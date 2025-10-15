Marconia, hashish nascosto nel cassonetto della serranda: arrestato in un centro di accoglienza
Un arresto e 200 grammi di hashish sequestrati presso un centro di accoglienza a Marconia. Un cittadino egiziano di 40 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, dopo che gli agenti hanno rinvenuto due panetti di hashish nella sua stanza.
Operazione della Polizia Giudiziaria a Marconia
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nel pomeriggio di venerdì 4 ottobre gli agenti del Commissariato di Pisticci hanno svolto un servizio di Polizia Giudiziaria presso un Centro di Accoglienza Straordinaria situato a Marconia. L’intervento rientrava nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione dei reati all’interno delle strutture di accoglienza.
La scoperta della sostanza stupefacente
Durante l’ispezione, i poliziotti hanno percepito un forte odore sospetto proveniente da una stanza ad uso esclusivo di un cittadino egiziano di 40 anni. Approfondendo la perquisizione, gli agenti hanno individuato, nascosti nel cassonetto della serranda, 2 panetti di hashish, avvolti in una busta di plastica, per un peso complessivo di circa 200 grammi.
L’analisi della Polizia Scientifica
Il personale del Posto di Polizia Scientifica del Commissariato di Pisticci ha effettuato un’analisi rapida sulla sostanza rinvenuta, confermando che si trattava effettivamente di hashish. Il ritrovamento ha permesso di attribuire la responsabilità della detenzione di sostanza stupefacente al cittadino egiziano.
L’arresto e le conseguenze
Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il cittadino egiziano è stato trasferito presso la casa circondariale di Matera, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di ulteriori sviluppi.
