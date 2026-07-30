Marco Rizzo pronto a fondare un nuovo partito, potrebbe allearsi con Futuro Nazionale di Vannacci

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Il coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare Marco Rizzo non si è presentato al congresso del suo stesso partito ed è stato messo in minoranza. Il presidente, Francesco Toscano, ne ha chiesto le dimissioni. Rizzo sta tentando di avvicinarsi a Futuro Nazionale di Vannacci e, su YouTubre, ha pubblicato un nuovo “manifesto politico” che sembra suggerire la possibile fondazione di un nuovo partito.

Il congresso di Democrazia Sovrana e Popolare ha messo Marco Rizzo in minoranza

L’assenza di Marco Rizzo dal congresso di Democrazia Sovrana e Popolare ha causato una reazione molto dura da parte di Toscano, che ha dichiarato:

All’indomani del congresso che ha visto riunirsi oltre 500 persone per ribadire una linea politica che conferma le nostre intenzioni iniziali, arriva la fuga di Marco Rizzo. Attendiamo le sue dimissioni formali e di tutti coloro che hanno già pubblicamente aderito al suo ennesimo nuovo progetto politico.

ANSA

Rizzo non ha commentato le parole di Toscano, con cui aveva prima promosso la lista Italia Sovrana e Popolare, che aveva preso l’1,2% alle elezioni del 2022, e poi aveva fondato, nel 2024, il partito Democrazia Sovrana Popolare.

L’avvicinamento di Marco Rizzo a Vannacci e il nuovo partito

Da diverse settimane, però, Rizzo si sta avvicinando a Roberto Vannacci e a Futuro Nazionale: “Come sento gli altri Certo però che Vannacci mi interessa. Un generale che dice no alla guerra mi piace” ha dichiarato.

Rizzo ha anche pubblicato, sul proprio canale YouTube, un “manifesto politico” che accenna alla possibilità di fondare un nuovo partito.

“Noi dobbiamo impegnarci per l’Italia del domani. L’Italia del domani è uno slogan che però può anche contenere l’idea di un partito” dice nel video.

“La sinistra che conoscevo io non c’è più o è talmente cambiata da rendermi estraneo” ha spiegato Rizzo nella sua biografia, riguardo alla sua parabola politica.

Chi è Marco Rizzo

Rizzo è nato nel 1959, è stato militante del Partito Comunista Italiano fino al suo scioglimento e ha poi partecipato alla fondazione dei principali eredi di estrema sinistra del Pci: Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani.

Nel 2009 ha poi fondato un proprio partito, chiamato semplicemente Partito Comunista, di cui è stato segretario fino al 2023, quando è poi passato a occuparsi di Democrazia Sovrana Popolare.

In carriera è stato deputato per tre legislature, tra il 1994 e il 2004, ed è poi stato eletto al Parlamento Europeo tra il 2004 e il 2009.