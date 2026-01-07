Marco Travaglio paragona Giorgia Meloni a Netanyahu, "è persino peggio di Donald Trump"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sul Fatto Quotidiano, Marco Travaglio critica duramente Giorgia Meloni per il sostegno politico agli Stati Uniti e a Israele, arrivando a paragonarla a Benjamin Netanyahu e sostenendo che la premier sia “persino peggio di Donald Trump”, mettendo in discussione la legittimità del cambio di regime imposto dall’esterno e accusando l’Italia di aver abbandonato una linea diplomatica fondata sul dialogo e sulla mediazione.

L’editoriale di Marco Travaglio

Nell’editoriale sul Fatto Quotidiano di oggi – mercoledì 7 gennaio – intitolato “Siamo i peggiori”, Marco Travaglio prende di mira la politica estera del governo guidato da Giorgia Meloni, partendo dal plauso espresso dalla premier all’intervento americano in Venezuela, giudicato come una legittimazione del cambio di regime imposto con la forza.

Secondo il direttore, l’Italia non si limita a seguire una linea atlantista, ma finisce per accreditare pratiche che violano la sovranità degli Stati e il diritto internazionale.

ANSA Marco Travaglio ha attaccato Giorgia Meloni, definendola “persino peggio di Donald Trump”

Travaglio inserisce Meloni accanto ai governi che definisce “canaglia”, sostenendo che la posizione italiana rappresenti un arretramento rispetto a principi che in passato erano stati considerati non negoziabili.

“È persino peggio di Trump”: l’attacco alla premier

Il passaggio più duro dell’editoriale riguarda direttamente Giorgia Meloni. Travaglio scrive che la premier è “persino peggio di Trump”, perché, a suo avviso, cerca di “evitare barzellette tipo la legittima difesa da Maduro il Terribile” e finisce per normalizzare interventi militari e operazioni di forza presentate come difensive.

Nel testo, il direttore sottolinea come il cambio di regime promosso dagli Stati Uniti venga giustificato in nome di valori democratici, ma produca in realtà instabilità e violenza.

Travaglio insiste sul concetto di sovranità, definendola “inviolabile e sacra” e avvertendo che chi oggi rinuncia a questo principio rischia di trovarsi domani dalla parte dei colpiti, senza più strumenti per difendersi.

Il confronto con l’Italia del passato e l’accusa di doppio standard

Marco Travaglio richiama nel finale episodi del recente passato per evidenziare quello che considera un doppio standard. Ricorda il 2019, quando il governo italiano rifiutò di riconoscere Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela, rivendicando una linea di autonomia e prudenza diplomatica.

Secondo Travaglio, oggi quella posizione è stata abbandonata. L’Italia, scrive, ha rinunciato a promuovere soluzioni negoziali e ha smesso di investire sul dialogo politico e umanitario, accettando invece una logica di escalation.

Da qui l’accusa più ampia: non solo un errore politico, ma una scelta che rende il Paese complice di una visione internazionale fondata sulla forza e non sulla mediazione.