Marco Montingelli arrestato dai carabinieri dopo l'inseguimento, "sono nipote di Salvini e conosco Piantedosi"

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L’attore Marco Montingelli è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento in auto a Roma, sul lungotevere in Augusta, nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio. Una volta raggiunto dai militari, avrebbe provato a sottrarsi all’arresto insultandoli e vantando amicizie potenti. “Sono il nipote di Matteo Salvini, conosco Piantedosi“, avrebbe detto l’uomo.

L’arresto di Marco Montingelli

Nella notte tra il 18 e il 19 maggio, l’attore avrebbe ignorato l’alt dei militari dell’Arma forzando il posto di blocco.

Inseguito dalla volante per diversi chilometri sul lungotevere in Augusta, quando è stato bloccato, Montingelli ha iniziato a inveire contro i carabinieri.

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“Siete fregati, comunisti di m… Vi faccio licenziare. Voi non sapete chi sono io. Sono il nipote di Matteo Salvini, conosco Piantedosi”, avrebbe detto.

Il 35enne avrebbe inoltre opposto resistenza arrivando a strattonare uno degli uomini in divisa che è rimasto lievemente ferito.

Positivo all’alcoltest

Marco Montingelli sarebbe risultato positivo all’alcol test ma senza superare la soglia penale.

All’attore non è stata contestata la guida in stato di ebbrezza ma è stato comunque ammanettato e portato in caserma con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

L’uomo è rimasto per il resto della notte nella stazione dei carabinieri per essere processato per direttissima. L’arresto è stato convalidato senza che sia stata applicata nessuna misura cautelare.

L’inseguimento e le minacce ai carabinieri

L’inseguimento è iniziato intorno all’una di notte quando la Toyota Yaris di colore nero, guidata da Montingelli, ha superato ad alta velocità una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile.

L’attore avrebbe continuato a guidare in modo pericoloso con sorpassi a destra e movimenti a zig zag fino a passare un semaforo col rosso. A quel punto la volante, che lo stava monitorando, ha attivato la sirena e ha dato il via al tallonamento.

L’inseguimento è durato una ventina di minuti fino a quando Montingelli è stato costretto a rallentare per non andare a sbattere contro un’altra automobile, qualche centinaio di metri più avanti.

Alla richiesta dei carabinieri di spegnere il motore e aprire la portiera, l’attore si sarebbe rifiutato e avrebbe preso per la giacca un militare, strattonandolo.

Il trentacinquenne sarebbe poi stato tirato fuori dalla vettura a forza con l’aiuto di altri operatori intervenuti sul posto, mentre continuava a inveire e minacciare gli agenti.

Le lievi ferite riportate da un carabinieri nel tentativo di fare uscire l’uomo dal veicolo sono guaribili in tre giorni. Dopo aver trascorso qualche ora in caserma, Montingelli è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima, assistito dall’avvocato Gianluca Pandolfo, ma l’attore si è avvalso della facoltà di non rispondere.

La pm Anna Ricci avrebbe chiesto i domiciliari ma alla fine non è stata disposta nessuna misura cautelare aggiuntiva, nonostante la convalida dell’arresto. Il processo per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni comincerà dopo l’estate.