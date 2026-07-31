Margherita Laterza, l’intervista all’attrice: “Le ferite possono diventare il luogo in cui mettere le radiciˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono luoghi che sembrano fatti apposta per accogliere certe storie. Il Giardino dell’Impossibile, a Favignana, è uno di questi. Nato da una cava di tufo scavata per decenni dalla mano dell’uomo, è oggi un giardino mediterraneo che ha trasformato una ferita della roccia in uno spazio di bellezza, silenzio e rinascita. Camminandoci dentro si ha la sensazione che la natura non abbia cancellato ciò che è stato, ma lo abbia custodito, lasciando che il tempo trovasse un nuovo equilibrio tra vuoti e pienezza, tra memoria e presente. Forse è anche per questo che Caprilegio sembra appartenere a un luogo come questo prima ancora che a uno schermo. Il documentario di Margherita Laterza e Rosa Maietta, che il 31 luglio sarà proiettato in anteprima proprio al Giardino dell’Impossibile, nasce infatti dallo stesso gesto: attraversare una ferita senza addomesticarla, ascoltare ciò che continua a risuonare sotto la superficie, trasformare un’eredità familiare in un racconto capace di parlare a tutti. In Caprilegio, Capri si allontana dall’immagine da cartolina che tutti conosciamo. Diventa un territorio interiore, un luogo abitato da memorie, assenze, miti e contraddizioni. La storia di Margarete Bielschovsky, ebrea tedesca in fuga dalla persecuzione nazista, quella di Carmelina e quella della stessa Margherita Laterza si intrecciano in una ricerca che non ha il tono dell’indagine storica, ma quello di un dialogo con il tempo. È un film che non cerca risposte definitive: preferisce abitare le domande, accettando che alcune verità possano essere soltanto sfiorate, come accade con le sirene che attraversano il racconto senza mostrarsi mai del tutto. Incontrare Margherita Laterza nello stesso luogo che poche ore dopo accoglierà il suo film ha dato all’intervista esclusiva per Virgilio Notizie una qualità particolare. Intorno a noi c’erano il vento, il profumo delle piante mediterranee, il tufo scavato e restituito alla vita. Era difficile non accorgersi di quanto quel paesaggio dialogasse con il suo immaginario artistico. Del resto, ascoltando Margherita Laterza parlare, si comprende presto che per lei il cinema, la musica, la filosofia e perfino il silenzio non sono linguaggi separati, ma strumenti diversi per inseguire la stessa domanda: come dare una forma a ciò che ci abita senza tradirne il mistero. Margherita Laterza possiede una qualità sempre più rara: non offre mai risposte preconfezionate. Riflette, si concede il tempo del dubbio, accetta di fermarsi prima di trovare le parole giuste. È un modo di stare nel mondo prima ancora che un modo di fare arte. Le sue risposte non sembrano voler convincere, ma condividere un percorso. Forse è anche per questo che, parlando con lei, si ha l’impressione di assistere meno a un’intervista e più a un esercizio di ascolto reciproco. Ne è nata una conversazione che parte da Caprilegio, ma finisce inevitabilmente per attraversare molto altro: il rapporto con la memoria e con le proprie radici, la libertà femminile, il peso dello sguardo degli altri, il mestiere dell’attrice, la musica come linguaggio ancestrale, il successo, la vulnerabilità e quel caos interiore che, parafrasando Nietzsche, ogni artista è chiamato a trasformare nella propria stella danzante. Perché, in fondo, Caprilegio non racconta soltanto la storia di tre donne. Racconta il coraggio di chi sceglie di scendere nelle proprie profondità senza la pretesa di uscirne con tutte le risposte, ma con uno sguardo nuovo. Proprio come accade al Giardino dell’Impossibile, dove una ferita della terra continua a essere visibile, eppure è diventata il luogo in cui la bellezza ha deciso di mettere radici.

Caprilegio è la storia di tre donne molto diverse tra loro: Margarete, Carmelina e Margherita. Qual è il filo rosso che le unisce?

“Credo che i fili conduttori siano molti. Ne ho individuati alcuni più di altri e, sicuramente, uno è l’indipendenza di pensiero. È quello nel quale vorrei riconoscermi anch’io. In fondo è anche il tratto che ho imparato ad ammirare studiando queste donne. Osservando la vicenda di Margarete, emerge con chiarezza come abbia sempre compiuto scelte controcorrente. Era una donna molto intelligente e ha deciso costantemente con la propria testa. Da un lato questo le ha salvato la vita, dall’altro probabilmente l’ha anche isolata. È un tratto che ho riconosciuto anche in mia nonna Carmelina. Seguendo Margarete, in una realtà piccola come Capri, probabilmente anche lei ha vissuto una certa forma di isolamento, e questo nel documentario emerge chiaramente. Allo stesso tempo, però, ha trasformato radicalmente la propria esistenza: ha studiato, si è emancipata. È un aspetto nel quale mi riconosco profondamente e che spero di portare anche nella mia vita. Naturalmente è difficile guardarsi dall’esterno e comprendere fino in fondo se stessiˮ.

Qual è il più grande gesto di indipendenza che ritiene di aver compiuto?

“Mi vengono in mente soprattutto alcuni ‘no’ che ho detto. Ce n’è uno in particolare, ma dovrei raccontare una vicenda che preferisco non approfondireˮ.

Il titolo Caprilegio richiama inevitabilmente un’altra parola: ‘sortilegio’. Lei, come musicista, attrice e regista, sembra inseguire una forma di incanto. Qual è l’incanto che sta cercando?

“La sua domanda mi ha fatto tornare in mente un sogno. Ho sognato di trovarmi nello stabilimento balneare dove andavo da bambina, a Capri, mentre le maree mi trascinavano sempre più verso la Grotta Azzurra. Erano onde che avevano anche qualcosa di minaccioso, ma, nonostante questo, desideravo entrare nella Grotta Azzurra. Ho interpretato quel sogno come una metafora del desiderio di vivere dentro l’incanto. Per me quell’incanto coincide soprattutto con la musica, ma, più in generale, con la possibilità di dare senso alla vita attraverso l’arte: è questo ciò che inseguo. Mi piacerebbe anche riuscire a sostenere la mia vita grazie a tutto questo, continuando a fare ciò che sento essere la mia vocazione. So bene, però, che è un percorso molto difficileˮ.

Lei è figlia di un editore, si laurea in filosofia, inizia come attrice, oggi è regista e, contemporaneamente, musicista con un nome d’arte, Syrene. Quante identità convivono dietro Margherita Laterza?

“Tantissime, come credo accada un po’ a tutti. Naturalmente bisogna avere il privilegio di poterle esplorare. A mio avviso, è anche un’altra possibile chiave di lettura di Caprilegio. Ho avuto questo privilegio, ma serve anche coraggio, perché in Italia non è né scontato né facile essere accettati nella propria complessità. Già nell’arte la complessità rischia di trasformarsi in una forma di emarginazione. Quando il messaggio diventa articolato, tutto si complica. Allo stesso tempo, però, credo che per vivere serenamente sia necessario accettare ciò che si è. Sono sempre stata molto curiosa. Dentro di me convivono davvero molte identità. Ricordo che una persona, dopo l’ultima proiezione del film, mi disse una frase che mi ha colpita: «Secondo me il film rappresenta la tua parte riflessiva, mentre la musica è la tua parte vulcanica». È un’immagine nella quale mi riconoscoˮ.

«Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante». È riuscita a placare, o almeno a dare una forma, al caos che porta dentro di sé?

“Sì, soprattutto quando faccio musica. In quei momenti ho la sensazione di compiere una sorta di catarsi del mio caos. Oppure, se preferisce, di nobilitarlo, perché la musica, a volte, è essa stessa un caos che si trasforma in stella danzante. Per citare ancora Nietzsche, che è sempre stato uno dei miei autori preferiti, l’uomo poggia su un magma caotico e pericoloso. Apollo cerca di conferirgli un ordine, mentre Dioniso danza sopra quel caos. Forse è proprio questa la differenza tra i linguaggi che pratico. Il regista cerca, in qualche modo, di costruire una cornice di senso attorno al caos; il musicista, invece, sceglie di danzare insieme a essoˮ.

Da regista, ha lavorato a Caprilegio per moltissimi anni. Al di là di quella produttiva, quale è stata la principale sfida sul piano dei contenuti che l’ha spinta a dedicare così tanto tempo a questo progetto?

“Trovare un centro. Essendo immersa in quella storia, mi risultava difficile capire quale fosse il suo vero fulcro, perché ogni elemento mi sembrava interessante e necessario. C’era poi un’altra sfida: individuare il punto d’accesso più efficace. All’inizio ero convinta che il centro fosse mia nonna. Poi mi sono resa conto che, in realtà, la figura più importante era Margarete. Allo stesso tempo, però, è un film nel quale ogni spettatore individua un centro diverso: c’è chi vi legge la storia di Capri durante la Seconda guerra mondiale, chi il rapporto tra me bambina e mia nonna, chi invece si concentra sulla figura di Margarete. La vera sfida è stata riuscire a tenere insieme tutta questa complessità. Molti mi dicevano: «È troppo complesso, devi scegliere una sola storia, devi individuare un unico centro». Ho preferito, invece, costruire un filo conduttore capace di unire queste tre donne e i molteplici livelli di lettura del filmˮ.

Se Margherita Laterza bambina potesse vedere la donna che è oggi, quale aspetto la stupirebbe di più?

“Forse, da una parte, rimarrebbe sorpresa dalla varietà delle attività che svolgo. Probabilmente perché la sua generazione, e in parte anche la mia, è cresciuta con l’idea che nella vita si eserciti un solo mestiere. Oggi, invece, ci rendiamo sempre più conto che quel percorso lineare e garantito non esiste più e che, allo stesso tempo, abbiamo una maggiore libertà di esplorare strade diverse. Forse la sorprenderebbero anche le scelte sentimentali che ho compiuto, perché credo siano state piuttosto libere. Da una parte penso che apprezzerebbe questa libertà, dall’altra forse soffrirebbe per alcune esperienze che ho vissuto. Mi piace immaginare, però, che alla fine mi direbbe semplicemente: «Dai, ce la puoi fare comunque»ˮ.

Che rapporto ha oggi con la parola ‘ambizione’? Quanta ambizione c’è in Margherita Laterza e come la vive?

“Credo, e spero, di viverla in modo sempre più maturo. Per me significa riconoscere la propria ambizione, ma anche essere consapevoli che raggiungere i propri obiettivi richiede impegno e fatica. Allo stesso tempo, forse con una visione un po’ più orientale, bisogna imparare a confrontarsi continuamente con la realtà, perché a volte sorprende e conduce verso esiti diversi da quelli immaginatiˮ.

Lei avrebbe potuto avere un futuro già scritto, eppure ha scelto tutt’altra strada. È stata una forma di ribellione o una ricerca di sé?

“Penso sia stata una ricerca di me stessa. C’è stato un periodo, tra l’adolescenza e la prima età adulta, in cui ho studiato filosofia. Essendo la primogenita, ero anche quella più responsabile e, per certi aspetti, più simile a mio padre. Per diverso tempo sembrava naturale che un giorno potessi raccogliere il suo testimone. Se però ripenso alla mia infanzia, mi accorgo che ciò che sono oggi era già tutto lì. A un certo punto è stato come ritrovare qualcosa di molto più profondo. Tornando al tema delle molteplici identità, credo che alcuni aspetti appartengano alla nostra storia, ma non necessariamente alla nostra natura più autenticaˮ.

Una di queste identità è sicuramente quella dell’attrice. Quando è arrivato il momento in cui si è detta: «Non voglio soltanto fare l’attrice, sono un’attrice»? C’è una grande differenza tra un’aspirazione e una consapevolezza.

“È accaduto durante gli anni del Centro Sperimentale, forse addirittura dopo esservi entrata. Mi sono confrontata con lo studio e con il lavoro quotidiano. Avevo scelto di frequentarlo anche per capire che cosa sarebbe successo dedicandomi a un’attività otto ore al giorno. È successo proprio questo: ero felice, completamente immersa nello studio. Seguivo tutti i corsi con grande dedizione, ero molto appassionata e ottenevo anche buoni risultati. Tutto questo mi faceva pensare: «Allora è davvero questa la mia strada»ˮ.

Quindi, non è stato il set a darle quella certezza?

“In realtà avevo già lavorato prima di entrare al Centro Sperimentale. Avevo iniziato con un cortometraggio, poi erano arrivati una serie televisiva e altre esperienze. Sentivo, però, di avere bisogno di una formazione. Forse era insicurezza, oppure semplicemente la convinzione che una preparazione solida sia indispensabile per raggiungere determinati livelli. Naturalmente il set ti cambia, perché ti mette di fronte alla realtà concreta del lavoro. Ti fa comprendere davvero che cosa significhi svolgere questo mestiere. Forse sarebbe utile raccontarlo con maggiore chiarezza anche ai giovani attori: la sveglia alle cinque del mattino, i ritmi serrati, la velocità con cui si lavora. Sono dinamiche infinitamente più frenetiche rispetto a quelle che si vivono in Accademia. Durante gli studi impari a costruire un personaggio, ma poi, nove volte su dieci, soprattutto in Italia, non hai davvero il tempo di prepararti come vorresti. Sarebbe utile confrontarsi fin da subito con questa realtà, con il fatto che spesso bisogna essere pronti alla ‘buona la prima’: è uno degli aspetti più difficili del nostro lavoro. Ricordo con particolare affetto il primo lungometraggio a cui ho partecipato, Il terzo tempo di Enrico Maria Artale. È stata un’esperienza bellissima, quasi una naturale prosecuzione del percorso di formazione. Anche lui era appena uscito dal Centro Sperimentale ed è stato come continuare quel camminoˮ.

C’è un insegnamento ricevuto al Centro Sperimentale, o comunque da uno dei suoi maestri, che, pur riconoscendone il valore, ha scelto di non fare completamente suo perché sentiva che non le apparteneva?

“Ce ne sono stati diversi. Con il tempo sono arrivata alla conclusione che, come accade in molti ambiti, una verità assoluta non esiste. L’importante è trovare ciò che funziona. Al Centro Sperimentale ho avuto la fortuna di conoscere molti metodi diversi e oggi li utilizzo a seconda delle situazioni, scegliendo di volta in volta quello che ritengo più adatto. Ricordo, per esempio, un corso molto interessante dedicato all’obiettivo del personaggio, cioè all’idea che ogni personaggio persegua uno scopo preciso. È un approccio valido e, in molti casi, funziona molto bene. In altre circostanze, però, può rivelarsi limitante. Per questo preferisco non considerare mai un unico metodo come assolutoˮ.

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Ha mai avuto paura che interpretare determinati personaggi potesse ferire una parte di sé? E, se è accaduto, come si è protetta? Penso anche a Caprilegio, dove inevitabilmente ha dovuto confrontarsi con la sua storia familiare. Come ha evitato che quel lavoro diventasse un percorso troppo terapeutico o eccessivamente doloroso?

“Per Caprilegio, non mi sono sottratta a nulla. Credo che mi abbia aiutata il tempo, perché tutto il lavoro si è sviluppato nell’arco di molti anni. È stato un processo lento, diluito. Fondamentale è stata anche la presenza di Rosa Maietta, la co-regista. L’ho scelta seguendo l’intuito, perché sentivo che possedeva la sensibilità giusta. Ritengo che nell’arte, come sostiene Gadamer, un autore che ho studiato e che ho sempre amato molto, avvenga davvero qualcosa ogni volta che interviene lo sguardo di un’altra persona. Lui afferma che l’opera prende forma nell’incontro con lo sguardo dell’altro. Anche i bambini, quando giocano da soli, immaginano che qualcuno li osservi. In qualche modo quello sguardo ti protegge, ti contiene. Per me Rosa ha svolto proprio questa funzione. È stata una presenza fondamentale perché mi ha offerto un contenimento durante tutto il percorso. Ripensandoci, però, sono convinta che le ferite si fossero già aperte all’inizio, dieci anni fa, quando ho iniziato a lavorare a questo film. Tutto ciò che è venuto dopo è stato, piuttosto, un percorso di guarigioneˮ.

Due donne raccontano la storia di tre donne, in un mondo come quello del cinema italiano che viene spesso descritto come ancora fortemente maschilista. Come vi siete fatte strada?

“Per me la risposta è molto semplice: attraverso una grandissima solidarietà. Lo ripeto ogni volta che sento dire che le donne sono competitive tra loro. Forse, all’inizio della mia carriera, questa impressione l’ho avuta anch’io; oggi, invece, vedo soprattutto una solidarietà crescente. La considero anche una risposta a certi atteggiamenti che purtroppo esistono ancora: uomini che ti sminuiscono, che non ti riconoscono fino in fondo. In quei momenti sono state proprio altre donne a fare la differenza. Un’altra figura molto importante per me è stata la mia avvocata, Giulia Bocaletti. Ha creduto nel progetto e ha fatto tutto il possibile affinché Caprilegio potesse vedere la luce anche dal punto di vista produttivo. Credo che le donne, proprio perché nel corso della loro vita hanno dovuto affrontare più ostacoli, sviluppino una particolare capacità di resistere. Tendono ad arrendersi meno facilmente, a cercare continuamente nuove soluzioni e, sempre più spesso, a sostenersi reciprocamente, perché riconoscono le difficoltà dell’altraˮ.

Un’attrice, ma in fondo qualunque persona, deve imparare molto presto a convivere con lo sguardo degli altri. Quando ha capito che quel giudizio non era rivolto a lei come persona, ma al personaggio che avrebbe potuto interpretare?

“Non l’ho ancora capito. È una lotta quotidiana. Credo che sia una ferita molto profonda e, forse, una delle ragioni che stanno all’origine del desiderio stesso di fare questo mestiere. C’è una battuta meravigliosa di Roxie Hart, in Chicago, che dice più o meno: «Io non sono stata amata abbastanza da piccola, voi non siete stati amati abbastanza da piccoli: questo è lo show business». Mi fa sempre sorridere, ma contiene una grande verità. Nessuno sceglierebbe volontariamente di esporsi al giudizio di così tante persone se non portasse dentro di sé qualche ferita. Più che convincermi che quel giudizio non riguardi me, ogni volta cerco di capire come attraversarlo, come evitare che finisca per condizionarmi. È anche uno dei motivi per cui continuo a fare questo lavoro. A un certo punto arriva quel momento in cui penso: «Va bene, non importa». Salgo comunque sul palco, canto per condividere e, prima di tutto, canto per me stessa. Quando riesco a raggiungere quello stato, tutto il resto perde importanza. È quella la sensazione che, nonostante tutte le difficoltà, mi spinge ogni volta a tornare a questo mestiereˮ.

C’è però un giudizio di cui si parla molto meno: quello che rivolgiamo a noi stessi. Quando ha imparato a sospenderlo?

“Anche questa è una battaglia quotidiana. Nel mio caso credo che sia il rovescio della medaglia dell’educazione che ho ricevuto. Vengo da una famiglia che mi ha formata molto sul piano intellettuale e questo significa che la mia mente è costantemente in attività. Analizzo continuamente me stessa, nel bene e nel male. A volte vorrei non avere questa inclinazione. Per fortuna, dall’altra parte, ho anche una fortissima propensione alla libertà. È una libertà che sento provenire proprio dalla mia genealogia femminile. Quando il giudizio diventa troppo pesante, cerco di ritrovare quella parte di me e di dirmi: «Ma chi se ne importa»ˮ.

Qual è stata la più grande forma di libertà che si è concessa rispetto alla sua educazione?

“Scegliere persone e relazioni che parlavano una lingua completamente diversa da quella intellettuale. Mi riferisco alle relazioni sentimentali, alle amicizie, ai viaggi e alle esperienze che ho deciso di vivere. Mi sono avvicinata a persone con cui la comunicazione era quasi preverbale, profondamente istintiva. Oggi i miei genitori hanno accolto pienamente questa parte di me, ma credo che all’inizio li abbia sorpresi. Non perché siano persone esclusivamente razionali, tutt’altro. Però, quando si è abituati a leggere il mondo soprattutto attraverso la mente, tutto ciò che sfugge a quei parametri può inizialmente disorientare. Per me, invece, coltivare quella dimensione intuitiva e istintiva è stata una delle più grandi conquiste di libertàˮ.

Come hanno reagito i suoi genitori quando la loro figlia ha deciso di prendere parte a una produzione molto popolare come Il Paradiso delle Signore? E lei come ha vissuto quell’esperienza?

“In quel caso, c’è stato quasi un ribaltamento. Come tutti i genitori, sono sempre stati molto preoccupati per il mio futuro. Più che le mie scelte artistiche, li preoccupava la mia rigidità su alcuni principi morali. Del resto mi sono laureata in filosofia morale… Credo che, in quel caso, siano stati contenti, perché vedevano quel lavoro come un’opportunità capace di offrirmi una maggiore stabilità. È naturale: una produzione molto popolare viene spontaneamente associata a una sicurezza lavorativa maggiore rispetto, per esempio, a uno spettacolo teatrale sperimentale. Dal punto di vista professionale, invece, è stata una delle prime occasioni in cui mi sono confrontata davvero con i ritmi della televisione. Sono tempi completamente diversi da quelli del cinema o della scuola di recitazione. Per certi aspetti possono risultare persino traumatici. Per fortuna tra noi attrici c’era molta solidarietà e questo ha reso tutto più semplice. È stato anche il periodo in cui ho vissuto alcune esperienze spiacevoli sul set, che mi hanno fatto comprendere meglio le dinamiche di questo lavoroˮ.

C’è però un’altra dimensione fondamentale del suo percorso: la musica. Quale canto insegue la sua Syrene?

“È un canto ancestrale. Anche in questo caso direi quasi preverbale. Mi accorgo che, quando scrivo, parto sempre da un sentimento. Le faccio un esempio molto recente. Due giorni fa provavo, ancora una volta, un dolore profondo e una grande rabbia per ciò che sta accadendo in Palestina. Senza pensarci troppo ho iniziato a vocalizzare una melodia. Solo dopo ho cercato di darle delle parole, perché quasi sempre il processo è questo: prima nasce un’emozione, poi provo a tradurla nel linguaggio. A un certo punto, però, mi sono fermata. Ho scritto a una mia amica palestinese, che è una cantante, perché mi sembrava che, da occidentale, rischiassi di assumere uno sguardo troppo autoriferito. Mi piacerebbe che fosse lei, eventualmente, a trovare le parole giuste. Credo quindi di inseguire sempre una dimensione molto antica, molto profonda, che precede perfino le parole. Non a caso il progetto si chiama Syrene. Per questo sono felice di essere qui, a Favignana. La prima impressione che ho avuto entrando nel Giardino dell’Impossibile è stata quella dei suoni: il vento, le piante, gli animali, tutto ciò che abita questo luogo. Ho pensato immediatamente che la mia musica trovi la sua dimensione naturale in spazi come questo e molto meno in ambienti completamente asettici. Il mio un progetto che sento profondamente legato alla naturaˮ.

A proposito di natura, se dovesse descriversi attraverso uno dei quattro elementi, quale sceglierebbe: acqua, aria, terra o fuoco?

“Se dovessi rispondere anche pensando alla mia passione per l’astrologia, direi che dentro di me convivono soprattutto terra e fuoco. Poi il mio compagno, che è Acquario, porta l’aria e, in qualche modo, riequilibra tutto. In realtà, come tutti, credo di essere un intreccio di elementi. Però la terra è probabilmente quella nella quale mi riconosco di più. Il verde è il mio colore preferito e sento un legame molto forte con tutto ciò che richiama le radici, la natura e una dimensione ancestraleˮ.

“Successo”. Eppure il suo percorso artistico sembra non inseguire il successo inteso come fama o popolarità. Che cos’è, allora, il successo per Margherita Laterza?

“Tempo fa ho avuto una conversazione molto interessante con Francesco Fugazza, che ha prodotto i miei primi due brani. È una persona con cui continuo a confrontarmi spesso perché ama riflettere. Mi disse una frase che mi è rimasta impressa: oggi viviamo in una società nella quale abbiamo continuamente a disposizione statistiche, numeri e algoritmi. Per questo il successo tende a diventare un modello da riprodurre. Ma, proprio per questo, il successo è già accaduto. È già successo. Credo che questa osservazione spieghi anche perché faccio fatica a inseguirlo. Ho quasi una dipendenza da tutto ciò che è nuovo, da ciò che ancora non conosco. Mi interessa la sperimentazione. A volte mi domando quando smetterò di fare ciò che ancora non so fare, di ricominciare continuamente a imparare. Poi mi rendo conto che è proprio questo a entusiasmarmi. Per me, oggi, la sfida consiste nel trovare un equilibrio tra l’ambizione, che significa lavorare molto, sacrificarsi e cercare di raggiungere i propri obiettivi, e la capacità di essere pienamente presenti nella propria vita, godendo di ciò che si sta vivendo mentre accadeˮ.

Finora l’arte, per lei, è stata più un’illusione o una disillusione?

“Entrambe le dimensioni sono necessarie. Da una parte l’arte è un’illusione, nel senso più nobile del termine. È il tentativo dell’essere umano di immaginare una realtà diversa, forse migliore di quella che vede. Penso, per esempio, al grande ritorno della tradizione nella musica. Credo dipenda anche dal bisogno di cercare un senso nel nostro passato, di recuperare elementi che ci aiutino a comprendere meglio il presente. Dall’altra parte, però, l’arte può essere anche uno schiaffo in pieno volto. Tempo fa ho partecipato a uno spettacolo appartenente alla corrente inglese dell’In-Yer-Face Theatre. Lì il teatro diventa proprio questo: un’esperienza che ti costringe a guardare una realtà che forse preferiresti evitare. Personalmente sento una forte inclinazione verso la dimensione quasi magica dell’arte. Anche il mio soprannome è ‘Maga’. Mi piace pensare che l’arte possa essere una sorta di incantesimo lanciato sulla realtà, un tentativo di renderla migliore. Allo stesso tempo, però, credo profondamente anche nell’arte che denuncia. Penso ai documentari, ma anche a una certa tradizione del rap, nata proprio come linguaggio di denuncia socialeˮ.

Se invece dovesse indicare un momento in cui si è sentita tradita dall’arte, quale sceglierebbe?

“Mi viene subito in mente un episodio preciso. Dopo Il terzo tempo sostenni molti provini per ruoli da protagonista. In uno di questi arrivai davanti alla macchina da presa e, prima ancora che potessi recitare, la regista disse: «Ma noi stiamo facendo un prodotto nazionalpopolare. Questa ragazza sembra una principessa». Il provino, di fatto, iniziò così. In quel momento mi sono sentita tradita. Fino ad allora avevo vissuto il mio percorso come uno spazio di enorme libertà. Per esempio, al saggio finale del Centro Sperimentale avevo scelto volutamente di interpretare una ragazza di periferia, proprio perché per me il senso di questo mestiere è la trasformazione. Immaginavo il lavoro dell’attore come uno spazio nel quale liberarsi della propria immagine. Poi mi sono scontrata con una realtà diversa. In Italia, molto spesso, vengono premiate persone che, in fondo, interpretano una versione molto vicina a se stesse. E sia chiaro: anche questo richiede talento. Non basta prendere una persona dalla strada e chiederle di interpretare se stessa. Il mio immaginario, però, era un altro. Da quel momento mi sono sentita più volte schiacciata sulla mia immagine. È una dinamica che ritorna continuamente, soprattutto per le attrici: troppo magra, troppo grassa, troppo elegante, troppo questo, troppo quello. Sembra che una donna debba sempre corrispondere all’immagine che qualcun altro ha costruito nella propria mente, più che poter essere semplicemente una persona o un personaggio. Questa è ancora oggi una delle grandi sfide del nostro mestiereˮ.

A proposito di immagine, che rapporto ha con la sua? È sempre riuscita a viverla serenamente?

“No, come credo accada un po’ a tutti. Anch’io ho avuto le mie insicurezze. Le faccio un esempio molto semplice. Da ragazzina, essendo meridionale, ero piuttosto pelosa e avevo sopracciglia molto folte. Per me erano una grandissima fonte di disagio. Oggi è curioso ripensarci, perché quasi mi pento di averle sfoltite. Per fortuna ne ho ancora molte, ma se avessi conservato quelle che avevo da adolescente probabilmente oggi ne sarei ancora più felice. All’epoca, invece, rappresentavano un motivo di profonda insicurezza. In questo, però, sono stata molto fortunata. Ho avuto una madre che ho sempre percepito come una donna bella, ma mai ossessionata dalla propria bellezza. Mi ha insegnato una lezione che porto ancora con me: il fascino non invecchia. L’ho vista conquistare le persone senza essere mai prigioniera della propria immagine. Per me è stato un esempio straordinarioˮ.

Quando oggi si guarda allo specchio, che immagine vede riflessa? Chi è la Margherita Laterza di oggi? E soprattutto: corrisponde alla persona che immaginava di diventare oppure sente che c’è ancora strada da percorrere?

“Di strada da fare ce n’è ancora tantissima. Ci sono aspetti, sia personali sia professionali, sui quali sento di essere ancora al lavoro e spero sinceramente che continui a essere così. Credo che il momento più pericoloso sia quello in cui una persona pensa di aver capito tutto o di essere arrivata. È lì che si rischia di diventare insopportabili. Per questo sì, esiste ancora una distanza tra ciò che sono e ciò che vorrei essere. Allo stesso tempo, però, mi sento abbastanza serena perché cerco di coltivare la gratitudine. Credo che sia una chiave fondamentale. Essere grati per ciò che già si vive non significa rinunciare alle proprie ambizioni. E, infatti, di ambizioni ne ho ancora molte. Mi piacerebbe tornare a lavorare con autori come Enrico Maria Artale, fare ancora cinema d’autore, in contesti nei quali esistano i tempi necessari per costruire davvero un personaggio e svolgere al meglio questo mestiere. Vorrei che la mia musica trovasse un pubblico abbastanza ampio da permettermi di continuare a coltivarla, senza rinunciare alla sperimentazione, che è l’aspetto che mi interessa di più. Dal punto di vista personale, invece, vorrei riuscire a liberarmi sempre di più dai condizionamenti: da quelli che impongo a me stessa e da quelli che provengono dagli altri. So bene che stiamo parlando quasi del Nirvana… però è la direzione verso cui continuo a tendereˮ.