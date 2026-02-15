Marco Panzarasa estraneo ai fatti di Garlasco, le sue legali intervengono contro la "campagna diffamatoria"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il nome di Marco Panzarasa è ricomparso nelle ultime settimane, quando da un video YouTube è emersa la trascrizione di un’intercettazione tra Rita Preda e Gian Luigi Tizzoni in cui la madre di Chiara Poggi riferiva all’avvocato di aver trovato un biglietto con su scritto: “A uccidere è stato Marco“. Tizzoni si domandava: “Sarebbe Panzarasa?”, ma Preda specificava che il cognome non era riportato. Nonostante la confermata estraneità dell’amico di Alberto Stasi dalla vicenda, le insinuazioni non mancano. Per questo intervengono le sue legali con una nota in cui parlano di “gravi diffamazioni a suo danno”.

La nota delle legali di Marco Panzarasa

Ansa riporta una nota ricevuta da Orietta Stella e Cristina Castagnola, legali di Marco Panzarasa, in risposta alle insinuazioni sul conto del loro assistito a seguito del materiale inedito pubblicato su YouTube nelle ultime settimane.

Stella e Castagnola parlano di “ennesima campagna diffamatoria” nonostante la magistratura abbia stabilito che “ogni accostamento – anche indiretto – del nostro assistito al tragico evento costituisce una grave diffamazione a suo danno, fondata su fatti falsi, inventati e dolosamente distorti“.

In più, le due legali sottolineano che “è stata affermata la sua completa estraneità rispetto ai fatti delittuosi”, un’estraneità che “non è stata in alcun modo scalfita dalle nuove indagini attualmente condotte dalla Procura della Repubblica di Pavia“.

Gli accertamenti scientifici cui Marco Panzarasa si è sottoposto, inoltre, “hanno dato tutti esito negativo“, dunque la totale estraneità del loro assistito ai fatti è dimostrata anche da dati oggettivi.

Tutte le bugie su Panzarasa e la decisione delle legali

Più dettagli arrivano dall’Informatore Vigevanese. Le avvocate Stella e Castagnola elencano i punti principali che rappresenterebbero una diffamazione ai danni del loro assistito. È falso, ad esempio, che Panzarasa fosse in possesso di una bici da donna simile a quella vista la mattina del 13 agosto 2007 di fronte a casa Poggi.

È altrettanto falso che tra Panzarasa e Stasi vi fossero almeno 20 contatti quotidiani: gli accertamenti hanno stabilito che in 8 mesi tra i due amici erano intercorse 32 chiamate, ma soprattutto che dopo il delitto di Garlasco i loro contatti continuarono senza interrompersi, come invece erroneamente riportato.

Il padre di Panzarasa non gettò mai dei pc in discarica. Piuttosto si liberò di una stampante, un monitor e una tastiera che lo stesso padre utilizzava nel suo ufficio. Ancora, è falso che Panzarasa eliminò gli sms scambiati con Stasi dopo aver appreso del delitto e, infine, non corrisponde al vero la narrazione del rientro frettoloso di Panzarasa da Loano il 13 agosto 2007: il viaggio di ritorno a Garlasco era stato pianificato tempo prima.

Per tutti questi dettagli e per il rinnovato e infondato accostamento del loro assistito al delitto, Orietta Stella e Cristina Castagnola dichiarano che “attualmente sono al vaglio altri articoli, video e post pubblicati su diverse piattaforme social e per i quali si sta valutando di procedere” per difendere sia Marco Panzarasa che la sua famiglia.

Perché si accosta il suo nome al caso Garlasco

Come anticipato, le insinuazioni su Marco Panzarasa sono riemerse da quando su YouTube è spuntato un video con la trascrizione di un’intercettazione di una telefonata tra Rita Preda e Gian Luigi Tizzoni dell’8 ottobre 2007. La madre di Chiara Poggi riferiva all’avvocato di aver trovato un biglietto anonimo al cimitero, con su scritto: “A uccidere è stato Marco”. Tizzoni si domandava: “Sarebbe Panzarasa?”, ma Preda specificava che quel messaggio anonimo “non dice il cognome“.

Come da noi specificato in un precedente articolo, di Marco Panzarasa era già stato accertato l’alibi: mentre Chiara Poggi veniva uccisa lui si trovava a Loano, e sarebbe rientrato a Garlasco solamente nel pomeriggio dopo un breve weekend. Non può essere lui, quindi, il “Marco” riportato su quel biglietto misterioso.