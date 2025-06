Marco Poggi e la vacanza in Trentino quando è morta Chiara, spunta la foto e i genitori fanno chiarezza

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Le ultime indiscrezioni relative al caso Garlasco ipotizzavano che, il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, il fratello Marco non si trovasse in vacanza con i genitori. Rita e Giuseppe Poggi smentiscono le dicerie mostrando le foto che confermano che, mentre la sorella veniva uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco, il ragazzo si trovava assieme a loro in Trentino.

Le accuse contro Marco Poggi

Il settimanale Giallo ha pubblicato un’intervista inedita al titolare dell’albergo in cui la famiglia Poggi soggiornò nell’agosto del 2007.

L’albergatore racconta che “i coniugi avevano una stanza matrimoniale e Marco non era con loro”.

Secondo la testimonianza, a Falzes, in Trentino Alto-Adige, non vi era neppure l’amico del ragazzo, Alessandro Biasibetti.

Le parole dell’albergatore, interpellato per la prima volta sul caso Garlasco, hanno dato adito a ipotesi su un possibile coinvolgimento di Marco Poggi nell’omicidio della sorella.

In Trentino quando la sorella fu uccisa

Giuseppe e Rita Poggi, genitori di Chiara e Marco, hanno deciso di intervenire per dissipare ogni dubbio riguardante il figlio.

ANSA Rita e Giuseppe Poggi

Ospiti di Quarto Grado, hanno raccontato di essersi “dedicati a recuperare ogni singola fotografia scattata quel giorno, il 13 agosto, per dimostrare una volta per tutte che nostro figlio era con noi”.

Al conduttore Gianluigi Nuzzi, la coppia mostra una foto, scattata proprio il giorno dell’omicidio, dove si vede Marco in montagna, al fianco del padre.

“Così smentiamo anche questo con documentazioni, che non è solo la nostra parola. – affermano i Poggi – Così mettiamo a tacere un po’ tutti”.

A confermare la versione dei Poggi anche la madre di Alessandro Biasibetti, amico di Marco e dell’indagato Andrea Sempio. “Io posso testimoniare con assoluta certezza che erano tutti e tre lì con me” ha dichiarato la donna.

Lo sfogo dei genitori di Chiara

Nel corso della trasmissione, la madre di Chiara Poggi ha confidato di provare “enorme amarezza” di fronte ai gossip degli ultimi tempi.

“Chi ha scritto queste cose non ha alcun senso del pudore”: così la donna si scaglia contro le indiscrezioni, spesso fasulle, della stampa.

Già nel comunicato diffuso dai legali Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, si denunciava la “volontà di vendere falsi scoop sulla pelle delle persone coinvolte”.

Rammaricandosi di fronte al mancato intervento della Procura di Pavia “di fronte alle innumerevoli falsità che leggiamo ogni giorno, su iniziativa di soggetti privi di qualsiasi scrupolo”.