Marco Pantani e il presunto ruolo della camorra nella morte, perché la Procura ha chiesto l'archiviazione

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Procura di Trento ha richiesto l’archiviazione dell’inchiesta su Marco Pantani, non riscontrando prove sufficienti sul ruolo della camorra nella sua esclusione dal Giro 1999 e nella successiva morte. Nonostante le anomalie dei test, il tempo trascorso e la prescrizione dei reati hanno impedito la formulazione di capi d’accusa certi contro gli indagati.

L’inchiesta della Procura di Trento sul caso Marco Pantani

La Procura di Trento ha presentato istanza di archiviazione per l’indagine relativa al presunto intervento della criminalità organizzata nel Giro d’Italia 1999. Secondo quanto riportato da ANSA, l’ipotesi investigativa riguardava un’associazione a delinquere finalizzata ad alterare i test ematici di Marco Pantani.

L’obiettivo della camorra sarebbe stato quello di evitare un ingente esborso economico legato alle scommesse clandestine, data la posizione di vantaggio del ciclista romagnolo nella competizione. Il procedimento era stato riaperto nel 2024 a seguito delle risultanze della Commissione Antimafia, che aveva segnalato anomalie nei controlli di Madonna di Campiglio.

ANSA

La pm Patrizia Foiera ha esaminato la documentazione raccolta, inclusi i riferimenti alle dichiarazioni di Renato Vallanzasca su un possibile complotto dei clan campani. Gli inquirenti hanno però rilevato che i reati ipotizzati risultano prescritti e che il tempo trascorso ha compromesso la possibilità di raccogliere nuovi riscontri probatori determinanti.

Le motivazioni dei magistrati sulla morte del ciclista

Nelle 150 pagine di verbale, la Procura evidenzia come la morte dell’atleta sia stata preceduta da un isolamento sociale iniziato proprio dopo la squalifica del 1999. La pm Foiera ha rilevato che Marco Pantani fu lasciato “oggettivamente solo” e non ricevette il supporto necessario dal team Mercatone Uno.

Tale condizione di vulnerabilità, secondo la ricostruzione della magistratura, avrebbe accelerato il declino umano e sportivo del corridore, culminato con il decesso avvenuto a Rimini nel 2004. L’autorità giudiziaria ha inoltre sottolineato che nessun componente della squadra del tempo ha fornito contributi decisivi durante l’ultima fase investigativa.

Le indagini hanno confermato che i controlli medici effettuati 26 anni fa furono eseguiti a sorpresa, discostandosi dalle prassi standard dell’epoca. Nonostante la gravità delle ipotesi su una presunta manomissione delle provette, la mancanza di testimonianze dirette e la scomparsa di protagonisti chiave hanno reso impossibile l’attribuzione di responsabilità penali specifiche.

La richiesta di archiviazione

L’inchiesta ha confermato che l’interesse della camorra per le gare ciclistiche era alimentato da un ritorno economico paragonabile a quello del calcio. La pm ha definito “inverosimile” il comportamento di alcuni testimoni che, interrogati su comunicazioni intercorse il giorno dell’esclusione del “Pirata”, hanno dichiarato di non ricordare i contenuti dei colloqui.

Questi elementi, pur considerati sospetti, non sono stati ritenuti sufficienti per formulare un’accusa sostenibile in giudizio contro i tre indagati inizialmente iscritti nel fascicolo. La decisione di chiedere l’archiviazione si basa quindi sull’insuperabile ostacolo del decorso temporale e sulla carenza di prove tecniche certe riguardanti la manipolazione dei campioni biologici.

La magistratura di Trento ha concluso il lavoro investigativo sottolineando come l’inadeguatezza delle istituzioni sportive del tempo abbia contribuito alla fine della carriera del campione. Spetterà ora al giudice per le indagini preliminari valutare l’istanza e decidere se porre fine definitivamente a questo filone d’indagine.