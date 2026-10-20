Marco Sorrentino morto in un incidente a Sasso Marconi, il pensiero della Guardia di Finanza alla famiglia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Lutto nella Guardia di Finanza per la morte di Marco Sorrentino. Il militare delle Fiamme gialle è rimasto vittima di un incidente auto a Sasso Marconi, nel Bolognese. Il 50enne colonnello ed ex comandante del GICO (Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata) di Roma, era noto proprio per la sua battaglia contro i clan dei Senesi e degli Spada.

L’incidente a Sasso Marconi

Sorrentino è morto in seguito a un frontale tra la sua auto e un’altra vettura sul raccordo R43 Sasso Maroconi, in provincia di Bologna, intorno alle 13 di martedì 20 ottobre.

Il tratto di autostrada è stato chiuso in entrambe le direzioni per permettere l’intervento dei soccorsi, ma all’arrivo del personale sanitario per il 50enne finanziere non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio della Guardia di Finanza

A dare la notizia dell’incidente letale subito da Sorrentino è stata la stessa Guardia di Finanza, che con un messaggio sui social del comandante generale Andrea De Gennaro ha espresso il cordoglio per la morte del colonnello.

“Un commosso abbraccio va ai familiari del rimpianto collega, con immensa gratitudine per aver sempre servito il Paese con onore e senso delle Istituzioni. Il nostro pensiero è rivolto anche agli altri colleghi coinvolti, ai quali auguriamo una pronta guarigione e rinnoviamo il nostro affettuoso sostegno, con l’auspicio di poterli presto riabbracciare” si legge.

Notizia in aggiornamento…