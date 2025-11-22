Marco Pio Salomone ucciso a 19 anni a Napoli con un colpo di pistola in fronte, il racconto dell'agguato

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Omicidio a Napoli. Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa. Stando a una prima ricostruzione, nella notte il 19enne Marco Pio Salomone sarebbe stato centrato centrato da un proiettile in fronte in quello che sembra essere stato un vero e proprio agguato. Sul caso indaga la polizia.

Omicidio a Napoli, ucciso ragazzo di 19 anni

L’agguato è avvenuto nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 novembre a Napoli, nel quartiere Arenaccia.

Attorno all’una e mezza il 19enne sarebbe stato ferito a morte a colpi di arma da fuoco mentre si trovava in compagnia di amici in via Generale Francesco Pinto. Lo riporta Ansa.

Il giovane è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Cto, dove è morto alcune ore dopo per le gravi ferite riportate.

Morto Marco Pio Salomone

La vittima, riporta Il Mattino, è un ragazzo napoletano di 19 anni, si chiamava Marco Pio Salomone.

Il giovane era noto alle forze dell’ordine: nonostante la giovanissima età aveva diversi precedenti per reati legati allo spaccio di droga.

Il racconto dell’agguato

Stando a una prima ricostruzione, il 19enne si trovava a bordo di un’auto assieme ad alcuni amici quando qualcuno ha aperto il fuoco contro la vettura.

Marco Pio Salomone è stato centrato alla testa da un colpo di pistola. Il proiettile, secondo quanto accertato dai medici, è entrato e uscito dalla fronte.

Gli amici lo hanno subito portato al pronto soccorso dell’ospedale Cto, dove il 19enne è stato ricoverato in gravissime condizioni.

Poche ore dopo, verso le 9, è morto, nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo.

Le indagini

Sul caso stanno indagando gli agenti della Squadra mobile della Questura di Napoli.

Gli investigatori hanno effettuato sopralluoghi nel punto dove è avvenuto il ferimento mortale e ascoltato i ragazzi che si trovavano con la vittima.

Sono in corso accertamenti per verificare quanto da loro raccontato e chiarire quanto accaduto.

Alla base del delitto potrebbero esserci questioni di droga o una lite con una gang rivale.