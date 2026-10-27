Marco Travaglio replica a Leonardo Maria Del Vecchio che vuole Il Fatto Quotidiano: "Per lui eravamo ratti"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Fino a tre giorni fa ci definiva ratti del giornalismo”. Così Marco Travaglio replica a Leonardo Maria Del Vecchio, che non sembra voler demordere dall’idea di comprare Il Fatto Quotidiano. Dopo il “no” incassato dai soci fondatori del quotidiano, l’imprenditore ha rilanciato invitando Travaglio a un confronto pubblico. Ottenendo un’altra risposta negativa dal direttore del Fatto, che spiega che eventuali incontri potranno avvenire solo nelle sedi ufficiali e non certo in tv: “Non è uno spettacolino”.

Marco Travaglio replica a Leonardo Maria Del Vecchio

Ospite a Otto e Mezzo su La7, Marco Travaglio è tornato sulla proposta d’acquisto della società editrice del Fatto Quotidiano presentata da Leonardo Maria Del Vecchio.

“Il Fatto non è in vendita, il direttore del Fatto non è in vendita, i giornalisti del Fatto non sono in vendita”, ha detto il direttore del quotidiano.

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“L’unica risposta che conta”, trattandosi di una società quotata in Borsa, è quella già data con un comunicato dai soci fondatori del giornale, spiega Travaglio.

Travaglio, Antonio Padellaro, Cinzia Monteverdi, Francesco Aliberti, Peter Gomez, Marco Lillo e Luca d’Aprile, che detengono con il 52% la maggioranza del capitale sociale di Seif, non sono interessati all’offerta.

Del Vecchio “se vuole può comprare azioni in borsa, lì c’è il 38% delle nostre azioni”, ha aggiunto.

Perché Del Vecchio vuole comprare Il Fatto Quotidiano?

Sull’offerta arrivata dal quartogenito del fondatore di Luxottica, Travaglio ha detto di non sapere spiegare “quest’improvviso amore di Del Vecchio per il Fatto“, perché “fino a tre giorni fa ci definiva ‘ratti del giornalismo‘ e ‘Falso Quotidiano'”.

“Adesso ha cambiato idea, evidentemente vuole cambiarci la testata e chiamarci ‘Ratto Quotidiano'”.

“Questo non te lo so dire, io non faccio i processi alle intenzioni”, ha poi risposto alla domanda di Lilli Gruber sul perché Del Vecchio voglia comprare il giornale.

“Mi giungono tante voci, le prendo per quello che sono”, ha aggiunto. “Non so se c’è stato un improvviso innamoramento o se invece lui o qualcuno intorno a lui ha deciso di fare un’azione di disturbo nei nostri confronti per destabilizzarci, per screditarci”.

Travaglio, no all’incontro pubblico con Del Vecchio

Gruber ha poi riproposto l’invito per un confronto pubblico rivolto da Del Vecchio a Travaglio: “Potreste venire qui a Otto e mezzo“.

“Qui c’è di mezzo la Borsa, i risparmiatori, ogni parola che si dice sposta il titolo, quindi bisogna stare molto attenti”, ha risposto il giornalista.

“Se ci saranno incontri avverranno ovviamente nelle sedi ufficiali con i rappresentanti e i manager dell’azienda”, ha chiarito, “escludo che potrà avvenire questo incontro da te, mi dispiace ma non è uno spettacolino”.