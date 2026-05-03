Marco Rubio dal Papa a Roma per ricucire i rapporti con il Vaticano, possibile un incontro con Giorgia Meloni

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Marco Rubio vola in Italia per rimediare all’attacco al Papa di Donald Trump. Il segretario di Stato Usa sarà in visita a Roma per incontrare Leone XIV, prima di un vertice con diversi esponenti del Governo italiano, a partire dal ministri degli Esteri Antonio Tajani. Incontri che servirà a ricucire lo strappo tra Stati Uniti e Vaticano, in cui è rimasta coinvolta anche Giorgia Meloni.

L’arrivo di Marco Rubio a Roma

Rubio arriverà nella Santa Sede nella giornata di giovedì 7 maggio per portare un ramoscello d’ulivo a Papa Prevost, dopo che Donald Trump aveva definito “debole” sulla criminalità e “pessimo” in politica estera, a causa delle divergenze di vedute con il Pontefice sulla guerra in Iran.

Un attacco senza precedenti che aveva costretto anche la prima ministra italiana Giorgia Meloni a prendere le difese del Papa, dissociandosi dall’alleato. “Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”, era stata quindi la reazione di Trump alla posizione della premier, sancendo la prima vera crisi tra i due leader.

ANSA

La visita al Papa e il vertice con Tajani

Come ricostruito dall’Ansa, da settimane i pontieri delle due sponde dell’Atlantico, tra cui ambasciatore Usa in Italia Tilman J.Fertitta e l’omologo a Washington Marco Peronaci, lavorano a rasserenare i toni, e l’arrivo di Marco Rubio a Roma va in questa direzione.

Dopo il colloquio con il Papa e l’omologo Pietro Parolin, il segretario di Stato è atteso alla Farnesina per incontrare il ministro Antonio Tajani, prima di una colazione di lavoro a Villa Madama, alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto e allargata probabilmente ad altri esponenti del Governo.

L’incontro con Giorgia Meloni

Al momento, tra gli incontri a Roma non risulterebbe in agenda quello con Giorgia Meloni. Ma da Palazzo Chigi non si esclude che la premier possa incontrare Marco Rubio nella giornata di venerdì 8 maggio.

Stando a indiscrezioni di stampa, il segretario di Stato americano avrebbe espresso la volontà di “incontrare” la presidente del Consiglio e, secondo quanto appreso da Ansa, lo staff della premier avrebbe sottolineato come non ci siano ragioni per non organizzare il faccia a faccia.

Nello stesso giorno dell’annuncio dell’arrivo di Rubio in Italia, Donald Trump ha rilanciato sul social Truth un’intervista di Matteo Salvini al sito statunitense Breitbart.

Nell’intervista rilasciata al sito di estrema destra a febbraio, il vicepremier leghista rivolgeva al presidente Usa diversi elogi, che il tycoon è sembrato apprezzare.