Marco Savatteri, l’intervista al regista: “All’arte gli anni di gioventù ma ogni volta ricomincio a volare”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono spettacoli che si misurano con il numero degli spettatori e altri per i quali i numeri, a un certo punto, diventano quasi un problema secondario. Perché mille persone raccolte prima dell’alba nella Valle dei Templi raccontano certamente un successo, ma non spiegano fino in fondo perché qualcuno decida di mettere la sveglia nel cuore della notte per andare incontro a dèi che appartengono a storie vecchie di millenni. Il Risveglio degli Dei di Marco Savatteri è arrivato alla sua decima edizione portandosi dietro proprio questa contraddizione: guarda ostinatamente all’antico e, nel frattempo, è diventato un fenomeno contemporaneo. Il pubblico arriva anche dall’estero, i video dello spettacolo attraversano i social, le musiche viaggiano sulle piattaforme digitali. Eppure il centro resta lì, tra le pietre della Valle dei Templi, mentre la notte cede lentamente il posto al sole. Marco Savatteri, agrigentino, autore, regista, compositore e produttore, quel progetto lo ha visto crescere insieme a sé. E forse è proprio questo il punto più interessante. Dieci anni sono abbastanza per trasformare un’intuizione artistica in una produzione imponente, ma anche per scoprire quanto costa, personalmente, continuare a inseguirla. Perché dietro gli dèi ci sono uomini. Dietro il rito ci sono prove, investimenti, rinunce, notti di lavoro, artisti e maestranze. E dietro il regista c’è un uomo che, in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, ammette di aver sacrificato all’arte una parte della propria giovinezza, che si definisce caotico, che preferisce costruire un personaggio insieme all’attore piuttosto che consegnargli subito un copione e che, dopo dieci edizioni, rifiuta l’idea di essere “arrivato”. Anzi, parlando con Marco Savatteri si scopre che Il Risveglio degli Dei è forse meno interessato agli dèi di quanto sembri. Icaro, Cassandra, Ares, la guerra di Troia diventano strumenti attraverso i quali interrogare il presente: la guerra, la crisi ambientale, la tracotanza dell’uomo, la difficoltà di essere coerenti persino con i valori che si portano sul palcoscenico. E allora l’alba che ogni volta conclude lo spettacolo smette di essere soltanto una formidabile scenografia naturale. Diventa un personaggio, come la definisce lo stesso Marco Savatteri, ma anche una domanda. Dopo dieci anni trascorsi a risvegliare gli dèi, che cosa resta ancora da risvegliare? Da qui è cominciata la nostra conversazione con Marco Savatteri.

Il Risveglio degli Dei. Si è conclusa la decima edizione. Se torna con la mente alla prima alba di dieci anni fa, quanto è distante lo spettacolo che immaginava allora da quello che vediamo oggi, ammesso che questa distanza esista?

“La distanza non sta nell’immaginazione, ma nella realizzazione, perché in questi dieci anni abbiamo cercato di concretizzare ciò che l’immaginazione desiderava già, ma che allora non potevamo ancora permetterci. Abbiamo dovuto conquistarlo passo dopo passo, sacrificio dopo sacrificio, investimento dopo investimento, grazie anche a una partecipazione sempre maggiore da parte del pubblico e, naturalmente, al sostegno dell’Ente Parco. Questo ci ha dato il privilegio e la possibilità di assecondare la fantasia, l’immaginazione e quel desiderio di vivere e far rivivere il mito nel corso di una notte speciale. Va detto, inoltre, che dieci anni fa l’opera teatrale era stata concepita come una performance immersiva. L’idea dell’alba è arrivata successivamente, qualche anno più tardi”.

Come è nata l’idea dell’alba?

“È nata grazie a CoopCulture, che per anni è stata partner del progetto, e in particolare a Leonardo Guarneri, che all’epoca lavorava per CoopCulture. Un giorno mi propose di organizzare lo spettacolo all’alba e accettai con entusiasmo. Da quel momento cominciai a trasformare l’alba stessa in un personaggio teatrale, che recitava, e recita tuttora, insieme agli attori e fa la sua comparsa con il dio Apollo. Per questo gli spettacoli vengono coordinati e cadenzati in base al sorgere del sole e, di volta in volta, l’orario di inizio viene modificato proprio per seguire il disco solare che appare sulla Valle dei Templi. Anche alcune battute sono dedicate espressamente a quel momento”.

Questa edizione è stata particolarmente significativa ed è stata caratterizzata da numeri importanti: circa mille spettatori a ogni replica, un pubblico anche internazionale e risultati rilevanti sui social e su piattaforme come Spotify.

“Su Spotify adesso siamo ben oltre i duecentomila ascolti. È un risultato che mi fa particolarmente piacere perché non sono un musicista famoso, né su Spotify né altrove. Sapere che il disco sia stato ascoltato e continui a esserlo, che le canzoni vengano cantate e reinterpretate, è una grande soddisfazione. Riceviamo cover da ogni parte del mondo. E quando dico da ogni parte del mondo, intendo davvero luoghi lontanissimi. Restiamo sorpresi nel vedere da dove provengano gli ascolti e, soprattutto, i messaggi che riceviamo”.

Al di là dei dati, che sono certamente oggettivi ma non rappresentano necessariamente un indice di qualità, qual è il risultato di questa edizione che l’ha maggiormente sorpreso e che non si aspettava alla vigilia?

“Innanzitutto, proprio la distanza dei luoghi di provenienza degli spettatori. Mai come quest’anno abbiamo registrato la presenza di persone arrivate persino dal Sud America, dalla Cina e dalla Polonia appositamente per assistere allo spettacolo. Purtroppo, devo anche sottolineare che molte di loro sono rimaste ad Agrigento soltanto per il tempo necessario ad assistere alla rappresentazione. È un aspetto sul quale, attraverso una visione maggiormente condivisa, si potrebbe lavorare. Si potrebbe pensare, per esempio, di inserire lo spettacolo all’interno di un programma più ampio, così da offrire ai visitatori ulteriori occasioni per prolungare la permanenza. Questo, però, riguarda maggiormente l’ambito turistico e coinvolge gli enti e le altre realtà del territorio. Da parte mia, c’è stato un enorme stupore, accompagnato da una grande felicità, nel vedere spettatori arrivare con entusiasmo da diverse parti del mondo. A questo si aggiunge la gioia di percepire come il pubblico, nel corso di questi dieci anni, abbia maturato una partecipazione a questa esperienza quasi fosse realmente parte di un rito collettivo. Sedersi sotto il tempio, osservare il silenzio lungo la Via Sacra: nel tempo si è formato un pubblico particolare, quasi un pubblico dell’alba. Da parte di tutti c’è stato un rispetto profondo, al punto che, all’inizio dello spettacolo, si ha realmente la sensazione di trovarsi di fronte a un rito pagano”.

Le chiedo allora un piccolo esercizio di presunzione. Secondo lei, quali sono le reali ragioni di questo successo?

“Indubbiamente conta il fatto che la Valle dei Templi sia un patrimonio e un luogo unico al mondo. Da parte nostra, credo ci sia la capacità di lasciarla esprimere attraverso la musica e il teatro senza mai sovrastarla, ma onorandola, abbracciandola e raccontandola. Partiamo dalle pietre antiche, dai raggi del sole, dalla nostra storia e dall’eredità che ci è stata consegnata. Tutto questo senza voler mai ridurre lo spettacolo a un esercizio puramente estetico, spettacolare o altisonante. Anche gli elementi più eclatanti, come la danza delle Baccanti con il seno scoperto, la presenza delle vacche o la battaglia tra Ettore e Achille, nascono da precise scelte drammaturgiche compiute per raccontare il mito, non per suscitare semplicemente lo stupore degli spettatori”.

US: Giulia Mormino

In questi dieci anni, naturalmente, non è cambiato soltanto lo spettacolo. È cambiato profondamente anche lei, sia come uomo sia come regista. Qual è il cambiamento più importante che riconosce in se stesso?

“Ho compreso che, dopo tanti anni trascorsi, come artista, a cercare di ‘conquistare il mondo’, cioè ad abbracciarlo attraverso il mio messaggio e la mia arte, le risposte che cercavo erano altrove. Credo sia ciò a cui aspirano molti artisti: riuscire a comunicare al maggior numero possibile di persone la propria visione della realtà o della fantasia. E dietro ogni artista si nasconde anche, in qualche misura, l’utopia di poter cambiare quel mondo. La scoperta più grande e sorprendente, però, è stata comprendere che le risposte che cercavo fin da bambino erano a casa mia: nella Valle dei Templi, ad Agrigento, nel Teatro Pirandello, nei luoghi in cui ho avuto l’onore e il privilegio di poter lavorare”.

Dice di aver trovato le risposte a casa sua: ma quali erano le domande?

“La domanda era questa: come posso, attraverso la mia musica e le mie parole, raccontare il mondo in cui credo, quello che vorrei e ciò che sono e sento? Come posso condividere la mia musica e far sì che diventi il sentimento comune di qualcun altro, che si tratti di una sola persona o di milioni di persone?”.

Nietzsche diceva che bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante. Se, in questo caso, la stella danzante è Marco Savatteri, quale caos aveva dentro di sé per scegliere questo percorso artistico? E l’arte è riuscita a colmarlo?

“Credo che ogni artista sia un grande osservatore della realtà e, al tempo stesso, un pessimo osservatore di se stesso. Questo genera inevitabilmente dei conflitti. Penso che noi artisti interroghiamo continuamente il mondo in cui viviamo e cerchiamo, a tutti i costi, delle risposte che non riguardino soltanto noi stessi, ma anche le persone che ci circondano e, più in generale, il mondo in cui viviamo. Proseguo con gli stessi criteri: mantengo la voce dell’intervistato, ma elimino intercalari, ridondanze e ripetizioni, correggendo anche i passaggi in cui il pensiero risulta sintatticamente poco nitido. Da sempre, per esempio, sono molto sensibile al mondo animale e vegetale, più in generale alla natura. E il caos deriva sicuramente anche dal fatto che non condivido la direzione intrapresa dall’umanità nella distruzione del pianeta in cui vive. Una distruzione letterale. I fenomeni climatici degli ultimi tempi stanno dimostrando che, al di là di complottismi e retorica, la tracotanza dell’uomo, come ci insegna il mito greco, ha davvero superato ogni limite. A questo si aggiunge il fatto che abbiamo illegittimamente e ingiustamente schiacciato non soltanto milioni di altre vite meno fortunate delle nostre, che non appartengono all’asse privilegiato del potere mondiale, ma anche milioni di specie animali e vegetali. C’è dunque qualcosa che effettivamente non funziona nel genere umano. E Il Risveglio degli Dei indaga proprio la decadenza e la perdita di questa età dell’oro, raccontando un’umanità che vuole volare come Icaro, ma che, accecata dalla propria tracotanza, finisce per precipitare. Forse è anche questo il grido degli artisti. Il mio, certamente, è un invito a fermarci prima di bruciarci le ali e cadere in mare”.

Oltre a quelli che potremmo definire diritti ambientali, nello spettacolo non c’è anche il desiderio di portare avanti una battaglia in nome dei diritti civili?

“Assolutamente sì. Si parla della guerra degli esseri umani. L’Iliade e la guerra di Troia diventano l’archetipo di questo sentire umano, di questo dio Ares che ci possiede e di cui ci nutriamo, una divinità che sembra non saziarsi mai del nostro desiderio di divisione e separazione. La guerra vissuta da Cassandra e narrata da Ermes diventa allora un mezzo per riflettere su tutto il dolore del mondo: quello che l’essere umano riesce a provocare, quello che riesce a sentire e quello che non è in grado di sopportare. È il dolore generato dall’umanità stessa. Tutto questo è profondamente assurdo e ingiusto. Eppure, ancora oggi, tante donne troiane, siriane, afghane e tanti uomini in ogni parte del mondo continuano a soffrire a causa di una guerra. Il fuoco della guerra di Troia, in fondo, continua a bruciare”.

Torno al tema del caos. Lei, in un certo senso, ha contribuito ad accrescerlo, perché de Il Risveglio degli Dei è autore, regista e produttore. Quanto è complicato conciliare la libertà creativa dell’artista con la responsabilità di chi deve far funzionare una macchina produttiva, peraltro di queste dimensioni?

“Non avrei voluto essere un produttore né un imprenditore. Volevo essere un artista. Poi, facendo di necessità virtù, ho imparato a gestire me stesso e la mia arte, cercando anche di far tornare i conti. Non sono particolarmente bravo in questo. Mio fratello Fausto, molto più capace ed esperto di me, mi aiuta. Indubbiamente, però, i miei sogni da regista, compositore e autore sono molto più grandi delle mie possibilità. E spesso la sofferenza nasce proprio da questa distanza. Inoltre, amo esprimermi attraverso la coralità. Amo il coro greco e, quando mi viene chiesto di realizzare spettacoli con pochi interpreti, di solito ne soffro. Non per megalomania, ma perché credo nel teatro come specchio della collettività e nella forza della dimensione corale. Mi affascina osservare come i corpi, quando sono numerosi, reagiscano agli stimoli della musica e della parola sul palcoscenico. Amo il movimento del coro”.

Il coro greco, soprattutto nelle tragedie, era spesso anche lo specchio del pensiero dell’autore. Vale anche per lei? E, sul piano personale, quanto il teatro ha avuto una funzione catartica o terapeutica? Continua ad averla? Possiamo ancora attribuirgli questo ruolo nella sua vita?

“Sicuramente è uno specchio, ma non di un pensiero definito, perché non possiedo una visione, una poetica, una filosofia che pretendano di offrire una risposta univoca. Vivo, semmai, dentro questo caos: i contrasti, le frustrazioni, i dubbi, le aspirazioni, ciò a cui anelo e ciò che desidero. Tutti questi elementi finiscono per confluire, di volta in volta, in un personaggio diverso. Il conflitto nasce spesso proprio da questo caos che prende forma e diventa, mi auguro, espressione artistica, senza necessariamente trovare una soluzione. Il teatro è dunque uno specchio, ma spesso riflette un conflitto. Siamo esseri umani per i quali conoscersi, raccontarsi, esprimersi, muoversi e agire non è sempre semplice. Per questo i miei personaggi riflettono anche un travaglio interiore che non nasce necessariamente dalla volontà di dire: «Voglio comunicarvi questo e trasmettervi una determinata idea»”.

Ha lasciato fuori, però, la seconda parte della domanda: quanto il teatro è stato catartico e terapeutico per lei? E continua ad avere questa funzione?

“Necessariamente e assolutamente. Non potrebbe esserci altro motivo, anche perché il teatro non è il cinema: non offre necessariamente grandi ricompense o chissà quale gloria. La sua funzione risiede proprio in questa aspirazione alla catarsi, che rappresenta forse la soddisfazione più grande. Mi nutro di questa ambrosia, sicuramente difficile e faticosa da raggiungere, ma quando ci arrivo sono estremamente sazio. Ho poi la fortuna di condividere questa esperienza con un gruppo di artisti straordinari, che fanno ricerca insieme a me e sono estremamente generosi. La funzione e la vitalità del teatro continuano quindi a stimolarmi profondamente, riservandomi ogni volta nuove sorprese e nuove gioie”.

A proposito degli artisti con cui ha lavorato, quest’anno, se non sbaglio, avete coinvolto anche alcuni studenti della Montclair State University. Quale contributo hanno portato questi cinque giovani artisti americani a una produzione che, nella sua essenza, è profondamente siciliana?

“Hanno portato un punto di vista diverso. Innanzitutto, è stato bellissimo questo gemellaggio, nato per volontà della professoressa Teresa Fiore, docente alla Montclair State University, e di altri suoi colleghi appartenenti a diversi ambiti e dipartimenti dello stesso ateneo. È un’università molto prestigiosa, nella quale si studia anche musical theater, oltre naturalmente a numerose altre materie e discipline. Questi ragazzi hanno portato la loro curiosità e il loro amore per un continente antico, ma per loro nuovo e ancora da scoprire: l’Italia, la Sicilia e il mondo del mito. Hanno portato anche la propria cultura del musical theater, un linguaggio nel quale sono cresciuti e del quale possiedono canoni e metodo. È stato molto stimolante anche poter lavorare in inglese, mettere a confronto due lingue, l’inglese e l’italiano, e farle incontrare nella musica che avevo scritto e nel mito che stavamo raccontando. Inoltre, grazie alla Montclair State University, esiste una vera e propria versione in inglese dell’opera. L’obiettivo, adesso, è registrare insieme a questi studenti la versione inglese del disco e, chissà, magari riuscire a produrla oltreoceano. Oppure potremmo realizzare, e questa è una piccola anteprima, una versione dell’opera interamente in inglese, organizzando ad Agrigento una rappresentazione speciale de Il Risveglio degli Dei dedicata proprio ai turisti, con il titolo The Reawakening of the Gods”.

Che cosa cerca in un ragazzo durante un’audizione, oltre naturalmente al talento?

“Cerco la capacità di esplorare e incontrare il personaggio che andrò a costruire su di lui, perché amo lasciarmi ispirare dalla persona e scrivere anche in funzione dell’interprete. Non prediligo, quindi, attori già perfettamente definiti, ‘belli e pronti’. Mi interessa piuttosto far emergere, attraverso la sinergia, nuove possibilità e nuovi orizzonti espressivi. Gli artisti che scelgo durante le audizioni devono certamente saper recitare e cantare, ma anche pensare. Devono essere generosi, pazienti e, soprattutto, capaci di adattarsi a una performance che non è frontale né prevedibile, bensì immersiva, esperienziale e aperta all’imprevisto. Spesso, infatti, gli attori si trovano nello stesso spazio occupato dal pubblico, che può muoversi liberamente in mezzo a loro. Questo significa che devono restare sempre nel personaggio, anche quando accade qualcosa di inatteso. Nel nostro caso, per esempio, può capitare che un mortale osi toccare un dio, cerchi di scattare una fotografia con lui e finisca così per coinvolgerlo direttamente, oppure che gli rivolga una domanda. In quel momento la divinità deve continuare a essere tale e saper rispondere come farebbe il personaggio. Serve quindi una capacità che non definirei propriamente improvvisazione, quanto piuttosto l’abilità di far vivere il personaggio in ogni momento e in qualsiasi circostanza, soprattutto quando ci si trova a diretto contatto con il pubblico”.

Al contrario, che cosa trovano i giovani artisti in lei?

“Per ciò che so, per l’esperienza che ho maturato e per quanto mi raccontano, in me trovano quello che scherzosamente chiamiamo il ‘Marcomondo’. Il Marcomondo è un universo un po’ folle, con orari altrettanto insoliti, soprattutto perché proviamo di notte. È una dimensione nella quale, attorno a un pianoforte, a un certo punto il regista, il compositore o l’autore, che in questo caso coincidono immeritatamente, forse, nella stessa persona, dice: «Vivi qui, proviamo questa soluzione». Ne nasce un rapporto alla pari. Vivo insieme all’attore un’esperienza finalizzata alla ricerca di un personaggio da far nascere e poi esplodere sulla scena o lungo la Via Sacra della Valle dei Templi. È un processo fortemente paritario. Amo lavorare con gli attori e, nello stesso tempo, sono molto caotico e poco metodico. Sa qual è l’ultimo elemento che arriva quando si lavora con me? Il copione. A volte è persino imbarazzante sentire gli artisti chiedermi: «Sì, ma quando me lo manda il copione?». E rispondo: «Venga, lavoriamo, facciamo training». Il testo arriva per ultimo. Inizialmente questo metodo mi creava anche un certo disagio, soprattutto quando lavoravo con attori più esperti, perché destabilizzava loro e, di conseguenza, anche me. Adesso, invece, sono profondamente convinto della validità di questo processo e lo chiarisco agli interpreti fin dall’inizio: la disponibilità a seguirmi lungo questo percorso è diventata una conditio sine qua non”.

Dopo dieci edizioni esiste anche il rischio di sentirsi arrivati. Lei, invece, che cosa sente di dover ancora dimostrare artisticamente?

“Sono cresciuto provando una forte avversione nei confronti di una certa parte del mondo dello spettacolo, che considero vanesia, presuntuosa, pretenziosa, ignorante, superficiale, vuota, sterile e narcisista. Per questo non vorrei mai smettere di stupirmi quando qualcuno applaude o si commuove, né dimenticare di ringraziare o di ricordare che il teatro nasce da un rito sacro e religioso. Le domande sul sentirsi arrivati, quindi, non mi appartengono, perché sono profondamente consapevole che ciò che possiedo è un dono e, allo stesso tempo, un mistero. Devo celebrarlo come un sacerdote celebra la propria fede. Ci credo profondamente. Ho avuto tante difficoltà, ma anche questa enorme fortuna. È il dono che ho ricevuto e sento il dovere di celebrarlo”.

Ha trascorso dieci anni a far risvegliare gli dei. Qual è, oggi, il sogno professionale che vorrebbe risvegliare per sé, per Marco Savatteri?

“Vorrei continuare a raccontare storie e, insieme a esse, i luoghi meravigliosi che le custodiscono, come la Valle dei Templi e tanti altri monumenti, parchi e teatri nel mondo. Forse, però, l’utopia più grande sarebbe riuscire, prima o poi, a risvegliare anche l’umanità. E soprattutto me stesso, perché non mi sento affatto al di sopra di nessun altro essere umano. Anzi, spesso, una volta chiuso il sipario, noi artisti, proprio per i motivi di cui parlavamo, rischiamo di rivelarci persino più mediocri degli altri. Le faccio un piccolo esempio. Ho dedicato uno spettacolo al mito di Icaro e al tema dell’equilibrio, affrontando questioni come il consumismo, la fast fashion e gli allevamenti intensivi. Dopo qualche giorno, insieme alla mia compagnia, ci eravamo ripromessi di adottare comportamenti più coerenti con quei principi, anche nelle scelte quotidiane, per esempio quando andavamo a mangiare fuori. Due settimane dopo eravamo in un sushi all you can eat. Mi sono sentito mortificato e mi sono chiesto: «Posso scrivere tutti gli spettacoli che voglio, ma quando imparerò davvero?» ”.

Se il Marco di dieci anni fa, che stava per cominciare questa avventura, incontrasse il Marco di oggi, che l’ha appena conclusa per la decima volta, da che cosa rimarrebbe maggiormente stupito?

“Dal fatto di aver resistito, perché la sofferenza è stata enorme. Non pensavo di possedere una simile capacità di resistenza e tanta pazienza. Questo è il primo anno in cui mi sento davvero gratificato, soprattutto grazie alla diffusione raggiunta dallo spettacolo e al valore che finalmente gli viene riconosciuto. Ho la sensazione che anche gli agrigentini e i siciliani abbiano compreso l’indotto turistico e le opportunità che un evento del genere può generare. Percepisco finalmente una maggiore consapevolezza intorno a questo progetto. Prima mi sentivo come Cassandra, condannata a profetizzare senza essere ascoltata. Adesso comincio ad avvertire che le nostre parole trovano ascolto. Dico ‘le nostre parole’ perché i sacrifici non sono soltanto miei e non sono certo l’unico depositario degli oneri e degli onori di questo percorso. Faccio parte di un gruppo di artisti che ha scelto Agrigento e la Sicilia, pur provenendo da altre città, come Milano, Genova, Roma e Napoli, o persino dall’estero. La sofferenza, la gioia e la ricompensa appartengono quindi a tutti noi, non soltanto a me”.

Ha citato i sacrifici. Quale ritiene sia stato il più grande che le è stato richiesto in questi dieci anni?

“Sono una persona che lavora molte ore al giorno e, inevitabilmente, ho rinunciato temporaneamente a molti aspetti della mia vita personale. Questo non significa, però, che non voglia recuperarli. L’arte mi ha sicuramente sottratto molti anni di giovinezza. Ricordo che, già ai tempi del liceo classico, chiesi ai miei compagni, con i quali stavo preparando il mio primo spettacolo, il musical Evita, di rinunciare alla gita del terzo anno perché dovevamo provare e temevo che, altrimenti, lo spettacolo ne avrebbe risentito. E qualche folle come me rinunciò davvero a quella gita per provare un musical realizzato da ragazzi di quindici anni. Ho sempre avuto una grande testardaggine che, a volte, mi ha fatto dimenticare che nel frattempo il tempo continuava a passare. Mi riprometto di recuperare, anche se ormai sento il bisogno di raggiungere la meta. Ci sono ancora molti progetti mai realizzati, come il musical su Cleopatra, che scrissi a diciotto anni e al quale ho lavorato per quindici. Non ho mai avuto le risorse economiche necessarie per portarlo in scena. Chissà che un giorno non riesca finalmente a realizzare anche i progetti che mi ero prefissato”.

Se dovesse raccontare la sua esperienza, privata e professionale, attraverso un mito, quale sceglierebbe, al di là di quello di Cassandra che abbiamo citato prima?

“Mi affascina profondamente Icaro, perché credo che tutti gli esseri umani gli assomiglino almeno un po’. Nonostante la hybris, la tracotanza e la caduta, pur conoscendo il rischio e sapendo di poter sbagliare, Icaro sceglie comunque di lanciarsi verso il sole. A volte mi domando che cosa rappresenti per me quel sole e quale sia il mare nel quale finirò per cadere. Eppure, nonostante tutto, ogni volta ricomincio a volare”.

In questa intervista abbiamo parlato molto del suo percorso, delle difficoltà e dei traguardi raggiunti. C’è qualcuno o qualche contributo che ritiene importante ricordare e al quale non abbiamo ancora dato il giusto spazio?

“Mi piacerebbe sottolineare il contributo degli attori, delle maestranze e dei tecnici, così come quello del direttore della Valle dei Templi e dell’ufficio del Parco, che hanno collaborato in ogni modo alla realizzazione di questo progetto. Abbiamo cercato insieme ogni soluzione possibile per rendere l’evento pienamente fruibile e offrire al pubblico un’esperienza all’altezza dello spettacolo. Restano numerose difficoltà da affrontare, dai parcheggi alle file, dai servizi alle navette. Per quanto riguarda la mia compagnia teatrale, però, mi sento profondamente fortunato e grato. Sono felice anche di vedere questi artisti crescere insieme a me e di poter crescere, a mia volta, grazie a loro. Continuiamo a evolverci insieme, imparando gli uni dagli altri”.