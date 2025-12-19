Marco Poggi non voleva Alberto Stasi in aula per l'incidente probatorio, attacco di De Rensis e Bocellari

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha assistito in aula al Tribunale di Pavia all’udienza dell’incidente probatorio della nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. L’avvocato di Marco Poggi aveva però chiesto al giudice che Stasi venisse fatto uscire. I legali di Stasi, De Rensis e Bocellari, parlano di una richiesta “poco elegante”, affermando che è un diritto di Stasi partecipare all’udienza, “come lo è non esserci per Sempio”.

Garlasco, Alberto Stasi all’incidente probatorio

Giovedì 18 dicembre si è tenuta l’udienza sull’incidente probatorio nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

A sorpresa, al Tribunale di Pavia si è presentato Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, mentre era assente l’indagato Andrea Sempio.

ANSA Giada Bocellari e Antonio De Rensis, legali di Alberto Stasi

In aula erano presenti tutte le parti in causa: la Procura, i legali di Andrea Sempio e di Alberto Stasi e quelli della famiglia Poggi.

Accompagnato dai suoi legali, Antonio De Rensis e Giada Bocellari, Stasi ha assistito all’udienza, ultimo atto dell’incidente probatorio.

Marco Poggi non voleva Alberto Stasi in aula

Non tutti però erano d’accordo sulla presenza di Alberto Stasi in aula.

L’avvocato di Marco Poggi – fratello di Chiara – Francesco Compagna ha chiesto al giudice che Stasi venisse allontanato dall’aula durante l’udienza, in quanto non è persona offesa né indagata.

La giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli ha però respinto la richiesta, indicando Stasi come “persona interessata”.

Alla richiesta non si è unito Liborio Cataliotti, uno dei legali di Andrea Sempio.

Pur sorpreso dalla presenza di Stasi, l’avvocato non si è opposto “perché si è trattato di una presenza, sia pur passiva, di chi è interessato all’espletamento della prova”, come ha dichiarato ai cronisti al termine dell’udienza.

L’attacco di De Rensis e Bocellari

Intervenendo a Ore 14 Sera su Rai 2, l’avvocata di Stasi, Giada Bocellari, ha definito “poco elegante” la richiesta della difesa di Marco Poggi di farlo uscire dall’aula.

“Abbiamo ritenuto opportuno seguire la sua volontà“, ha spiegato la legale, ricordando che Stasi “ha sempre seguito tutte le udienze del suo processo, è legittimato a rimanere in aula”.

“Non ha un divieto di parlare, né deve chiedere autorizzazione,” ha detto Bocellari.

“Non lo riteniamo opportuno – ha aggiunto – in questa fase così delicata, è solo un suo diritto esserci in udienza, come lo è non esserci per Sempio”.

“Voglio manifestare tutta la mia stima e la mia gratitudine” alla gip Garlaschelli, ha detto, sempre a Ore 14 sera, l’altro legale di Stasi, Antonio De Rensis, “perché ha dimostrato ancora una volta la sua capacità e il coraggio”.

“Bisogna riconoscere che l’avvocato Cataliotti non si è associato alla richiesta fatta”, ha aggiunto De Rensis, “questo è il comportamento di un avvocato a cui interessano i contenuti”.

Chiuso l’incidente probatorio

Con l’udienza di ieri con tutte le parti in causa e le relazione dei periti si è chiuso l’incidente probatorio su Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Ora l’inchiesta entra in nuova fase, molto probabilmente nei prossimi giorni la procura di Pavia presenterà la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio.