Marco Schiesaro sindaco di Cadoneghe nega cittadinanza a donna in Italia da 15 anni, sposata con un italiano

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non conosce l’italiano, non riesce a rispondere ad alcune domande basilari, e il sindaco le nega la cittadinanza italiana durante la cerimonia. È successo a Cadoneghe, in provincia di Padova, protagonista una donna marocchina sposata da anni con un italiano. A raccontare l’episodio è lo stesso sindaco Marco Schiesaro, che spiega così la sua scelta: "La cittadinanza non può essere considerata una semplice formalità burocratica. Significa appartenere a una comunità, conoscerne le regole, rispettarne le leggi".

Sindaco di Cadoneghe nega cittadinanza a donna

A Cadoneghe, comune di 15 mila abitanti in provincia di Padova, il sindaco Marco Schiesaro ha negato la cittadinanza a una donna marocchina, sposata da anni con un italiano.

Perché non conosceva l’italiano, non ha saputo rispondere ad alcune semplici domande e non è stata in grado di leggere il giuramento.

L’episodio, raccontato dallo stesso primo cittadino, è avvenuto lunedì 21 settembre durante il giuramento in Comune, la tappa finale del percorso di acquisizione della cittadinanza.

Con la marocchina c’erano altre tre donne, provenienti da Iran, Moldova e Brasile, che sono diventate regolarmente italiane.

Il racconto del sindaco Marco Schiesaro

Il sindaco Marco Schiesaro, eletto col centrodestra, ha spiegato che è la prima volta che gli capita un episodio del genere, facendo circa 10-15 giuramenti di nuovi italiani al mese.

"Una situazione che mi ha lasciato profondamente perplesso", ha scritto su Facebook.

Intervenuto a Mattino Cinque, ha raccontato quanto successo, spiegando perché ha negato la cittadinanza, chiedendo di riesaminare la pratica, a una donna marocchina.

Schiesaro ha detto che la donna non conosce l’italiano, non rispondendo ad alcune semplici domande che le ha posto: "Alla domanda ‘come stai’, la signora ha risposto ‘Riad'".

E ha "fatto scena muta" quando le ha chiesto di leggere il breve testo del giuramento.

Il marito si è fatto avanti e ha cercato di rispondere al suo posto, ma il sindaco non ha accettato: "Chi presta giuramento deve essere personalmente consapevole e comprendere ciò che sta facendo".

"La cittadinanza italiana è un traguardo importante"

Secondo Schiesaro non c’erano quindi i presupposti per concludere la pratica.

Tra i requisiti di legge previsti per ottenere la cittadinanza italiana c’è anche una certificazione linguistica B1 rilasciata da uno degli enti riconosciuti dai ministeri.

"La cittadinanza non può essere considerata una semplice formalità burocratica. Significa appartenere a una comunità, conoscerne le regole, rispettarne le leggi e comprendere il significato dell’impegno che si sta assumendo davanti alla Repubblica", ha detto il sindaco di Cadoneghe.

"Nessuno pretende la perfezione", sottolinea Schiesaro, ma ci deve essere la volontà di imparare la lingua del Paese di cui si chiede di diventare cittadini.

"Perché conoscere l’italiano significa poter lavorare, costruire relazioni, conoscere i propri diritti e doveri, parlare con le istituzioni e partecipare davvero alla vita della comunità".