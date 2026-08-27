Marco Ratto disperso dopo l'alluvione in Nepal, chi è l'orafo di Rapallo che era in vacanza in solitaria

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Marco Ratto risulta disperso dopo l’alluvione che ha colpito il Nepal. Cinquantenne, di Rapallo, è un orafo che era in vacanza, da solo, nelle zone al confine tra Nepal e Tibet in cui, a causa dell’alluvione, hanno perso la vita oltre 300 persone, mentre di altre 1300 non si hanno più tracce. Apprensione nella famiglia dell’uomo, molto noto nel comune in provincia di Genova.

Disperso Marco Ratto

Ore di apprensione a Rapallo, Genova, per Marco Ratto, orefice cinquantenne disperso in Nepal. L’uomo si trovava proprio nelle zone in cui si è verificata un’alluvione che ha provocato centinaia di morti e dispersi.

Era da solo in un viaggio che era iniziato circa dieci giorni prima. La sua famiglia ha perso i contatti con lui, della sua vicenda si sta occupando anche la Farnesina.

ANSA

Cinquantenne italiano disperso dopo l’alluvione

Secondo il Secolo XIX, il 50enne si trovava nella zona di Gyirong al confine tra Nepal e Tibet proprio quando questi luoghi sono stati colpiti dalla violenta esondazione del fiume Bhote Koshi, legata al crollo di un ghiacciaio. Al momento, comunque, non ci sono elementi certi che permettano di ricostruire cosa sia accaduto a Ratto o dove si trovi ora.

Ratto era in uscita dal Nepal verso il Tibet ma nelle ultime ore non ha dato notizie alla sua famiglia o ad altri. Come detto, aveva intrapreso un viaggio in solitaria dieci giorni prima, viaggio che aveva in programma 12 mesi fa ma che aveva poi rimandato a causa di un infortunio.

Pochi giorni dopo Ferragosto, l’uomo era partito con un tour operator internazionale. L’agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti con loro, informazione ribadita anche dall’agenzia nepalese alla famiglia.

Chi è l’orafo di Rapallo

Appassionato di trekking e montagna, Ratto è molto conosciuto a Rapallo poiché la sua famiglia è titolare da generazioni di un negozio di orologeria e oreficeria nel centro della cittadina. Negozio, dove lavora anche la sorella, che risulta ora chiuso. C’è grande apprensione in seno alla sua famiglia per le sue sorti. Dalla sorella ai nipoti, fino alla sua compagna, tutti attendono notizie del loro caro. Parlando all’Ansa, Andrea Bernardin, il cognato, marito di sua sorella, ha detto: “Siamo sgomenti e senza parole. Siamo in contatto con la Farnesina ma al momento non abbiamo notizie. Marco si trovava proprio in quella zona”.

All’Adnkronos, la sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci, ha aggiunto: “Stiamo monitorando la situazione e speriamo che si tratti di un problema di comunicazioni. Siamo tutti molto preoccupati. Stiamo cercando di essere vicini alla famiglia in tutti i modi possibili perché, come si può immaginare, queste sono situazioni molto difficili e dolorose. Abbiamo sentito il ministro Tajani e cercato di sollecitare affinché venga inviata la Protezione civile, così come è stato fatto in altre situazioni critiche d’emergenza”.

Infine, Carlo Bagnasco, ex sindaco di Rapallo e amico d’infanzia di Marco Ratto, ha commentato così: “Io credo e spero tantissimo che Marco sia in salvo. Marco è mio coetaneo quindi praticamente ci conosciamo da tutta la vita, è un lavoratore instancabile, appassionato di orologi e del suo mestiere. Ma è anche un viaggiatore e grande sportivo. L’ultima volta l’ho sentito 15 giorni fa, proprio prima che partisse. È una persona talmente gentile che mi ha telefonato per avvertirmi che avevo lasciato il finestrino dell’auto aperto”.

Cos’è successo in Nepal

L’alluvione in Nepal sta assumendo sempre più i contorni di una vera tragedia. Il bilancio di dispersi e vittime è in continuo aggiornamento: i morti a ora sarebbero 362 mentre oltre 1.300 persone risultano disperse, come comunicato dall’agenzia del Nepal per la gestione delle emergenze. Secondo l’US Geological Survey, l’ alluvione sarebbe stata causata da “un crollo glaciale e una colata detritica” che hanno portato a “conseguenti impatti catastrofici a valle”.

Secondo l’unità di crisi della Farnesina che lavora a stretto contatto con il consolato generale d’Italia a Calcutta e il consolato onorario a Kathmandu, e con le agenzie di viaggio coinvolte, finora sono tre gli italiani dispersi di cui si ha conferma. Oltre a Marco Ratto, non si hanno notizie di una coppia italo-svizzera mentre gli italiani Valentina Piccinini e Stefano Lotumulo sono tra i 27 turisti tratti in salvo.

Restano almeno 517 i turisti con cittadinanza straniera che invece sono ancora irreperibili a più di 24 ore dalla tragedia. Tra loro 178 indiani, 100 cinesi, 65 statunitensi, 53 ucraini, 51 malesi, 35 australiani, 33 britannici e 25 canadesi, 9 cittadini di Singapore, 8 tedeschi e 8 russi.