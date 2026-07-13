Marco Zaccarelli morto sul palco in uno spettacolo a Roccagorga per un malore, chi era l'infermiere "attore"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Marco Zaccarelli è morto sul palco durante uno spettacolo a Roccagorga. L’infermiere avrebbe avuto un malore improvviso. La rappresentazione è stata interrotta e sono intervenuti i soccorsi. C’erano diverse mediche presenti in sala, al teatro comunale, che hanno subito iniziato le manovre di rianimazione. È stato anche usato un defibrillatore prima dell’arrivo dell’ambulanza, ma ogni tentativo è stato vano.

Marco Zaccarelli muore sul palco

L’infermiere dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è morto mentre era in scena al teatro comunale di Roccagorga. Il suo nome era Marco Zaccarelli e, accanto alla professione sanitaria, da anni era componente della compagnia teatrale Le Colonne.

Con questa stava mettendo in scena lo spettacolo “55 giorni, il caso Moro”. Durante lo spettacolo un malore improvviso lo ha fatto accasciare a terra. Stava recitando proprio in quel momento.

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Lo spettacolo è stato interrotto e i soccorsi chiamati. In sala erano presenti tre membri del personale sanitario, due mediche e un medico, che hanno iniziato le manovre di rianimazione.

Il tentativo di soccorso

Grazie alla presenza dei medici in sala il tentativo di soccorrere l’infermiere è stato immediato. La dottoressa Martina Spaziani, la dottoressa Rosa Cipriani e il professor Erasmo Spaziani, insieme all’operatrice sanitaria Evania Morea, hanno iniziato le manovre di rianimazione.

È stato anche utilizzato un defibrillatore presente nel teatro, il tutto mentre veniva chiamata l’ambulanza e questa raggiungeva il teatro.

Purtroppo ogni tentativo di salvare la vita all’attore e infermiere è stato vano.

Il saluto a Marco

L’ordine delle professioni infermieristiche di Latina ha espresso il suo più profondo cordoglio per la scomparsa del collega Marco Zaccarelli.

La provincia di Latina si stringe intorno ai familiari e in molti hanno ricordato l’impegno umano e professionale dell’uomo.

Nel messaggio, pubblicato su Facebook e fatto circolare dai colleghi di lavoro, si saluta anche un altro professionista, ovvero Enzo Lo Stocco. Anche quest’ultimo ha perso la vita, in un’altra situazione, ma il messaggio arriva insieme, condividendo il dolore e “manifestando la più sincera vicinanza in questo momento di profonda tristezza”, si legge.