare ogni impegno. Sono sempre di corsa”.

Sui social c’è sempre qualcuno convinto di poter preparare una ricetta meglio di lei. Che rapporto ha con questo tipo di commenti?

“Fa parte un po’ della nostra cultura: spesso siamo convinti di saper fare tutto meglio degli altri. Alla maggior parte delle critiche non rispondo. Poi ci sono giornate in cui sono meno paziente e capita che risponda”.

Perché, secondo lei, le persone a volte si arrabbiano così tanto quando qualcuno modifica una ricetta? Perché suscita una reazione tanto forte?

“Faccio davvero fatica a comprendere quella rabbia di fondo. Mi chiedo perché si debba riversare su una ricetta un malessere che probabilmente nasce altrove. In fondo, se mangio una carbonara con gli albumi anziché con i tuorli, non cambia nulla nella vita di un’altra persona. Non riesco a trovare una spiegazione alla violenza verbale gratuita che si incontra sui social. Credo che in alcuni casi sarebbe necessario intervenire, perché si oltrepassano determinati limiti. Penso di avere un carattere abbastanza forte, ma naturalmente non sono impermeabile alle critiche. Alcune possono ferire, soprattutto quando non si tratta più di una critica, bensì di un attacco. Ed è importante distinguere le due situazioni. Ormai, sui social, le critiche vere e proprie mi sembrano poche. Basta leggere i commenti sotto una ricetta: spesso, più che osservazioni motivate, si trovano attacchi privi di un reale fondamento o rivolti direttamente alla persona. È in quei casi che emerge un problema più profondo. A volte apro il profilo di una persona che mi ha insultato e vedo fotografie con i figli. Allora penso che potrei essere suo figlio e mi colpisce vedere quanta aggressività venga riversata su una semplice ricetta. Stamattina ho fatto benzina a due euro e cinquanta al litro: se proprio bisogna arrabbiarsi, ci sono motivi più seri per farlo”.

Nel libro racconta un ricordo legato ai pomodori e a un orto personalissimo…

“La persona di cui parlo era la mia bisnonna, che abitava anche accanto a noi. I miei bisnonni erano contadini: coltivavano l’orto e vendevano i loro prodotti al mercato. Quando avevo otto, dieci o dodici anni, era rimasta soltanto lei. Continuava a coltivare l’orto, ormai più per uso personale che per la vendita. Ricordo con affetto che la facevo arrabbiare perché le rubavo frutta e ortaggi. Spesso li staccavo dalla pianta quando non erano ancora maturi e lei si infuriava. È un ricordo al quale sono molto legato. Ma ricordo soprattutto il sapore di quei prodotti, un sapore che in seguito non sono più riuscito a ritrovare”.

È sicuro che stia cercando il sapore di quel pomodoro e non, invece, il bambino che lo mangiava?

“Credo di cercare soprattutto il sapore di quel pomodoro, più che il bambino che lo mangiava. Un sapore che oggi non ritrovo più. Naturalmente quel gusto è legato a un ricordo, alla mia infanzia, ed è un ricordo molto bello. Non credo, però, che si debba diventare prigionieri del passato o vivere soltanto di ricordi. Bisogna sorridere ripensando ai momenti belli e, magari, provare a trasformarli in uno strumento per trasmettere qualcosa agli altri”.

Se all’improvviso le togliessimo la cucina, gli ingredienti e le ricette, che cosa rimarrebbe di Marco Meschini?

“Rimarrebbe una persona buona, ma poco altro. La cucina ha sempre rappresentato una parte troppo importante della mia esistenza. La mia vita ruota intorno al cibo, in ogni sua sfaccettatura. Per questo è quasi impossibile immaginarmi senza cucina. Senza di essa rimarrebbe ben poco di me”.

E se Marco Meschini fosse un piatto, quale sarebbe?

“È una domanda che non amo particolarmente. Me l’hanno rivolta spesso: ‘Se fosse un piatto, quale sarebbe?’, oppure: ‘Se dovesse descriversi attraverso un piatto, quale sceglierebbe?’. Trovo difficile riconoscersi in una singola preparazione. Potrei rispondere banalmente una carbonara, perché ha un carattere deciso, oppure un raviolo, perché bisogna scoprirne il ripieno. Ma non saprei davvero scegliere. Forse è più facile identificarsi con un gusto: dolce, piccante, acido. Anche in quel caso, però, sarebbe riduttivo, perché una persona possiede molte sfaccettature, anche dal punto di vista caratteriale. Probabilmente dovrei creare un piatto composto da ingredienti apparentemente poco compatibili tra loro, mettendo insieme qualcosa di piccante, qualcosa di dolce e una componente acida. Quindi non saprei indicare un piatto preciso. È una domanda alla quale faccio davvero fatica a rispondere”.

Quanta ambizione c’è in lei? Intendo l’ambizione in senso positivo, non l’arrivismo: quella spinta a cercare di diventare una versione migliore di se stessi.

“È una spinta che sento ogni giorno. Tendo a vivere molto giorno per giorno e non faccio programmi a lungo termine. Quando mi chiedono come mi immagini tra cinque anni, rispondo sempre scherzando: ‘Intanto speriamo di arrivarci, fra cinque anni’. Cerco quindi di concentrarmi sul presente e di migliorare giorno dopo giorno in ciò che faccio. L’obiettivo è fare ogni giorno un po’ meglio rispetto al precedente, sotto ogni aspetto: nel lavoro, ma anche nei rapporti con le persone. Credo che la vera ambizione debba essere questa: continuare a migliorare se stessi. Gli altri traguardi arrivano gradualmente, anche in base al percorso che si costruisce”.

Niente progetti a lungo termine?

“No. Nella mia vita c’è stato un cambiamento enorme, prima con i social e poi con la pandemia. Gli obiettivi che mi ero posto a sedici anni, per esempio, a venti erano già completamente cambiati. Per questo oggi non mi pongo traguardi come: ‘Tra cinque anni aprirò un ristorante’ oppure ‘Continuerò a fare lo chef a domicilio’. Preferisco concentrarmi su quello che faccio adesso, cercando di farlo bene e di impegnarmi al massimo”.

Che rapporto ha con l’errore? Ha paura di sbagliare?

“Non ho paura di sbagliare, ma non ho un buon rapporto con l’errore. Quando commetto uno sbaglio tendo a essere molto severo con me stesso. Sto cercando di lavorare anche su questo aspetto del mio carattere”.

E qual è, oggi, la sua paura più grande?

“Non saprei. Dire che la mia paura più grande è non essere felice potrebbe sembrare una frase fatta, ma forse temo soprattutto di inseguire qualcosa che non mi appartiene o di imboccare la strada sbagliata. È sicuramente una paura molto legata alla felicità. Non temo tanto di rimanere senza lavoro, quanto di arrivare a un punto in cui mi renda conto di non essere realmente felice”.

Che cosa significa per lei, oggi, essere libero?

“Nel mio lavoro mi sento profondamente libero. E, più in generale, provo la stessa sensazione anche nella mia vita. Non è una questione di orari o di organizzazione del tempo. Si potrebbe pensare che uno chef a domicilio lavori quando vuole, ma in realtà è quasi il contrario: si lavora quando lo richiede il cliente e, potenzialmente, anche più di quanto accadrebbe con orari prestabiliti. La vera libertà, per come la vivo, consiste nel poter fare ciò che mi piace. Oggi mi sveglio la mattina felice perché svolgo un lavoro che amo. Se devo andare a registrare un video oppure a preparare una cena, sono contento perché sto dedicando il mio tempo a ciò che mi appassiona. Per questo associo la libertà soprattutto alla felicità”.

E lei è felice?

“Credo che la felicità che provo quotidianamente sia la mia forma più autentica di libertà: non essere costretto a dedicare la propria vita a qualcosa che non piace e non dipendere da un’attività nella quale non ci si riconosce. Faccio ciò che mi piace e ne sono felice. Sono profondamente grato alla vita per questa possibilità. Ed è proprio questo, per me, a rendermi libero”.