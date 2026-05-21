Margherita Calandriello morta nel sonno a Sassano, la 40enne era madre di due bimbi e maestra d'asilo

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La comunità di Sassano, in provincia di Salerno, piange la scomparsa improvvisa di Margherita Calandriello, giovane mamma e maestra molto amata dalla comunità. La donna sarebbe morta nel sonno, lasciando un profondo dolore tra familiari, amici e colleghi. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore da tutto il Vallo di Diano.

Sassano, morta la giovane maestra

Un’intera comunità si è stretta nel dolore per Margherita Calandriello, giovane mamma e maestra d’asilo morta all’improvviso.

La donna era molto conosciuta e stimata a Sassano, nel Vallo di Diano: la notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato sgomenti familiari, amici, colleghi e tutti coloro che avevano avuto modo di conoscerla nel corso della sua vita privata e professionale.

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Chi era Margherita Calandriello

Margherita, 40 anni e madre di due bambini, era apprezzata per il suo impegno nel mondo della scuola, ma anche per il carattere gentile e disponibile che l’aveva resa un punto di riferimento per tanti bambini e famiglie.

La sua morte improvvisa, avvenuta nel sonno secondo le informazioni emerse, ha generato incredulità e un profondo senso di tristezza nell’intera comunità salernitana.

In queste ore numerosi messaggi di cordoglio stanno invadendo i social network. Amici, conoscenti ed ex alunni stanno ricordando la giovane donna con parole di affetto e vicinanza alla famiglia. In molti la descrivono come una persona solare, dedita alla famiglia e al lavoro, capace di trasmettere serenità e amore per l’insegnamento.

Nicola Pellegrino, unico candidato a sindaco di Sassano, ha voluto annullare l’ultimo incontro della sua campagna elettorale in segno di rispetto.

Morte nel sonno: quali possono essere le cause

Le morti improvvise nel sonno possono avere origini diverse e, in alcuni casi, colpire anche persone giovani senza particolari sintomi evidenti.

Secondo il Ministero della Salute, una delle condizioni più diffuse è la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS), caratterizzata da ripetute interruzioni della respirazione durante il riposo notturno. Questa patologia può aumentare il rischio di problemi cardiovascolari, aritmie e complicanze improvvise.

Tra le altre possibili cause indicate dalla letteratura medica figurano infarti, disturbi cardiaci congeniti, aritmie non diagnosticate, aneurismi, ictus o patologie neurologiche silenti. In alcuni casi la morte improvvisa notturna può essere legata anche a problemi respiratori o metabolici non individuati in precedenza.

Gli esperti sottolineano l’importanza della prevenzione, dei controlli cardiologici periodici e dell’attenzione a sintomi come russamento intenso, stanchezza cronica, palpitazioni o difficoltà respiratorie durante il sonno.