Marco Santin della Gialappa's nella bufera per le parole sul genocidio a Gaza: "7 ottobre e Hamas ca***te"

“Ma che dici? Scemo!”, con queste parole uno spettatore ha apostrofato Marco Santin, voce storica del trio Gialappa’s Band, durante un intervento del conduttore in cui si parlava del genocidio a Gaza. A scatenare il dissenso è stata una frase usata da Santin contro Israele, quando ha detto che l’attacco di Hamas del 7 ottobre sarebbe stato un pretesto per Tel Aviv per “prendersi la terra”. Alle parole di protesta di un uomo tra il pubblico il comico ha risposto: “Vai a studiare! Tu pensi che sia iniziato tutto il 7 ottobre? È dal 1946 che viene massacrato il popolo palestinese“.

Le parole di Marco Santin sul genocidio

Come ricostruisce il Corriere della Sera l’episodio risale al 1° agosto. Marco Santin, 63 anni e storica voce della Gialappa’s Band, era ospite dell’evento Cabaret Amore Mio a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Il noto conduttore si è lasciato andare in una lunga digressione sul genocidio in corso a Gaza.

In primo luogo Santin ha criticato la posizione dell’Italia: “Gli unici imbecilli che non prendono una posizione siamo noi italiani” nonostante la “questione orripilante che sta succedendo a Gaza”.

Secondo Santin il genocidio “non può essere un argomento divisivo, perché di fronte a una cosa di questo tipo non ci può essere ‘io sto di qua, io sto di là'” perché “non sono due squadre di calcio”. È dunque urgente fare qualcosa, ha continuato il conduttore, almeno per evitare di “essere ricordati sui libri di storia tra 40 anni come gli imbecilli che non hanno fatto niente mentre c’era il massacro di un popolo“.

Infine, la frase che ha scatenato la bufera: “Il 7 ottobre, Hamas, sono tutte ca**ate“, ha detto Santin sostenendo che l’attacco di Hamas sarebbe stato un pretesto per Israele di “conquistare la terra”.

Gli insulti di uno spettatore

Dopo l’esternazione di Hamas dal pubblico del festival si è alzato l’urlo di protesta di uno spettatore. “Ma che ca**o dici? Scemo!“. Santin non si è perso d’animo e lo ha invitato a farsi vedere, alzarsi e a raggiungere il palco. Lo spettatore ha continuato ad inveire contro il comico, che gli ha chiesto: “Tu pensi che sia partito tutto il 7 ottobre?”, “ma certamente”, gli è stato risposto.

Quindi Santin ha replicato: “Certamente no, vai a studiare. Dal 1946 che viene massacrato il popolo palestinese”. Lo spettatore, infine, ha ribattuto dicendo accusando il conduttore di leggere “solo le fonti di Hamas, con gli amici tuoi” e aggiungendo che “non sono venuto qui per sentire il pippone tuo”.

Santin, quindi, ha concluso: “Ti ridò i soldi del biglietto, senza problemi”.

Il commento di Andrea Scanzi

Domenica 24 agosto Andrea Scanzi, dai suoi profili social, ha condiviso il filmato con l’intervento di Marco Santin e ha tessuto le lodi al conduttore, sottoscrivendo ogni sua parola.

Nello stesso tempo Scanzi ha indicato come “il solito caso umano” il contestare, come considera “perfetto come parlamentare di Lega, Fratelli d’Italia o Italia Viva” liquidando il suo intervento come “il solito nulla contenutistico dei soliti consumatori abusivi d’ossigeno“.

La contestazione di Luigi Marattin

Di parere opposto è Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberaldemocratico, che su X ha lodato lo spettatore: “Onore all’unico, isolato spettatore che non si è adeguato alla narrazione prevalente, non ha avuto paura di protestare a viso aperto e ha detto ad alta voce le sole parole possibili”.

Il genocidio in corso a Gaza da tanti anni divide il mondo della politica, della cultura e dell’intrattenimento. In quest’ultimo caso, ad esempio, recentemente Jovanotti è stato sommerso di critiche per un discorso pronunciato durante un concerto: “Non ho niente di intelligente da dire su quello che sta succedendo. E siccome non ho niente di intelligente da dire, non dico niente. Prego, spero e mi auguro che questa follia ci insegni qualcosa”.

Il suo intervento, durante il quale Lorenzo Cherubini ha dimostrato di non avere alcuna intenzione di prendere posizione contro un massacro in atto, ha sollevato grandi perplessità tra il suo pubblico e altre penne illustri. Pablo Trincia, ad esempio, sui social gli ha dedicato un post: “Ora capisco che quel ‘Il mio nome è Mai Più’ che cantavi oltre un quarto di secolo fa era solo una frase priva di significato”.