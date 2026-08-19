Marco Travaglio si difende dopo la bufera per le parole su Giovanni Falcone nel caso Ranucci: "Banalità"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Marco Travaglio, dopo la bufera che l’ha investito per le parole da lui pronunciate su Giovanni Falcone in merito al caso Sigfrido Ranucci – Valter Lavitola, è tornato sull’argomento. Il giornalista ha definito una “banalità” quanto da lui dichiarato e, cioè, che “Giovanni Falcone, quando fu assassinato da Cosa Nostra, lavorava nel governo Andreotti”.

La difesa di Travaglio sulle parole su Falcone nel caso Ranucci

Marco Travaglio, in un nuovo editoriale pubblicato sulle colonne de Il Fatto Quotidiano, è tornato a parlare di Giovanni Falcone dopo la bufera per le sue parole sul giudice ucciso dalla Mafia pronunciate a commento del caso Ranucci.

Travaglio ha definito “miserevole” il livello del dibattito, tanto da non poter più scrivere neanche “la più ovvia della banalità” e, cioè, che “Giovanni Falcone, quando fu assassinato da Cosa Nostra, lavorava nel governo Andreotti”.

Cosa aveva detto Travaglio su Falcone e le reazioni

Il caso è esploso lunedì 17 agosto, quando in un suo editoriale intitolato “Ma mi faccia il piacere” Marco Travaglio aveva commentato un articolo in cui si affermava, in relazione al caso Ranucci, che “Falcone non avrebbe cenato con Lavitola“.

Travaglio aveva replicato con una battuta: “Lavorava solo nel governo di Giulio Andreotti“.

Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone, ha commentato duramente quanto scritto da Marco Travaglio.

Le sue parole: “È una frase che trovo indegna, un esempio di cattivo giornalismo, costruito sulla battuta anziché sulla verità dei fatti”.

Poi aveva aggiunto: “Mio fratello non lavorava per il governo di Giulio Andreotti. Giovanni Falcone lavorava per lo Stato italiano”.

Revoca del premio Flaiano per Travaglio dopo il caso Falcone?

Alla luce di quanto dichiarato da Marco Travaglio su Giovanni Falcone, il deputato di Fratelli d’Italia Guerino Testa ha chiesto la revoca del premio Flaiano per il giornalista.

“Utilizzare la figura di Falcone per giustificare comportamenti o frequentazioni di altri giornalisti“, ha dichiarato Testa, “significa trascinare nel dibattito una delle figure più alte della storia della lotta alla mafia, deformandone il percorso professionale e istituzionale”.

Tale accostamento, secondo il deputato di FdI, “non solo offende la memoria di Giovanni Falcone, ma pone seri interrogativi sulla qualità e sull’indipendenza di un giornalismo che dovrebbe avere nella ricerca rigorosa della verità il proprio principio fondamentale”.

“Per queste ragioni”, ha proseguito il deputato abruzzese, “proprio alla luce delle motivazioni che hanno accompagnato l’assegnazione del riconoscimento, chiedo di valutare l’immediata revoca del premio assegnato a Marco Travaglio”.

La spiegazione di Guerino Testa: “Se tra i presupposti del riconoscimento ci sono l’indipendenza del giornalista e la costante ricerca della verità cronachistica, ritengo legittimo domandarsi se tali requisiti siano ancora pienamente compatibili con dichiarazioni che, nel tentativo di difendere un collega, arrivano a coinvolgere e a svilire la figura di Falcone”.