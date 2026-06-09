Maria Aida Episcopo si dimette da sindaca di Foggia, prima eletta col campo largo di sinistra può ripensarci

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Maria Aida Episcopo, la sindaca di Foggia, ha rassegnato le dimissioni dopo la crisi della maggioranza che sostiene il Comune. Il Consiglio comunale convocato per il bilancio ha evidenziato la mancanza dei numeri necessari per governare. Ora si apre una finestra di venti giorni per un possibile ritiro delle dimissioni.

Foggia, caduta la maggioranza

Terremoto politico a Foggia. Le dimissioni della sindaca Maria Aida Episcopo sono arrivate al termine di una giornata segnata da forti tensioni nella maggioranza che sostiene l’amministrazione comunale.

La decisione arriva dopo settimane di difficoltà politiche e dopo un rimpasto di giunta che non è riuscito a ricompattare la coalizione di centrosinistra nata nel 2023 come uno dei primi esperimenti nazionali del cosiddetto campo largo tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e liste civiche.

ANSA

Perché la sindaca Episcopo si è dimessa

La crisi è esplosa durante la seduta del Consiglio comunale convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo. In aula la maggioranza si è presentata fortemente indebolita e l’assenza di numerosi consiglieri ha reso evidente la fragilità degli equilibri politici interni.

La verifica del numero legale richiesta dall’opposizione ha certificato le difficoltà dell’amministrazione, aprendo di fatto la strada alla decisione della prima cittadina.

“Lascio perché se sei sfiduciata nei numeri di fatto sei sfiduciata nella funzione” ha affermato Episcopo. “Lo status non conta, la poltrona non conta e non contano neanche gli emolumenti mensili, conta la dignità del lavoro”.

A pesare sulla scelta della sindaca sono state le profonde divisioni all’interno della coalizione. Nelle ore precedenti Episcopo aveva tentato di rilanciare l’azione amministrativa con un mini-rimpasto che aveva portato alla revoca degli incarichi agli assessori Lorenzo Frattarolo e Daniela Patano, alla redistribuzione di alcune deleghe e all’ingresso in giunta dell’avvocato Luigi Iorio. Tuttavia l’operazione non è bastata a ricostruire una maggioranza stabile.

Un colpo al campo largo

La crisi foggiana rischia di avere effetti oltre i confini cittadini. La vittoria ottenuta nell’ottobre 2023 era stata infatti considerata un modello politico per il centrosinistra italiano.

La coalizione aveva conquistato il Comune al primo turno con oltre il 52% dei consensi, riportando la città alla normalità istituzionale dopo il commissariamento seguito allo scioglimento per infiltrazioni mafiose dell’amministrazione precedente.

Per questo motivo la crisi in atto viene osservata con attenzione anche a livello nazionale, dove il dibattito sull’efficacia del campo largo continua a rappresentare uno dei temi centrali del confronto politico.

Chi è Maria Aida Episcopo

Nata a Foggia il 31 marzo 1963, Maria Aida Tatiana Episcopo ha costruito gran parte della propria carriera nel mondo dell’istruzione. Laureata in Scienze Motorie, Pedagogia, Scienze Politiche e Psicologia, ha insegnato per oltre vent’anni in diversi istituti della provincia foggiana prima di diventare dirigente scolastica e successivamente responsabile dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia e BAT.

Dal 2012 al 2014 è stata assessora all’Istruzione e vicesindaca nella giunta guidata da Gianni Mongelli. Nel 2023 è stata scelta come candidata del campo largo progressista e ha vinto le elezioni comunali al primo turno con il 52,78% dei voti, diventando la prima donna sindaca nella storia del capoluogo dauno.