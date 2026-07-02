Marco Pennesi trovato morto in casa a Civitanova Marche, sospetti sulla fidanzata: "Litigavano spesso"

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È stato trovato senza vita in casa, morto dissanguato e con ferite da arma da taglio e oggetti contundenti. La vittima è Marco Pennesi, 62 anni che viveva a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le dinamiche del delitto e individuarne il colpevole. L’ipotesi al vaglio è quella di un omicio al culmine di una violenta lite domestica.

Marco Pennesi trovato morto in casa

Tra il tardo pomeriggio e la serata di mercoledì 1 luglio, Marco Pennesi è stato rinvenuto senza vita nella propria abitazione di via Matteotti, a Civitanova Marche.

Secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati i vicini ad allertare i parenti, spaventati dalle urla provenienti dall’abitazione.

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A chiamare le forze dell’ordine è stato un cugino di Pennesi, proprietario dell’appartamento in cui Pennesi viveva assieme alla compagna.

Giunti sul posto, gli agenti della polizia hanno trovato il corpo del 62enne senza vita, a terra in mezzo a una pozza di sangue.

I rilievi del medico legale intervenuto sul posto hanno rinvenuto sulla salma segni di coltellate al braccio e ferite alla testa riconducibili a colpi inferti con un oggetto contundente.

Assieme a lui c’era la compagna

Al momento del ritrovamento, nell’abitazione era presente anche la compagna più giovane di Pennesi, in evidente stato di shock.

Poche ore prima, la donna aveva negato l’accesso in casa ai parenti del compagno, affermando che si trovasse in ospedale perché ferito.

Pare che la sera precedente al delitto, la Polizia fosse intervenuta nell’appartamento di via Matteotti a causa di una violenta lite tra la coppia.

“La coppia litigava spesso” ha raccontato al Corriere Adriatico uno dei parenti.

La donna, italiana di 30 anni, è stata accompagnata in Commissariato in stato catatonico e lì è stata ascoltata dagli inquirenti.

L’ipotesi di omicidio dopo una lite in famiglia

Una testata locale riporta che le telecamere di sicurezza non hanno rivelato nessuna persona entrare nel palazzo tra le ore 14:00 e le 18:00.

Seppur non si escluda ancora alcuna pista, l’ipotesi più probabile è che sia stata la compagna, al culmine di una violenta lite, ad aver ucciso Pennesi.

La Polizia Scientifica sta effettuando i rilievi all’interno dell’appartamento, alla presenza degli agenti della Squadra mobile di Macerata.

Gli omicidi in famiglia in Italia

Nel 2025, ripotano i più recenti dati del Ministero dell’Interno, sono stati 286 gli omicidi volontari consumatisi in Italia, di cui 128, pari al 44%, compiuti in ambito familiare/affettivo.

Gli omicidi commessi da un partner o un ex partner sono stati 71, uno in meno rispetto all’anno precedente. Si tratta di oltre la metà degli omicidi in famiglia.