Marco Travaglio contro Giorgia Meloni, "è esperta in tanatosi, si finge morta quando è in difficoltà"

Marco Travaglio contro la premier Giorgia Meloni. Il giornalista ha sostenuto che la presidente del Consiglio in carica sia un’esperta nel praticare metaforicamente la tanatosi, ossia a “fingersi morta quando si trova in difficoltà” sul fronte politico. Il direttore de Il Fatto Quotidiano si è espresso sulla leader di Fratelli d’Italia mentre stava parlando del tema relativo al referendum costituzionale legato alla riforma che introduce la separazione delle carriere in magistratura.

Marco Travaglio: “Giorgia Meloni è espertissima in tanatosi”

“Se le cose dovessero andare male, probabilmente Meloni ci metterebbe la faccia. Ma se le cose dovessero mettersi malissimo alla vigilia del referendum, cioè se si capisse che si andrebbe verso una sicura sconfitta… la Meloni è espertissima in tanatosi, cioè a fingersi morta e a far finta che lei non c’entra”. Così Marco Travaglio nel corso di un’ospitata a Otto e Mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber.

Travaglio ha sostenuto che la premier “si finge morta in tutti i momenti in cui è in difficoltà e in cui non vuole prendere posizione”.

L’analisi di Travaglio sul referendum e la posizione di Fratelli d’Italia

“Il problema – ha ragionato sempre il direttore de Il Fatto Quotidiano – riguarda il popolo di Fratelli d’Italia, che si è molto allargato. Ma il popolo ex missino, però, non si riconosce in Giovanni Falcone, si riconosce in Paolo Borsellino”.

Secondo Travaglio, “il popolo ex missino, quando vede gli esponenti di Forza Italia trionfare in piazza con il ritratto di Berlusconi, magari poi non vota contro Meloni, ma forse sta a casa senza andare a votare proprio”.

E ancora: “Quando sentiranno Alfredo Mantovano (il segretario di Stato, ndr) difendere le ragioni del sì, si ricorderanno che è sempre stato per il no. Lui era il responsabile giustizia di An che ha bloccato la separazione delle carriere quando Fini disse a Berlusconi “di qui non si passa””.

“La Russa è contrario, anche Delmastro, perché vengono da un’altra storia. Di fatto è un cedimento a Forza Italia”, ha concluso Travaglio.

Cos’è la tanatosi

Travaglio ha parlato di tanatosi. Di che cosa si tratta? Chiamata anche “morte apparente”, è un comportamento assunto da alcuni animali, che riescono a irrigidire completamente il corpo quando avvertono una situazione di pericolo o come semplice reazione da contatto.

Tale totale irrigidimento è finalizzato a simulare uno stato di morte. È un comportamento presente sia tra gli invertebrati, sia tra i vertebrati.