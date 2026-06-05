Marco Travaglio commenta l'archiviazione di Silvio Berlusconi, "ha finanziato Cosa Nostra dal 1974 al 1992"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È una “barzelletta” quanto detto da Giorgia Meloni dopo l’archiviazione delle accuse a Marcello Dell’Utri per le stragi mafiose del 1993, “spazzati via 30 anni di sospetti infamanti”. Così Marco Travaglio commenta la decisione del gip di Firenze nell’ambito dell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi del ’93 avvenute a Firenze, Milano e Roma. Il direttore del Fatto Quotidiano ricorda le condanne di Silvio Berlusconi per frode fiscale e di Dell’Utri per concorso esterno in associazione mafiosa e una sentenza della Cassazione che dice che Berlusconi “ha finanziato Cosa Nostra dal 1974 al 1992″, tanto da assumere un mafioso, il famoso “stalliere” di Arcore, Vincenzo Mangano.

L’archiviazione per le stragi ’93, il commento di Marco Travaglio

Il gip del Tribunale di Firenze ha archiviato la posizione di Marcello Dell’Utri nell’ambito dell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993 avvenute a Firenze, Milano e Roma.

Secondo il giudice non ci sono elementi concreti che colleghino Silvio Berlusconi e Dell’Utri, co-fondatori di Forza Italia, alla strategia stragista di Cosa Nostra.

ANSA

Ospite a Otto e Mezzo su La7, Marco Travaglio ha commentato la notizia e le tante dichiarazioni delle ultime ore del centrodestra e della famiglia Berlusconi.

Ricordando che si tratta di una semplice archiviazione – la sesta dalla prima iscrizione nel registro degli indagati nel 1996 – e che l’inchiesta può venire riaperta in qualsiasi momento, qualora vengano fuori nuovi elementi.

“Una barzelletta” quanto detto da Giorgia Meloni

Il direttore del Fatto Quotidiano ha poi definito una “barzelletta” quanto detto dalla premier Giorgia Meloni sull’archiviazione: “Sono stati spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, il centrodestra italiano non si fonda sull’illegalità”.

“Non si sono trovati sufficienti elementi per andare a giudizio”, spiega Travaglio, “che questo significhi che il centrodestra non è legato all’illegalità e alla mafia è una barzelletta”.

Perché Berlusconi, ricorda, era pregiudicato per frode fiscale, mentre Dell’Utri è stato sette anni in carcere per una condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.

Silvio Berlusconi “ha finanziato Cosa Nostra dal ’74 al ’92”

Marco Travaglio ricorda poi che dei rapporti tra la mafia e il fondatore di Forza Italia si parla nella sentenza di condanna definitiva di Dell’Utri del luglio 2014.

In quella sentenza della Cassazione si dice che Berlusconi “ha finanziato Cosa Nostra ininterrottamente ogni sei mesi dal ’74 al ’92“, l’anno delle stragi di Capaci e di via d’Amelio.

E che Berlusconi nel 1974 “ha stretto un patto di mutua assistenza” con la mafia, “ragion per cui ha assunto a casa propria con la mediazione di Dell’Utri” un esponente della famiglia Bontade, Vittorio Mangano.

Da allora, dice Travaglio, “Cosa Nostra e Berlusconi hanno avuto e si sono fatti reciproci vantaggi“, sia prima quando comandava la vecchia mafia di Stefano Bontade e Mimmo Teresi, sia quando presero il potere i corleonesi di Riina e Provenzano.

Berlusconi “continuò a finanziarli, per questo Dell’Utri che era il mediatore si è fatto sette anni di galera”.