Marco Travaglio contro Antonio Polito sul caso Lavitola-Ranucci, botta e risposta tra giornali e social

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il caso Lavitola-Ranucci ha innescato una serie di botta e risposta, fra i quali spicca quello, durissimo, fra due giornalisti: Antonio Polito e Marco Travaglio. I due se le sono dette di santa ragione fra giornali e social. E dal caso in questione, gli attacchi sono deragliati rievocando vecchie posizioni che vengono oggi rinfacciate, condite da nomignoli e prese in giro.

Marco Travaglio contro Antonio Polito

No, fra Antonio Polito e Marco Travaglio decisamente non corre buon sangue. Ma neppure buon inchiostro, a giudicare da cosa hanno scritto l’uno dell’altro negli ultimi giorni.

Dal caso Lavitola-Ranucci, iniziale oggetto del contendere, si è poi passati ad un duello a distanza a tutto campo, anche con qualche attacco sul piano personale, oltre che professionale.

ANSA

La scintilla: il 12 agosto sul Corriere della Sera esce un commento di Antonio Polito su Valter Lavitola, dopo che il faccendiere aveva confessato di aver organizzato l’attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Polito fa una battuta: “Alla fine dovremmo essere grati a Lavitola: forse ci è andata bene, potevamo anche ritrovarci Ranucci premier!”.

La replica di Marco Travaglio arriva il giorno successivo sul Fatto Quotidiano con un editoriale, “Mani Polite”. Polito viene attaccato e accusato di voler colpire il giornalismo investigativo. Da qui in poi è escalation.

Antonio Polito contro Marco Travaglio

Arriva dunque la controreplica di Antonio Polito, via social: il giornalista “usando le stesse armi” di Travaglio, verga un commento graffiante. Il rivale viene ribattezzato “Travaglio il Raglio” o anche “TraRaglio“.

Polito allarga il raggio dell’attacco e rievoca il caso Minetti accusando Travaglio di avere “creduto a una sconosciuta massaggiatrice uruguaiana”.

Poi viene accusato di avere citato sul quotidiano interviste inesistenti a Borsellino e Falcone in cui si dicevano contrari alla separazione delle carriere dei magistrati, nel pieno della campagna referendaria.

E poi gli viene rinfacciata una linea editoriale eccessivamente condiscendente verso Putin. E a proposito di Putin: Polito ha rievocato un pezzo del Fatto – pubblicato a poche ore dallo scoppio della guerra – in cui si irrideva “l’ennesima fake news americana dell’invasione russa dell’Ucraina (ancora rinviata causa bel tempo)”.

Lo scontro continua

Nella sua contro-controreplica, Travaglio ha attaccato alcune inesattezze, anche grammaticali (“italiano malfermo”) e ha preso in giro Polito per avere pubblicato via social, non avendo trovato spazio su un giornale per il suo nuovo commento contro di lui. Poi, a Polito che aveva definito il Fatto un “giornaletto”, Travaglio ha rivendicato di dirigere “il terzo quotidiano generalista italiano per copie vendute, al contrario del Riformista fondato e affondato da Polito, Velardi e Angelucci a spese nostre”.

Polito ha aggiunto benzina al fuoco pubblicando, sempre via social, la seconda parte dell’affondo: “Travaglio, il Raglio/2“.

Polito è tornato all’attacco di Travaglio rievocando vecchie posizioni del Fatto: “Distinto anche in clamorosi scoop di provincia (per esempio quando sul suo giornale denunciò che l’epidemia di Xylella in Puglia era un complotto, forse di scienziati, forse della Monsanto, forse addirittura l’arma di ‘una guerra chimica o batteriologica’, fino a pubblicare nel giugno del 2018 un articolo dal titolo ‘La bufala Xylella: non è il batterio a uccidere gli ulivi’ mentre il batterio faceva strage degli ulivi)”.

Poi l’accusa di “ignoranza” in politica estera: “Si lanciò anche in una profezia televisiva sul presidente americano rimasta celebre e che, ridetta oggi, fa ridere più di allora: ‘Per noi europei – affermò a Sky assumendo tratti kissingeriani – meglio un presidente americano isolazionista che non si impiccia in tutti i paesi del mondo e non va a raddrizzare le gambe ai cani… Avremo sicuramente meno guerre. Se ci fosse Trump, non ci sarebbe la guerra in Ucraina… Questo è matematico'”.

Poi un attacco per l’accostamento pubblicato sul Fatto fra Ranucci/Lavitola e Falcone/Andeotti: “Neanche l’eroe dell’antimafia è stato infatti risparmiato dallo schizzetto di fango lanciato da Travaglio”. Con tanto di accusa di censura alla reazione della sorella dell’eroe antimafia. Fine, per ora.