Marco Ratto, Patrizia Marziale e Luca Barachini dispersi dopo l'alluvione in Nepal, il bilancio dei morti

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I tre italiani Marco Ratto, Patrizia Marziale e Luca Barachini sono ancora nell’elenco dei dispersi dell’alluvione in Nepal, intanto il bilancio dei morti ha superato le mille vittime. Le violente inondazioni e frane hanno distrutto interi villaggi, infrastrutture e valichi di confine.

Il bilancio di morti e dispersi in Nepal

Il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, secondo i numeri delle autorità locali, è salito a 987. A cui si aggiungono le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet secondo i dati ufficiali.

Il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia ha quindi superato la quota mille. Ma restano ancora migliaia i dispersi.

ANSA

Secondo l’autorità nazionale nepalese per la gestione dei disastri, ripresa dalla Cnn, le persone disperse in Nepal sono al momento 3.916. Stando ai dati ufficiali delle autorità cinesi, in Tibet risultano disperse 546 persone.

Sono quindi almeno 4.462 le persone di cui non si ha notizia dopo le inondazioni su entrambi i lati della frontiera, tra cui i tre italiani.

Le ricerche tra tunnel sotterranei

Tra i dispersi ci sono anche 933 operai che i soccorritori stanno cercando, provando a farsi strada tra i tunnel sotterranei delle stazioni idroelettriche della zona.

Le squadre di emergenza hanno trovato diversi passaggi ostruiti dal fango, riporta la France Presse, e la Bbc fa sapere che per tentare di aprire dei varchi e raggiungere le gallerie vengono usate anche delle cariche esplosive, mentre alcuni soccorritori si calano dentro i tunnel dall’alto con le corde.

Le ricerche di possibili sopravvissuti vanno avanti senza sosta e alle operazioni partecipano anche soccorritori da India, Cina e Corea del Sud. Secondo le autorità nepalesi, sono 279 le persone tratte in salvo nei giorni scorsi dai tunnel dei diversi impianti idroelettrici: la maggior parte di loro si trovava nelle gallerie della stazione “Upper Trishuli-1”.

In Nepal, diversi corpi ritrovati tra le valli dell’Himalaya non sono stati ancora identificati e vengono sepolti dopo il prelievo di campioni di Dna affinché si possa risalire a chi fossero, riportano i media internazionali.

Secondo la Croce Rossa, sono almeno 93.000 le persone colpite dalle inondazioni e sono “molte” le abitazioni che “sono state distrutte o gravemente danneggiate”.

Il messaggio della famiglia di Marco Ratto

La famiglia di Marco Ratto, l’orafo disperso nell’alluvione in Nepal, ha consegnato un messaggio alla sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci.

“Siamo stati profondamente toccati dall’affetto che tutta Rapallo ci ha dimostrato in questo momento difficilissimo”, hanno scritto.

“L’apprensione e il dolore – hanno spiegato – ci hanno portato a cercare uno spazio di intimità e di raccoglimento, in attesa che le ricerche, le dichiarazioni e gli accertamenti ufficiali facciano il loro corso. È una fase che durerà a lungo e che dobbiamo affrontare cercando di costruire una nuova normalità, compatibilmente con l’incertezza. Per questo ci asterremo da ulteriori dichiarazioni sulla vicenda di Marco, consapevoli che dobbiamo aspettare e, nel frattempo, provare a riprendere da dove abbiamo lasciato, in modo nuovo”.

Chi sono i dispersi italiani

Patrizia Marziale e Luca Barachini hanno entrambi 52enni e sono italo-svizzeri, residenti a Lugano.

Stavano affrontando un viaggio di dodici tappe da Lhasa a Kathmandu. Il loro ultimo contatto risale a mercoledì, quando hanno inviato un video ai familiari poco prima che la piena fluviale travolgesse la valle fluviale al confine tra Nepal e Tibet.

Marco Ratto è un gioielliere di 50 anni, originario di Rapallo e appassionato di trekking. Si trovava da solo in Nepal, per un itinerario di montagna.

Aveva trascorso la notte del 25 agosto nel villaggio di Timuré con altri tre turisti stranieri.