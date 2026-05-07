Marco Rubio a Roma, l’arrivo in Vaticano per l’udienza con Papa Leone XIV
L'arrivo nel Cortile di San Damaso poco dopo le 11. Rubio incontrerà il Pontefice e il Segretario di Stato Vaticano, card. Pietro Parolin
Il Segretario di Stato americano Marco Rubio è giunto questa mattina in Vaticano per un incontro ufficiale con Papa Leone XIV e con il Segretario di Stato Vaticano, card. Pietro Parolin. Il corteo che lo ha scortato, ha attraversato via della Conciliazione ed è entrato dall’Arco delle Campane intorno alle 11:10. Ad accoglierlo, nel Cortile di San Damaso, c’erano il Prefetto della Casa Pontificia, monsignor Petar Rajic, e il vigereggente padre Edward Daniang Daleng. L’arrivo in Vaticano della delegazione americana è avvenuto pochi secondi dopo l’uscita del premier polacco Donald Tusk, che aveva appena incontrato il Pontefice.