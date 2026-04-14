Marco Travaglio parla dell'incontro tra Tajani e i Berlusconi, "tenuto in ostaggio 4 ore per ricevere ordini"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Marco Travaglio attacca Antonio Tajani nel suo ultimo editoriale, analizzando il recente incontro a Cologno Monzese tra il segretario di Forza Italia e gli eredi di Silvio Berlusconi. Secondo il direttore de Il Fatto Quotidiano, il faccia a faccia con Marina e Pier Silvio Berlusconi rappresenterebbe una chiara ingerenza della famiglia nelle dinamiche politiche del partito. La ricostruzione del giornalista descrive un clima di tensione lontano dai comunicati ufficiali che parlavano di cordialità.

L’incontro tra Tajani e i Berlusconi

Marco Travaglio, nel suo editoriale, parla dell’influenza dei Berlusconi sul partito Forza Italia. Rispetto al passato, scrive, i suoi primi due figli “spadroneggiano dai piani alti del primo gruppo editorial-televisivo nazionale”.

Travaglio fa riferimento a un prima con Silvio Berlusconi che “almeno aveva il buon gusto di chiedere i voti dei cittadini e farsi eleggere in Parlamento”.

Il commento fa riferimento all’incontro con Antonio Tajani, convocato nella sede Mediaset a Cologno Monzese.

“Tenuto in ostaggio”

Travaglio scrive che il vicepresidente del Consiglio, segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri è stato convocato alla sede di Mediaset e “tenuto in ostaggio quattro ore per ricevere ordini da Marina e Pier Silvio Berlusconi”.

Non solo, anche da “altri due tizi mai eletti da alcuno per assumere decisioni politiche: Gianni Letta e tal Danilo Pellegrino, amministratore delegato di Fininvest”.

Nella ricostruzione di Travaglio si legge che questi hanno “intimato all’ostaggio di scordarsi i congressi, di cambiare il capogruppo al Senato e di tenersi a disposizione per l’eventuale licenziamento entro otto giorni”.

Le parole di Tajani

Dopo questo passaggio, Travaglio scrive che “Tajani veniva rilasciato dopo aver dismesso la crestina di pizzo e il grembiulino” per rilasciare un comunicato.

Si legge: “Clima di grande amicizia e cordialità” e anche “ampia panoramica sulla situazione politica, economica e internazionale”. Si aggiungono: “Rinnovata fiducia nel segretario” e “attenzione concentrata sul futuro di FI”.

Travaglio cita infine la frase “visione unitaria e condivisa” prima di commentare con: “Ma dove siamo, in Ungheria? Anzi, in Corea del Nord?”. Nel frattempo anche Paolo Barelli lascia il ruolo di capogruppo di Forza italia dopo l’avvicendameto alla guida del gruppo al Senato tra Gasparri e Stefania Craxi.