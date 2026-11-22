Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una donna di 52 anni, Margaret Bogdan, è stata uccisa durante una rissa. Un gruppo partito da Artena sarebbe giunto nella zona di Tor Vergata per incontrare altre donne, in parte parenti delle prime. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, all’origine ci sarebbero dei dissidi legati a interessi economici. Sono sotto analisi le conversazioni sui social tra le donne. Nell’auto dove ha viaggiato Bogdan era presente anche un liquido infiammabile. Si cerca di capire se facesse parte del piano. Intanto sono state fermate sette donne.

Margaret Bogdan, uccisa in una rissa

Nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 novembre, in via del Fontanile Tuscolano nel quartiere sud-est di Roma, ha perso la vita Margaret Bogdan. La donna, di 52 anni, sarebbe partita da Artena in direzione Tor Vergata per discutere con una parente, la cognata.

A permettere la ricostruzione del motivo del viaggio, l’analisi dei cellulari che ha rivelato la lite sui social tra le due.

Viene considerato questo il possibile movente dello scontro tra i due gruppi di donne, quello partito da Artena e quello presente nei moduli abitativi della zona di Tor Vergata.

La ricostruzione della nottata

Secondo la ricostruzione al vaglio dei Carabinieri, Margaret sarebbe partita da Artena insieme ad altre tre donne per raggiungere un gruppo di altre quattro donne, in parte parenti delle prime, nella zona di Tor Vergata.

Il Corriere della Sera ha ricostruito ciò che potrebbe esserci all’origine dello scontro sui social, ovvero dei dissidi legati a interessi economici tra le due donne. L’incontro, in questa ipotesi, doveva servire a chiarire o meno quanto detto tra le due.

Di fatto la discussione si è accesa e alla fine è finita nel sangue. Si deve ora chiarire cosa abbia scatenato la violenza. Sette donne sono intanto state fermate e ascoltate.

Cosa è stato scoperto dalle indagini?

Le indagini sono iniziate subito dopo l’arrivo di Margaret in ospedale. Infatti, dopo l’accoltellamento, le donne che erano con lei l’hanno caricata in auto e hanno cercato di raggiungere il Policlinico di Tor Vergata.

L’auto però è rimasta coinvolta in un tamponamento e sul posto dell’incidente è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha soccorso la donna, ma per lei non c’era già più nulla da fare.

I Carabinieri hanno sequestrato l’auto con la quale il gruppo è partito da Artena e hanno ispezionato le abitazioni delle donne a Tor Vergata. Le ipotesi al vaglio sono di omicidio volontario e rissa aggravata, ma le contestazioni cambiano in base al ruolo che ognuna di queste avrebbe avuto nella vicenda. Nei prossimi giorni è attesa l’autopsia.