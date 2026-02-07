Marco Travaglio derubato a Latina mentre è sul palco, furto di pc: mistero sul portafogli ignorato dai ladri

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Marco Travaglio vittima di un furto. Al direttore de Il Fatto Quotidiano sono stati rubati un pc e un tablet. Un computer è stato anche sottratto alla sua segretaria. Il colpo è stato messo a segno il 5 febbraio, nel camerino del teatro D’Annunzio di Latina, mentre il giornalista stava intrattenendo il pubblico sul palco con lo spettacolo “Cornuti e contenti”.

Marco Travaglio vittima di un furto: rubati pc e tablet al teatro di Latina

Stando a quanto riportato da Repubblica, i ladri hanno agito mentre Travaglio era in scena. I malviventi si sono intrufolati nel suo camerino e hanno fatto sparire pc e tablet.

Sempre secondo le prime ricostruzioni, nonostante nella stanza fosse stato lasciato dal giornalista anche il portafoglio, tale oggetto non è stato rubato, il che spinge a credere che chi ha compiuto il reato non fosse interessato ai soldi, ma soltanto ai dispositivi elettronici. La vicenda sarà chiarita dalle indagini.

ANSA

Travaglio si sarebbe accorto del furto solo una volta terminato lo spettacolo, quando ha fatto ritorno nel camerino.

I punti oscuri della vicenda

La vicenda ha diversi punti oscuri che necessitano di spiegazioni. Le forze dell’ordine intervenute sul posto non avrebbero riscontrato alcun segno di effrazione sulla porta del camerino in quanto l’ingresso della stanza non era chiuso a chiave, essendo l’accesso possibile soltanto a persone autorizzate.

Inoltre, la struttura del teatro d’Annunzio permette di arrivare ai camerini solo dalle quinte, passando tramite un uscio posto nei pressi del palco e della platea, una zona che, teoricamente, non è difficile da monitorare.

Si ipotizza che chi ha compiuto il furto conosca bene l’edificio e sappia muoversi facilmente all’interno della struttura. Al momento, però, si è solamente nel campo delle congetture. Sarà il lavoro degli inquirenti a dare risposte più puntuali. A complicare la situazione anche il fatto che nell’area non è presente un impianto di videosorveglianza.

Il commento della sindaca di Latina

“Non appena venuta a conoscenza dell’accaduto – ha commentato la sindaca di Latina Matilde Celentano – ho ritenuto doveroso scrivere personalmente al direttore Travaglio per esprimere le mie scuse per quanto avvenuto all’interno del nostro teatro comunale, durante lo spettacolo ‘Cornuti e contenti’ che ha registrato una significativa partecipazione di pubblico e si è svolto con grande successo”.

“Si tratta di un episodio grave e disdicevole – ha aggiunto Celentano – che non si era mai verificato prima d’ora al teatro D’Annunzio. Per questo motivo esprimo profondo rammarico e la mia vicinanza al direttore Travaglio. Il teatro è un luogo di cultura, confronto e condivisione, frequentato da cittadini e professionisti che vi lavorano con serietà e dedizione. Quanto accaduto non rappresenta in alcun modo la comunità che quotidianamente anima e custodisce questo spazio”.

“Confido – ha conclusa la prima cittadina – che grazie al lavoro delle forze dell’ordine si possa rapidamente risalire ai responsabili e chiarire anche se si erano introdotti nel teatro prima dello spettacolo. Continueremo a garantire il massimo impegno per tutelare la sicurezza degli artisti, degli operatori e del pubblico che scelgono il nostro teatro, presidio culturale fondamentale per la città di Latina”.

Il comunicato del teatro D’Annunzio

“L’episodio occorso rappresenta per la direzione un motivo di profondo rammarico, anche perché si tratta di un fatto del tutto inedito nella storia del teatro comunale “Gabriele D’Annunzio”, che da sempre opera, insieme all’amministrazione, come spazio accogliente, ordinato e rispettoso, fondato su regole chiare e su un rapporto di fiducia con la comunità”, si legge nel comunicato diramato dal teatro D’Annunzio.

“Sin dai primi momenti – recita sempre la nota – la direzione del teatro e l’amministrazione hanno agito secondo criteri di correttezza istituzionale e responsabilità, procedendo alle necessarie segnalazioni e assicurando piena collaborazione alle autorità competenti, nella consapevolezza che la tutela delle persone e degli spazi pubblici costituisce un dovere primario dell’azione amministrativa”.

“La Direzione – hanno concluso dal teatro – ribadisce che quanto accaduto non è in alcun modo riconducibile ai contenuti dell’iniziativa, alla natura del confronto culturale o ai valori che ispirano la programmazione del teatro, ma costituisce un episodio isolato, attualmente oggetto di accertamenti da parte delle autorità preposte”.